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Бук (126) ССО (379) трофеї (170)

"Вдячні рашистам за подарунки", - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили кадри трофейної установки БУК.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

"На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву.

Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук".

Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна "віддячити" їм за трофеї", - зазначається у  повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактар" знищив "Бук" на Житомирщині. ВIДЕО

Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 01
Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 02
Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 03
Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+65
Ребята, ССОшники там дихлофосом обработайте после русни, и антисептиком облейте, а то фууууу
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03.04.2022 21:35
+43
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03.04.2022 21:40
+36
Спецоперация по вооружению Украины. Правда это советское говно не нужно будет после поставок Патриот. Но пока сойдёт.
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03.04.2022 21:38
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Ребята, ССОшники там дихлофосом обработайте после русни, и антисептиком облейте, а то фууууу
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03.04.2022 21:35 Відповісти
Хороший улов!)
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03.04.2022 21:36 Відповісти
То, что надо!
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Спецоперация по вооружению Украины. Правда это советское говно не нужно будет после поставок Патриот. Но пока сойдёт.
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03.04.2022 21:38 Відповісти
а шо есть уже инфа про их поставки?
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03.04.2022 22:57 Відповісти
Пока только поставки словацких C-300 и C-400. Также дальнобойные артиллерийские системы британцев, которые уже работают на Мариупольском направлении, благодаря чему уже резко продвинулись к Бердянску и в ближайшие дни разблокируют Мариуполь. Слава Україні!
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04.04.2022 01:12 Відповісти
очень надеюсь. за Мариуполь переживаю ппц. Его нельзя сдавать ни с моральной ни со стратегической точки зрения.

Героям Слава!
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04.04.2022 03:59 Відповісти
У словаков нет C-400. Речь шла только про C-300
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04.04.2022 16:45 Відповісти
Думаю, что Пэтриот поставят после того, как наступит перелом в нашу пользу.
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04.04.2022 01:20 Відповісти
а вот это конечно нелогично. эти системы нужны сейчас, тогда бы и перелом произошел мгновенный (хотя он и так есть). Ну поживем увидим.

С300 я так и не понял дали не дали, противоречивая инфа.
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04.04.2022 04:00 Відповісти
Судя по тому, сколько стало падать самолетов - С-300 уже завезли, но немного. Ссыкливый Байден даст Пэтриот на добивание орков. До 7 мая все решится. Там глава генштаба орков Герасимов мамой поклялся, что к єтой дате возьмет под контроль весь Донбас. Иначе ему кирдік.
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04.04.2022 04:20 Відповісти
Кстати, британцы должны поставить еще и противокорабельные ракеты. Тогда можно будет защитить Одессу и Мариуполь еще и с моря.
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04.04.2022 04:24 Відповісти
Украино ТВ, а Вы могли-бы немного меньше ******* на эту тему,всезнайка хренов...
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04.04.2022 10:50 Відповісти
*****-не *****, это все открыто обсуждается. Сливают в прессу специально, для устрашения противника. Кое-кто обосрался с подливой и смылся с киевской и черниговской областей. Это работает. Вопрос не в том, что поставят, а в том когда и куда. Но как только начинают применять - это тоже уже не секрет ни для кого.
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04.04.2022 23:21 Відповісти
дай БожЕ, щоб справно працював)))
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Теперь это добро должно лететь на головы тупым касапам а потом гробики если что-то останется.
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03.04.2022 21:39 Відповісти
Это для сбивания самолетов.
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03.04.2022 21:41 Відповісти
Так отлично вместе с самолетиками на голову.
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03.04.2022 22:05 Відповісти
Капец, а свинюшник какой внутри!!! русеншвайнен, воистину свиньи! Очень надеюсь, что там еще и с десяток двухсотых мразей было.

Нашим Ребятам респект!
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03.04.2022 21:40 Відповісти
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03.04.2022 21:40 Відповісти
вери велл.
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03.04.2022 21:41 Відповісти
Тепер він буде мочити крилату кацапню, дуже гарний трофей
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03.04.2022 21:41 Відповісти
Свій -чужий?
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03.04.2022 21:43 Відповісти
усе налагоджується!
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03.04.2022 21:51 Відповісти
Я знаю, просто нагадую
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Бук сам по собі працювати не може. Йому, щонайменше, ще потрібні станція ціленаведення та командний пункт. Та й транспортно-заряджальна машина не завадила б (ракети ж на руках не носитимеш). Але вона може кілька установок обслуговувати
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03.04.2022 21:53 Відповісти
У пусковой всё своё есть. Послабее, но есть. От ****** впереди и есть рлс
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03.04.2022 22:00 Відповісти
СОУ може працювати автономно, але саме так - без зовнішної РЛС в неї меньша зона дії. Заряджати СОУ сама не зможе, але це не кулемет.
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03.04.2022 22:04 Відповісти
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
====================
Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:41 Відповісти
а де заява на цю тему яка покаже вашу громадянську позицію та сприятиме вкрапленню позиції України на світовій арені?
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03.04.2022 21:56 Відповісти
I do not communicate in the language of the occupier, but I speak Ukrainian, English and Dutch
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04.04.2022 04:51 Відповісти
Експат з 1999, член керівної політичної партії країни під прапором котою себе ідентифікую на форумі, лобіюю інтереси України у країнах Євросоюзу
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04.04.2022 12:06 Відповісти
Які "ознаки справжньої серйозності"? Подивіться на склад переговорників з боку України і все стане ясно.
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03.04.2022 21:54 Відповісти
погоджуюся з всіма пунктами. ВР повинна працювати, а не імітувати збройний опір. Для цього є професіонали.
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04.04.2022 00:22 Відповісти
Рашисты вместо того чтобы мародерить копеечные вещи типа ковров и стиралок, могли бы реально неплохо заработать сдавая целые танки и Буки и другое оружие.
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03.04.2022 21:41 Відповісти
"Типіли, сер!"
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03.04.2022 21:46 Відповісти
у кацманавтов сжались ягодицы и потекла подлива
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03.04.2022 21:41 Відповісти
воно, паскуда, навіть в салоні де працює, засралось по вуха.
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03.04.2022 21:42 Відповісти
Кацапські Іскандери біля Гомелю,захопити,та ****** з них по НАТО. Щоб вони там не тільки всцикалися а ще і всералися,паскуди перелякані.
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03.04.2022 21:44 Відповісти
Почему у кацапов все такое убогое и убитое в хлам
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03.04.2022 21:44 Відповісти
это последнее. больше нет. полезные санкции.
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03.04.2022 21:46 Відповісти
єто нанотєхнологии
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03.04.2022 22:03 Відповісти
На установці позначка "О" - Ятехніка з білорусі?
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03.04.2022 21:45 Відповісти
"О"-це рашисти які зайшли з території "картопляндії".
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03.04.2022 21:51 Відповісти
А Бук дістане до Ту ?
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03.04.2022 21:47 Відповісти
До МН-17 достал же.
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03.04.2022 21:50 Відповісти
Українськими Буками грузини в 200( році збили один чи два Ту
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03.04.2022 21:53 Відповісти
Це добре
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03.04.2022 22:16 Відповісти
На жаль, з Ту22М можна запускати ракети з відстані, де Бук не дістане. А от якщо він захоче бомбити - то там йому жаба і цицьки дасть.
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03.04.2022 22:38 Відповісти
Питання виключно везіння. Радіус дії до 50 км, висота до 15км. Тобто треба мати розгорнутий при підльоті в зону дії
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03.04.2022 23:07 Відповісти
Обратите внимание на сидушку «современного, дорогостоящего военного оборудования» раши
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03.04.2022 21:49 Відповісти
кожа дикого дермантина.
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Просьба вернуть им как можно быстрее и по воздуху.
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03.04.2022 21:49 Відповісти
по фото то з него ще ленiн стрiляв
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03.04.2022 21:50 Відповісти
ніт,він на плечах ракети носив,з товщого кінця
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03.04.2022 23:04 Відповісти
Збірка пошкодженої техніки і взятих трофеїв трохи радує:

https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?fbclid=IwAR2rBl4DoaQjKqDtxlIy8VwXBL6iQoXPNDJ4xNLeFGBl6bd-ckg5J6G8Z-Y&m=1
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03.04.2022 21:52 Відповісти
хлопцям треба дуже уважно роздивлятися затрофеєні Буки щоб орки не підкинули того . з якого мони малазійський боїнг захєрачили. то такі хворі на голову що від них будь-чого можна очікувати
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03.04.2022 22:00 Відповісти
из истории реальных не учебных стрельб БУКи эффективны в основном против гражданских самолетов - тот же малазийский боинг что рашисты сбили в донецке. Там технология 40 летней давности, и среди прочих проблем протокол обмена данных между командным пунктом и СОУ и т.п. не защищен - какая то страна отказалась от БУКов по этой причине, давно уже было. Я понимаю что на войне все сойдет, но с этого БУКа не тах легко стрелять, там надо не один год учится.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
шахтёры и трактористы за неделю научились по Боингу МН17
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03.04.2022 22:09 Відповісти
я понимаю сарказм, однако стреляли тем БУКом таки российские военные, и как видно даже они не попали. Ну т.е. попали, но врядли они целились в боинг.
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04.04.2022 04:37 Відповісти
Украина уже успешно сбивала буками сушки, есть кому с такой техникой работать.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
БУКи стоят у нас на вооружении, и даже, по-моему, на параде были. Так что специалисты есть
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03.04.2022 22:58 Відповісти
я по молодости обучался на этом самом БУКе. Поверьте, это сложная и допотопная вещь, и есть еще такой момент - отсутсвие практики. Даже во времена СССР по рассказам нашего полковника курсантам давали за все пяти летнее обучение два выстрела, ввиду очень высокой стоимости данного практического занятия. Он нам чуть не плача рассказывал что получил не те погоны потому что кто то ему помешал сбить учебную цель с первого выстрела - как я понял вся его карьера пошла не так именно из-за этого выстрела. Я не спорю что возможно кто то таки знает как им пользоваться, но думаю специалисты которые обучались 30 лет назад без практики несколько потеряли навыки.
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04.04.2022 04:32 Відповісти
Доречі кинули іі більшь за все через нестачу пального - БУК (СОУ) жер 1 литр пального на 1км, ми ще коли навчались про це говорили
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03.04.2022 22:06 Відповісти
намного больше
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03.04.2022 22:31 Відповісти
Шкода - що на тому Буку немає ракет.
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03.04.2022 22:41 Відповісти
ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з ************. Джерело: https://censor.net/ua/p3331069
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03.04.2022 22:48 Відповісти
Вибачте, друзі, але щось я ракет на ньому не бачу. От над тими чотирма ******** зверху на першій фотці повинні виднитись їхні сопла, а їх нема.

Можливо, звісно, вони десь поруч валяються (від кацапів і такого можна очікувати), але тоді б написали, що поруч (в схроні) ракети.
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Ось як тут, приміром:

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03.04.2022 22:49 Відповісти
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03.04.2022 22:57 Відповісти
Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали **********, зброю та спорядження. Джерело: https://censor.net/ua/p3331069
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03.04.2022 23:00 Відповісти
Ну ракети у схрон не сховаєш.
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03.04.2022 23:08 Відповісти
Я би не став ракети називати ************.
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03.04.2022 23:12 Відповісти
Там ракети розташовуються у 2 ряди. Верхній ряд мабуть вже відстріляли, а ракети нижнього ряду можна побачити на четвертому фото.
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03.04.2022 22:54 Відповісти
Пуско-зарядна установка
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03.04.2022 23:06 Відповісти
Отстрелялся гандон
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Головне не дайте ДБР вилучити клістрони
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03.04.2022 22:51 Відповісти
На жаль це лише пуско-заряджувальна машина, ще й порожня
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03.04.2022 23:22 Відповісти
Боже, до чего оно всё уродливое, убогое и бестолковое. Впрочем, как всё, что лабают эти рукожопые левши в своих Засрансках и Говноградах.
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04.04.2022 00:17 Відповісти
+ до ППО України
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04.04.2022 17:50 Відповісти
 
 