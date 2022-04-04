ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Біля міста Ічня Чернігівської області Збройні Сили України розгромили чергову колону ворога.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+92 Шимус
показати весь коментар04.04.2022 12:15
+68 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.04.2022 12:13
+33 Перехватчик
показати весь коментар04.04.2022 12:15
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Смерть рашитам!
І на одній не бачу здохлих москалів. Що за фотограф? Непорядок.