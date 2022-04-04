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Гірську громаду на Луганщині війська РФ обстрілюють уже понад вісім годин, застосовують авіацію, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Гірську громаду на Луганщині російські загарбники обстрілюють уже понад вісім годин, застосовують авіацію. Понад 100 жителів Тошківки та Іванівки в автобусах чекають на безпечну можливість евакуюватись.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Режим тиші": вже понад вісім годин росіяни обстрілюють Гірську громаду по всій лінії, застосовано авіацію. Вчора жителі Гірської громади через щільний вогонь російської армії виїхати не змогли. Сьогодні вже понад 100 жителів Тошківки та Іванівки в автобусах чекають на безпечну можливість евакуюватись. Та ворог не дає, не дотримуючись "режиму тиші. Обстріли із "важкого" озброєння не вщухають із 01:20 і дотепер по всій території Гірської громади. Тричі за ніч залітали по два літаки. Двічі нанесено удари по Гірському та Золотому, ще раз – по Попасній. Однак евакуація триває", - розповів він.

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"Із Рубіжного евакуйовані 22 жителя, із Гірського – 117, там та у Лисичанську людей дуже багато – врятуємо всіх, хто прийшов. 22 жителя Рубіжного, а також 117 – Гірського та Золотого вже очікують на потяг в Новозолотарівці. Спробуємо зробити ще одну спробу в цю громаду, бо бажаючих виїхати дуже багато. Люди продовжують збиратися. Як і в Привіллі, районі "ГТВ" в Лисичанську та інших містах. Врятуємо всіх, хто прийшов", - додав він згодом.

Гірську громаду на Луганщині війська РФ обстрілюють уже понад вісім годин, застосовують авіацію, - Гайдай 01
Гірську громаду на Луганщині війська РФ обстрілюють уже понад вісім годин, застосовують авіацію, - Гайдай 02
Гірську громаду на Луганщині війська РФ обстрілюють уже понад вісім годин, застосовують авіацію, - Гайдай 03
Гірську громаду на Луганщині війська РФ обстрілюють уже понад вісім годин, застосовують авіацію, - Гайдай 04
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Потрібно. Равнину в РФ обстреливают сутками.
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04.04.2022 11:34 Відповісти
Яку равніну в РФ?
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04.04.2022 11:39 Відповісти
Дуже серливі та смердючі кацапські свині продовжують воювати з жінками дітьми та інфраструктурою....На більше це кацапське смердюче лайно не здатне...
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04.04.2022 11:36 Відповісти
ЩО РОБИТЬ ОТО ООН?!
СПОСТЕРІГАЄ, ЯК УБИВАЮТЬ НАРОД УКРАЇНИ!!!
ГАНЬБА!!!
УКРАЇНА СТВОРИТЬ ГІДНУ ВІЛЬНОМУ ЛЮДСТВУ ОРГАНІЗАЦІЮ МИТТЄВОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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04.04.2022 11:50 Відповісти
А що робили ви коли вбивали народ сирійців до прикладу чи ічкерців чи афганців( ой може ваш батя їх же і вбивав??) Гідна організація вже створена - ЗСУ зветься! То чим її посилюєте саме ви???
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04.04.2022 12:44 Відповісти
Лише вчора тут була новина що повітряне командування контролює 100% неба ....а тут 8годин вогню з авіацією. Це ж як??????!
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04.04.2022 12:46 Відповісти
 
 