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Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Компанія Maxar Technologies, яка збирає та публікує супутникові знімки України, повідомила, що перші ознаки появи братської могили у Бучі на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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"Останні знімки території від 31 березня показують місце могили з траншеєю завдовжки приблизно 13,7 м на південно-західній частині території біля церкви", - заявили у Maxar Technologies.

Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня 01

У компанії також додали, що перші ознаки появи братської могили на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня 02

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Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область визволені від російських загарбників. У визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства російськими вояками цивільних.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що з визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.
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Топ коментарі
+18
Иди на хер мразь! Ты еще вспомни что было в 1700м году! Какое отношение имеет волынская резня к Буче? Ты дебил и мразь кацапская!
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04.04.2022 10:21
+10
Зараз по телеку дєрьмак розповідає казки шльондрі слюсарчучкі.🤮
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04.04.2022 10:15
+7
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:03
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40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:03 Відповісти
дякую
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04.04.2022 10:15 Відповісти
"Геноцид онлайн"
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04.04.2022 10:50 Відповісти
Зараз по телеку дєрьмак розповідає казки шльондрі слюсарчучкі.🤮
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04.04.2022 10:15 Відповісти
цю потвору треба ліквідувати
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04.04.2022 10:16 Відповісти
Цю.цю необхідно
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04.04.2022 10:25 Відповісти
Жах, ещё и место такое нашли, возле церкви...
Антихресты
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04.04.2022 10:15 Відповісти
засмердівся
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04.04.2022 10:27 Відповісти
Иди на хер мразь! Ты еще вспомни что было в 1700м году! Какое отношение имеет волынская резня к Буче? Ты дебил и мразь кацапская!
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04.04.2022 10:21 Відповісти
нема вже мразі, адмін зніс. 04.04.2022 09:49
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04.04.2022 10:30 Відповісти
Що за висер?
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04.04.2022 10:22 Відповісти
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04.04.2022 10:25 Відповісти
кожен касапський фейк, на зразок нічного від Sergey Gorbunenko в 04.04.2022 03:45 живе доти, допоки не втрутиться цивілізація (зокрема, тут спростовується супутниковими знімками)
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04.04.2022 10:28 Відповісти
!
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04.04.2022 12:09 Відповісти
 
 