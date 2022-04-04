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Окупанти 1,5 доби тримали в полоні старосту округу на Чернігівщині. Над чоловіком знущались, щоб отримати дані про розташування ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти півтори доби тримали в полоні старосту Замглайського старостинського округу №1 на Чернігівщині Олександра Красківського. Чоловіка били, намагаючись отримати інформацію про розташування підрозділів ЗСУ в тилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zmina.info.

Як зазначається, Олександра полонили 23 березня. До цього окупанти приходили до Замглая 28 лютого, однак тоді Красківський і група місцевих не пропустили їх, а невдовзі забарикадували населений пункт: повалили дерева, зібрали шини та бетонні блоки й 20 тонн піску.

Коли росіяни 23 березня підійшли до села з важкою технікою та почали розбирати барикади, то місцеві пішли їм назустріч: "Я йшов попереду, за мною чоловіки, за ними – жінки. Усі зупинилися перед головною барикадою, а я пішов на "перемовини". Я намагався їм пояснити, що їх тут ніхто не хоче бачити, що в нас багато стареньких людей, будинок-інтернат. Тоді ж мене і забрали".

Олександра завели в машину, силою вклали на землю, вдягнули мішок на голову й зав’язали очі скотчем, а руки стягнули стяжкою з пластику. Старосту округу відвезли до школи в селі Вишневе, де загарбники розгорнули комендатуру. Красківський впізнав місцевість і будівлю школи, адже тільки в ній був підвал, де його тримали.

Чоловіка почали допитувати. Він зізнається, що перший допит був найстрашнішим – росіяни били його ногами по нирках, печінці та обличчю, погрожували відрубати пальці та вбити.

Окупанти 1,5 доби тримали в полоні старосту округу на Чернігівщині. Над чоловіком знущались, щоб отримати дані про розташування ЗСУ 01
Окупанти 1,5 доби тримали в полоні старосту округу на Чернігівщині. Над чоловіком знущались, щоб отримати дані про розташування ЗСУ 02

"Хотіли дізнатися, які підрозділи ЗСУ стоять у нас у тилу. Одна група вийшла, потім друга заходить. Відчуття, ніби вони один одного контролюють. Я думаю, одні були ФСБ, а інші з ГРУ", - зауважив він.

Олександр, який у минулому був військовим, говорить, що допитом займалися професіонали, адже били так, щоб завдати максимальних ушкоджень, однак не вбити: "Я все не розумів, навіщо вони набивають мені ноги. Я сиджу, а він ноги чоботами мені б’є. Я це зрозумів через пів години, коли ноги так набрякли, що я не міг ані встати, ані йти. Я був нерухомим".

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Після цього Красківського помістили до маленької холодної кімнати в підвалі, де на земляній підлозі лежала тільки фуфайка. Згодом окупанти принесли ще пляшку води, однак жодного разу за час полону не годували. В сусідній кімнаті, як пригадує Олександр, був ще один полонений, однак з ним він не розмовляв.

Під час другого допиту Олександра били по вухах так, що з одного пішла кров. Від нього вимагали написати списки проукраїнських активістів. Чоловік помітив, що в кімнаті для допитів на трубах під стелею висіла мотузка, а тому припустив, що до нього тут могли підвішувати за руки чи ноги когось із бранців: "Я, чесно кажучи, дивився на свої кросівки й думав: ще кілька таких допитів, і краще повіситися на шнурках, щоб інформацію якусь не видати. Коли вже забирали з полону, мене практично несли на руках. Сам іти не міг".

Окупанти 1,5 доби тримали в полоні старосту округу на Чернігівщині. Над чоловіком знущались, щоб отримати дані про розташування ЗСУ 03

Відпустили Красківського 25 березня: цього дня його знову посадили в авто та відвезли до представників місцевого самоврядування. Олександр каже, що за час полону жодного разу не бачив облич окупантів, які його викрали, однак на зворотному шляху зміг поговорити з одним із російських військових.

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"Він мені сказав – ви не хвилюйтеся, будете жити, як жили. Ваша республіка залишиться під вашим прапором та з тризубом, ми тільки змінимо керівництво, змінимо цих бандерівців", – розповів Красківський.

Станом на 3 квітня російські військові покинули територію колишнього Ріпкинського району.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Нелюдь кацапська.
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04.04.2022 14:36
+22
Залізна людина. Низький поклон.
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04.04.2022 14:48
+21
Грязные касапские ублюдки. Возмездие не за горами. ЗСУ вас научит как правильно лежать в цинковом футляре.
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04.04.2022 14:39
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Нелюдь кацапська.
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04.04.2022 14:36 Відповісти
Грязные касапские ублюдки. Возмездие не за горами. ЗСУ вас научит как правильно лежать в цинковом футляре.
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04.04.2022 14:39 Відповісти
Наскільки треба бути тупими ... Ну поміняли-б вони керівництво. А на наступних виборах народ вибере все одно "бандерівців". І що далі ? Кожні п'ять років війну з Україною розпочинати?
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04.04.2022 14:46 Відповісти
Це є дуже небезпечна точка зору... Вони б залишили в кожному відносно великому населеному пункті свої гарнізони з росгадів та наших зрадників, які б забезпечувалися з бюджету України... Вся зброя була б вивезена, українська армія розформована, і жодних небезпечних для них виступів вже б не було...
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04.04.2022 14:59 Відповісти
На каких наступних виборах? Вы бы голосовали на 96% за партию пуйла. Если бы еще он хотел каких то выборов, а не разбил страну на 10 дыр.
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04.04.2022 17:09 Відповісти
Залізна людина. Низький поклон.
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04.04.2022 14:48 Відповісти
Живой …..
слава Богу !
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04.04.2022 15:08 Відповісти
І же й поділись райт вочі і ред кроси? Скільки виття було за фейк з "простреленими" ніжками орка а тут нема нікого...
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04.04.2022 15:10 Відповісти
Треба вимагати від влади тотального озброєння проукраїнських активістів та всього чоловічого населення,що знаходиться на військовому обліку і не мало проблем з законом!
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04.04.2022 15:21 Відповісти
Причому проблеми з законом мають обмежуватися лише злочинами насильницького характеру...
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04.04.2022 15:26 Відповісти
То все пусте, озброєний народ автоматично стає надзвичайно чемним і розважливим.
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04.04.2022 15:40 Відповісти
Меркель одобряет такое.
Одужуй, чоловіче.
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04.04.2022 15:24 Відповісти
я уже отказываюсь воспринимать этот больной, шизофренический бред - какие-то выродки пошли в другую страну, о которой нихрена не знают , убивают и пытают местных жителей и пытаются их от чего-то освобождать, при этом грабят, насилуют женщин и детей на глазах у всего мира..., а их руководство продолжает нести околесицу про постановочные кадры, про каких-то нацистов, бандеровцев..., целая страна больных, буйнопомешанных, но с оружием, к сожалению...
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04.04.2022 16:06 Відповісти
З ядерною зброєю, нажаль... Й чинне керівництво кацапстану, на чолі з ******, ядерний вибух бачили тільки на картинці...(

В період совка ніхто з тодішнього керівництва навіть б не подумав підвищувати рівень готовності ядерних сил ізза дописів в західній пресі про гєнсєка...
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04.04.2022 16:25 Відповісти
Вбив кацапа - врятував українську родину.
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04.04.2022 16:41 Відповісти
иллюзий нет, НКВД как есть.
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05.04.2022 04:10 Відповісти
 
 