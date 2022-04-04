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Загинули двоє синів добровольця-росіянина Бутусіна, які воювали за Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час боїв з російськими окупантами загинули двоє синів добровольця "Правого сектора", бійця АТО, росіянина Олега Бутусіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області Володимир Веркалець.

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"У світі немає таких слів якими можна б було розрадити родину Бутусіних Олега та Тетяну з Калуського району, які отримали найважчу новину: в боях з окупантами загинули сини Роман та Леонід. Надія жевріла до останнього, що живі, але: сум та біль, сльози та горе!" - йдеться у повідомленні.

Загинули двоє синів добровольця-росіянина Бутусіна, які воювали за Україну 01

Олег Бутусін родом з Владивостока, але у 2014 році переїхав з дружиною та дітьми в Україну. Родина зараз проживає у Калуському районі на Прикарпатті. Брав участь у війні з Росією у складі ДУК "Правий сектор" у боях неподалік Донецька. Його старші сини Роман та Леонід також воювали на боці України. Більше ніж двадцять днів родина не мала з ними жодного звʼязку.
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Топ коментарі
+93
Вечная память.
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04.04.2022 12:31
+86
Мої співчуття родині...Вічна пам*ять хлопцям.Спочивайте в мирі.
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04.04.2022 12:32
+36
Хай з Богом спочивають хлопці. Два козаки ...
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04.04.2022 12:42
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Вечная память.
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04.04.2022 12:31 Відповісти
Мої співчуття родині...Вічна пам*ять хлопцям.Спочивайте в мирі.
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04.04.2022 12:32 Відповісти
RIP
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04.04.2022 12:33 Відповісти
Росіянин здорової людини
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04.04.2022 12:34 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.04.2022 12:34 Відповісти
Сокира Перуна Вiтри Між Мечiв
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04.04.2022 12:35 Відповісти
Скорбим...
Мальчишкам Царствия Небесного.
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04.04.2022 12:36 Відповісти
Обірвалася ціла родинна гілка!!!! Це - чорна біда, що вкрила небо над головами батьків. Дуже сумно...
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04.04.2022 12:36 Відповісти
Царство небесное !Низкий поклон !Соболезнования родным !
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04.04.2022 12:37 Відповісти
Хай з Богом спочивають хлопці. Два козаки ...
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04.04.2022 12:42 Відповісти
Очень жаль!
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04.04.2022 12:46 Відповісти
Вечная память героям, сыновьям...
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04.04.2022 12:49 Відповісти
Frieden in Ruhe...
Pam'yataemo...
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04.04.2022 12:50 Відповісти
боляче... нестерпно...
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04.04.2022 12:50 Відповісти
Вічна пам'ять...
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Мабуть вже не треба тих, хто воює за Україну називати росіянами. 90% так званого слов'янського населення росії є у минулому українцями, яких чи то з їх, чи то не з їх волі примусили забути українську мову та стати русскімі. Те ж саме там відбулося і з іншими етносами. І в Україні ті хто все ще себе вважає русскім має визначитися.
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04.04.2022 12:55 Відповісти
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04.04.2022 12:56 Відповісти
Вічна памʼять. Вони більш українці, ніж умовний Бойко.
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04.04.2022 13:08 Відповісти
Умовних Бойків не буває. Є конкретні.
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04.04.2022 13:59 Відповісти
Конкретний Бойко лише умовно є українцем.
Не буду вказувати до якого народу він належить, але за походженням цей кадр має право на громадянство дещо південніше України.
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04.04.2022 20:49 Відповісти
Щиро співчуваємо. Велика втрата.
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04.04.2022 13:15 Відповісти
#путинсгинь
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04.04.2022 13:16 Відповісти
Вони не росіяни,а МЕНТАЛЬНІ УКРАЇНЦІ. Просто народились на рашці. Вічна пам'ять і слава НАШИМ воїнам!!
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04.04.2022 13:16 Відповісти
Такое горе никому не пожелаешь и тяжело описать боль родителей .ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
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04.04.2022 13:20 Відповісти
Герої не вмирають. Вмирають вороги.
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04.04.2022 13:21 Відповісти
Уклін родині, що виховала правильних хлопців.
Безмежне горе, невтішна втрата для сім'ї, для країни, для всіх нас...
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04.04.2022 13:22 Відповісти
земляки (((
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04.04.2022 13:26 Відповісти
С.У.М.
Невимовна жалоба.
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04.04.2022 13:29 Відповісти
вична память, ридни люди мають воювати в ризних пидроздилах, це хоч якось може видвести биду
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04.04.2022 13:52 Відповісти
R.I.P наші захисники💛💙💛💙💛💙💛😭🙏
Співчуваємо рідним!! Добрі люди на цій землі потрібні усім,це втрата для людства.((((((
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04.04.2022 14:21 Відповісти
Героям Слава ! Співчуття батькові та матері - втратити дітей найтяжче випробування в житті ...
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04.04.2022 14:39 Відповісти
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
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04.04.2022 15:49 Відповісти
Я бачив відео батька на позиції де загинули хлопці. Вони підбили Беху і танк. Наше співчуття не зарадить, але нехай хоч підтримає батьків у горі.
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04.04.2022 15:59 Відповісти
А майже всі в агонії твердять,що НЕМАЄ адекватних росіян, СЛАВА ГЕРОЯМ!!! Співчуття батькам і ВЕЛИКА ПОДЯКА за те,що виховали справжніх ЛЮДЕЙ!!!
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04.04.2022 17:59 Відповісти
 
 