Українські сили звільнили населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка на Чернігівщині, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж

Протягом 3 квітня українські сили звільнили три населених пункти у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Північ" у фейсбуці.

"Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни.

Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали.

Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - зазаначається ку повідомленні.

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