Загинули двоє синів добровольця-росіянина Бутусіна, які воювали за Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час боїв з російськими окупантами загинули двоє синів добровольця "Правого сектора", бійця АТО, росіянина Олега Бутусіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області Володимир Веркалець.
"У світі немає таких слів якими можна б було розрадити родину Бутусіних Олега та Тетяну з Калуського району, які отримали найважчу новину: в боях з окупантами загинули сини Роман та Леонід. Надія жевріла до останнього, що живі, але: сум та біль, сльози та горе!" - йдеться у повідомленні.
Олег Бутусін родом з Владивостока, але у 2014 році переїхав з дружиною та дітьми в Україну. Родина зараз проживає у Калуському районі на Прикарпатті. Брав участь у війні з Росією у складі ДУК "Правий сектор" у боях неподалік Донецька. Його старші сини Роман та Леонід також воювали на боці України. Більше ніж двадцять днів родина не мала з ними жодного звʼязку.
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Мальчишкам Царствия Небесного.
Pam'yataemo...
Не буду вказувати до якого народу він належить, але за походженням цей кадр має право на громадянство дещо південніше України.
Безмежне горе, невтішна втрата для сім'ї, для країни, для всіх нас...
Невимовна жалоба.
Співчуваємо рідним!! Добрі люди на цій землі потрібні усім,це втрата для людства.((((((