Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти. ФОТО

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантів увечері 3 квітня загинули четверо людей. Ще 30 зазнали поранень, з яких троє - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області у фейсбуку.

За інформацією правоохоронців, серед постраждалих троє дітей 3, 5 і 17 років. Всіх доставили до лікарні Харкова.

"Росія у своїй тваринній ненависті до нескореної України хоче усі українські міста перетворити на Бучу і Маріуполь. Всі постраждалі і загиблі - цивільні. Не мають жодного стосунку до військових", - зазначили в поліції.

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Вказано, що на місце трагедії оперативно прибули слідчі. Всі наслідки ворожого обстрілу вони задокументували.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко закликав харків’ян, мешканців області не виходити на вулиці під час обстрілів.





"Залишайтеся в укриттях, обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові, - наголосив очільник главку поліції. - Вони знають, що вбивають мирних мешканців і руйнують наші будинки. Бережіть себе і своїх близьких!" - закликав він.





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