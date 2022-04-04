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Україна отримає від ексгубернатора штату Нью-Йорк модульні будинки для тимчасового проживання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі в рамках допомоги від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found передав Україні спеціалізовані модульні будинки для тимчасового проживання людей за будь-яких погодних умов.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита за підсумками візиту колишнього американського посадовця до регіону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Зі слів Джорджа Патакі, такі конструкції у США використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф", – наголосив Микита.

За словами Микити, модульні будинки будуть відправлятися до регіонів, які вже звільнені та найбільше постраждали від військової агресії окупантів. Головна мета – забезпечити проживання людей, які втратили дах над головою. Зокрема, 18 таких будинків вже відправлять до Київської області як гуманітарну допомогу.

"Саме там (в області. – Ред.) зараз ця інфраструктура дуже необхідна, і ми одразу передаємо її для потреб тих, хто опинився у важкій ситуації в Бучі, Гостомелі та інших містах", – зазначив він.

Україна отримає від ексгубернатора штату Нью-Йорк модульні будинки для тимчасового проживання 01

Джордж Патакі підтримав пропозицію української сторони щодо розміщення будинків у звільнених регіонах та виступив з ініціативою створення фонду для допомоги із житлом для переселенців.

"Своєю чергою колишній губернатор штату Нью-Йорк запропонував створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб", – повідомив очільник Закарпаття.

Микита подякував Джорджу Патакі за надану допомогу та підкреслив, що влада регіону і надалі буде робити все належне, аби області, які найбільше потребуватимуть подібний гуманітарний вантаж, отримували його якнайшвидше.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Прекрасная помощь..
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04.04.2022 14:44
+10
Дякуємо.
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04.04.2022 14:52
+9
надзвичайно важлива тема. Оселя для людини на рівні життя по важливості
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04.04.2022 15:10
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04.04.2022 14:44 Відповісти
А те что от Меркель были уже разбомбил *****?
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04.04.2022 14:51 Відповісти
від Меркель житло отримували сіпаратісти
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04.04.2022 15:11 Відповісти
А это опять им?
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04.04.2022 15:13 Відповісти
а як же інакше? Он, Італійський уряд відправив гуманітарку в Придністровську риспубліку. Це так макаронніки стурбовані війною
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04.04.2022 15:36 Відповісти
Странно домики от Меркель ставили в Харькове ещё кажется в Днепре а это сепаратисты оказывается. А эти что от экс губернатора тоже сепаратистам в на киевщену и Черниговщине? Если в Украине это сепаратисты то вы тогда кто?
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04.04.2022 15:58 Відповісти
а ти хто, шо за комсомолку штазі-курву Мєркєль так преймаєшся?
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04.04.2022 16:08 Відповісти
Ну рожа у нее звисно не того, но перепутать её с домиком для переселенцев???? Вы кто все таки что стесняетесь сами себя?
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04.04.2022 17:04 Відповісти
вони "вялікая расія"
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04.04.2022 16:31 Відповісти
дивно шо урускогаварящій рускоєзичний германський німець, який імігрував до німеччини за єврейською квотою пише українською. Бо, як правило, урускогаварящіє нємци - фанати *****
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04.04.2022 17:38 Відповісти
Дякуємо.
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04.04.2022 14:52 Відповісти
Людям помощь огромная. Спасибо!
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04.04.2022 15:01 Відповісти
надзвичайно важлива тема. Оселя для людини на рівні життя по важливості
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04.04.2022 15:10 Відповісти
Оно то вроде и нужно.
Но зная наши власти если ты поселишься в модуль то уже никогда не получишь нормальное жильё.
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04.04.2022 15:18 Відповісти
варто продумати жорсткі правила екплуатації таких блоків - не більше двох років
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04.04.2022 15:38 Відповісти
Волевым решением цифра может удесятерится. Вспомнаем хрущевки.
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04.04.2022 15:41 Відповісти
Этот регулятор должен быть на гос ... где обязуются в течении как Вы. описали к примеру "не более двух лет" предоставить жилье в замен утерянного или деньгами. но. по номиналу на период.цен на недвижимость. настоящий день выплат. эквиваленту которого человек утерял .
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04.04.2022 17:07 Відповісти
то вже буде інщий клопіт. Зараз тра' десь сховатись від дощу, вітру та холоду
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04.04.2022 17:35 Відповісти
Это главное и важное на сегодня а в дальнейшем .За 2.максимум 3 года всё можно отстроить и восстановить .при условии что помощь будет конкретной и главное чтобы наши на этом всем горе не пытались выжимать.наживаться по максимум .после. в этих модулях можно размещать.давать людям шанс восстановиться .1. кто был обманут. 2.3.4. по своей глупости пропил .проиграл . прогулял свое жилье .убирать с улиц бомжиков .трудоустраивать. люди смогут поверить в себя и возможно большая часть вернется в социум.Эти боксы в большей степени и были разработаны под программу лиц.потерявших свое жилье .причина не важна.Описываю сказку.у нас чинуши не смогут это делать.они не хотели этому учиться .система прогнившая .будь ты святой трижды.и захочешь это изменить.в том клоповнике у тебя выбор или ты как они или тебя сьедают!. возможно сейчас.после всего что с нами происходит. они одумаются.не знаю.мой ответ .не верю.нацепят на себя еще побрякушек.припишут подвигов .только если возьмут в ЕС.где будет рычаги на эту безумную коррупцию . а пока еще не известно.сколько горя нам принесут эти твари.
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04.04.2022 17:59 Відповісти
хорошо. А амер.розетки можно и поменять.
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04.04.2022 18:54 Відповісти
Спасибо американским братьям!
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04.04.2022 22:51 Відповісти
 
 