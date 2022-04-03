Українські сили звільнили населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка на Чернігівщині, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом 3 квітня українські сили звільнили три населених пункти у Чернігівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Північ" у фейсбуці.
"Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни.
Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали.
Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - зазаначається ку повідомленні.
Топ коментарі
+47 Иллария Соняшникова
показати весь коментар03.04.2022 23:12
+28 Muron
показати весь коментар03.04.2022 23:12
+19 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар03.04.2022 23:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вони знищили гвардії підполковника рашен армії віталю слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.
кажется его вояки бомбили колонны беженцев
и не давали выйти из города
Это даже тупому первокласснику будет понятно, когда была ВОВ и когда была Чернобыльская катастрофа, чтобы сделать вывод, что у партизан не могло быть лучевой болезни ))))))
Или он на дебилов, которые его слушали, рассчитывал ?
Не, ну россияне - ублюдки, это не обсуждается. Но не настолько же тупорылые . . .
Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському
В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.
Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.
По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.
Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я.
Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій.
Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів.
Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор.
На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей "Про відповідальність держав" за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року.
В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії.
Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора.
Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація.
Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні.
А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною.
Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції.
Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.
Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Київ, 31 березня 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3330197
https://liveuamap.com/uk/2022/3-april-ukrainian-military-clearing-kolychivka-yahidne-and
Из Киева в первые сутки почти миллион человек выехал - дети, женщины, старики. И правильно делали, потому что было непонятно. Мужики должны оставаться и брать в руки оружие, а слабых надо эвакуировать, чтобы мужикам легче сражаться было. А там будет видно - если не всё так страшно - вернётесь. Но сидеть дома при наступающем противнике - неразумно и приводит вот к таким последствиям.
Вот сегодня : главы Луганской и Донецкой ОВА призывают людей уехать, потому что на этих территориях в ближайшие дни будут самые ожесточённые бои. Могу прогнозировать, что не все прислушаются. Вариантов будет море : "А хто хату сторожить буде?", "Мне некуда / не за что ехать", "Я уже старая, мне уже всё равно", "По дороге тоже обстрелять и убить могут" . . .
Вообще, на будущее надо сделать выводы.
Когда приближается перспектива драки, надо делать вплоть до принудительной эвакуации. А кто отказывается - его право, но тогда подпиши, что принимаешь на себя все риски возможных последствий, что государство временно может не иметь возможности тебя защитить.
Опять-таки, стратегические предприятия надо продумать, где должны быть расположены (не очень близко к границе, наверное), заблаговременный вывоз документации органов власти, заключённых. На будущее надо эти элементы отработать, чтобы в случае новой войны таких катастроф не было.