Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус. ФОТО

У підвалі школи села Ягідне на Чернігівщині окупанти тримали у заручниках одночасно понад 150 цивільних, зокрема жінок і дітей.

Про це повідомив у Фейсбук голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти утримували людей в тісняві, антисанітарії. Тіла мертвих рашисти також не дозволяли виносити, тому люди були змушені перебувати поряд з трупами.

"Ягідне. Підвал школи. В цьому приміщенні ворог тримав понад 150 людей одночасно. Випускав на вулицю. Іноді, не часто. Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха", - написав він.

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Чаус зауважив, що там були жінки й діти. "Я склоняюся їхній мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - зазначив Чаус.

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