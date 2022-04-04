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Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У підвалі школи села Ягідне на Чернігівщині окупанти тримали у заручниках одночасно понад 150 цивільних, зокрема жінок і дітей.

Про це повідомив у Фейсбук голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти утримували людей в тісняві, антисанітарії. Тіла мертвих рашисти також не дозволяли виносити, тому люди були змушені перебувати поряд з трупами.

Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус 01

"Ягідне. Підвал школи. В цьому приміщенні ворог тримав понад 150 людей одночасно. Випускав на вулицю. Іноді, не часто. Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха", - написав він.

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Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус 02
Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус 03

Чаус зауважив, що там були жінки й діти. "Я склоняюся їхній мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - зазначив Чаус.

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Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус 04
Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус 05

Автор: Наталя Джума
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кацапы не люди... хотя никогда они ими и не были... если в Буче геноцид устроила солдатня из войсковой части № 51460 (в/ч 51460)... Сокращённое наименование - 64 омсбр. Бригада сформирована 1 января 2009 года из 882-го мотострелкового полка 270-й мотострелковой дивизии. Бригада располагается в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край). посмотрите - только узкоглазая нечесть - буряты, якуты и прочая шваль...
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04.04.2022 08:33 Відповісти
Це порожні істоти, що мімікрують під людей.
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04.04.2022 10:46 Відповісти
..ці діти своїм онукам про це розповідатимуть
Сподіваюсь до того часу від кацапів нічого не зостанеться
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04.04.2022 08:34 Відповісти
Підари орковські,ви за все відповідатимете!
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04.04.2022 08:46 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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04.04.2022 09:13 Відповісти
Да.... Натворили кацапы делов.
Честно говоря, если там никого не убили и не замучили, как бы это крамольно не звучало - это лучше, чем просто уничтожить.
Подумайте о том, что этих женщин и детей могли просто изолировать от обезумевшего зверья, которое бесконтрольно делало, что хотело в округе. Судя по фото, они просидели там месяц и выжили, в Буче и Ирпене это не вышло у многих.
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04.04.2022 09:15 Відповісти
Це фото стане так само відоме , як "Руский военний корабль - иди ...
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04.04.2022 10:53 Відповісти
Московити -- каїніти, і тому є носіями демонів зла.
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04.04.2022 19:53 Відповісти
 
 