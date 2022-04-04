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ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Біля міста Ічня Чернігівської області Збройні Сили України розгромили чергову колону ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,3 тис. осіб, 147 літаків, 134 гелікоптери, 647 танків і 1 844 броньовані машини

ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 01
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 02
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 03
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 04
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 05
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 06
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 07
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 08
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 09
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 10
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 11
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 12
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 13
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 14
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 15
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 16
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 17
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 18
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 19
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 20
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 21
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 22
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 23
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 24
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 25
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 26
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 27
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 28
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Топ коментарі
+92
Не имеющая аналогов в мире динамическая защита российского бензовоза "берёзка" не сработала.
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04.04.2022 12:15
+68
Обісрані лапатно-дерев'яні війська вже нічого не врятує від повного знищення в Україні.ВСУ-не зупиняйтесь...
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04.04.2022 12:13
+33
Активная защита брони "Кора - 5"
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04.04.2022 12:15
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Видите рабсеяне, это всё для вас делает **********. Пришёл, увидел, лёг костьми..
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04.04.2022 14:26 Відповісти
Ой гарно! Дивився б і дивився.
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04.04.2022 14:27 Відповісти
Я хочу видеть больше дохлых кацапов!
Смерть рашитам!
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04.04.2022 15:38 Відповісти
І єслі єсть порох, дай і огня....
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04.04.2022 15:38 Відповісти
Анало-говнет.
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04.04.2022 15:42 Відповісти
Пара танчиков выглядят ремонтно-пригодными
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04.04.2022 16:07 Відповісти
28 фотографій і ні
І на одній не бачу здохлих москалів. Що за фотограф? Непорядок.
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04.04.2022 16:14 Відповісти
Шо мне нравится,так это бронезащита
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04.04.2022 16:14 Відповісти
Любо!
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04.04.2022 16:29 Відповісти
Народ, шо это вы такие придирчивые, амёбы практически докторскую диссертацию защитили при проектировки данного изделия, проявите снисхождение пере их утилизацией.
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04.04.2022 17:25 Відповісти
Кацапи, - ******* істоти. І вони раз за разом не втомлюються це підтверджувати.
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04.04.2022 20:25 Відповісти
Классика. Два три удара современных противотанковых вкусняшек, потом несколько пулеметных очередей - и кацапы разбегаются. Тоже самое будет и в Донецке и в Севастополе и в Луганске, увидите. Мало будет двух - трёх ударов, будет десять, пятьдесят, пятьсот. Железа у нас хватит, а людей нужно беречь
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05.04.2022 01:02 Відповісти
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