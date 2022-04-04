Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Компанія Maxar Technologies, яка збирає та публікує супутникові знімки України, повідомила, що перші ознаки появи братської могили у Бучі на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Останні знімки території від 31 березня показують місце могили з траншеєю завдовжки приблизно 13,7 м на південно-західній частині території біля церкви", - заявили у Maxar Technologies.
У компанії також додали, що перші ознаки появи братської могили на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.
Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область визволені від російських загарбників. У визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства російськими вояками цивільних.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що з визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.
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