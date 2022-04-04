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Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантів увечері 3 квітня загинули четверо людей. Ще 30 зазнали поранень, з яких троє - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області у фейсбуку.

За інформацією правоохоронців, серед постраждалих троє дітей 3, 5 і 17 років. Всіх доставили до лікарні Харкова.

"Росія у своїй тваринній ненависті до нескореної України хоче усі українські міста перетворити на Бучу і Маріуполь. Всі постраждалі і загиблі - цивільні. Не мають жодного стосунку до військових", - зазначили в поліції.

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Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти 01

Вказано, що на місце трагедії оперативно прибули слідчі. Всі наслідки ворожого обстрілу вони задокументували.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко закликав харків’ян, мешканців області не виходити на вулиці під час обстрілів.


Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти 02

"Залишайтеся в укриттях, обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові, - наголосив очільник главку поліції. - Вони знають, що вбивають мирних мешканців і руйнують наші будинки. Бережіть себе і своїх близьких!" - закликав він.

Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти 03
Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти 04

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Автор: Наталя Джума
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04.04.2022 10:47 Відповісти
Я вибачюся, але це особисте. За кожну дитину.
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04.04.2022 11:11 Відповісти
Після вчорашніх обстрілів Слобідського района Харкова загинуло семеро людей. Поранені - 34, серед них троє - діти. телеграмм Харькова...(((
погибла подружка моей дочки - её ребёнку проводят операцию...(((\я эту девочку знал с семилетнего возраста - ей было 29 лет...(
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04.04.2022 11:20 Відповісти
 
 