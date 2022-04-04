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З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україну із Франції прибули чотири автопотяги із 50 т гуманітарного вантажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибуло чотири автопотяги з гуманітарним вантажем загальна вага якого становить 50 тонн", - йдеться в повідомленні.

Засновник ініціативи, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вантаж призначений для мешканців населених пунктів, що розташовані в районі ведення бойових дій, а також для біженців. Він додав, що допомога складається з харчових продуктів, засобів гігієни, одягу та ковдр, товарів для дітей, ходунків, ліків, виробів медичного призначення, інвалідних візочків тощо.

З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги 01

За його словами, розмитнення вантажу та іншу необхідну роботу здійснено завдяки організації Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".

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З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги 02

Зазначається, що за минулий рік до України із Франції в межах проєкту "Допомога Схід" надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн, яку було доставлено до 25 медичних закладів, як у районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги 03

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
це все чудово, але потребуємо зброї тяжкої, інакше як в Бучі, фактично не буде кому ту гуманітарку передати.
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:19
+5
Дякуємо.
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04.04.2022 10:18
+4
аж 50 тонн. не всралися жаби?
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04.04.2022 10:29
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Дякуємо.
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04.04.2022 10:18 Відповісти
це все чудово, але потребуємо зброї тяжкої, інакше як в Бучі, фактично не буде кому ту гуманітарку передати.
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:19 Відповісти
аж 50 тонн. не всралися жаби?
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04.04.2022 10:29 Відповісти
аж 1 фуру! аж умовно 50-100 тисячам людей на день(якщо це продукти), коли таких людей, що потребують допомоги в нас - вже більше 10млн...
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04.04.2022 10:34 Відповісти
Значить у Вас все добре коли на допомогу в чотири 120ки - 50.000кг лише від однієї країни кладете болт. Як би я був простим французом, прочитавши Ваш коментар, подумав би напевно - та нафіга ми їм таким взагалі допомагаємо?
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04.04.2022 10:50 Відповісти
Андрюха, а ти багато поміг Грузії коли їх бомбили? А що якби ти відправив 50 тон на чотирьох напівприцепах а грузини тобі відписали точнісінько як ти? Щось є таке в нашому народі, перетворювати друзів на ворогів, причому безпідставно. Повірте, що саме ті французи, що збирали тую допомогу та ще й замовляли транспорт, то люди що вболівають за Україну.
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04.04.2022 10:58 Відповісти
україна грузії допомагала усім. і зброєю і гуманітаркою. а франція 50 тонн єлє зібрала за місяць
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04.04.2022 11:31 Відповісти
Две фуры...наверное почти разорились...
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04.04.2022 10:31 Відповісти
а на польской границе сколько стоит фур с номерами раш и белораш, конфисковать весь товар
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04.04.2022 10:35 Відповісти
Жвб'ячи лапки прислали?
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04.04.2022 10:35 Відповісти
Где это продуктовый.вооруженный Ленд-лиз???!!!
Порох.Зеля об этом трубят .что этого выпрашивать глупо!!!.должно.обязано идти.поставляться без слов!Как они все на....ли
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04.04.2022 10:40 Відповісти
Велика подяка за любу допомогу! Для наших людей зараз кожна допомога є критичною.
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04.04.2022 10:41 Відповісти
На другій фотці, цілий піддон туалетного паперу. Бляха, оце потужна гуманітарка!
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04.04.2022 11:08 Відповісти
 
 