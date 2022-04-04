Україна отримає від ексгубернатора штату Нью-Йорк модульні будинки для тимчасового проживання. ФОТО

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі в рамках допомоги від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found передав Україні спеціалізовані модульні будинки для тимчасового проживання людей за будь-яких погодних умов.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита за підсумками візиту колишнього американського посадовця до регіону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Зі слів Джорджа Патакі, такі конструкції у США використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф", – наголосив Микита.

За словами Микити, модульні будинки будуть відправлятися до регіонів, які вже звільнені та найбільше постраждали від військової агресії окупантів. Головна мета – забезпечити проживання людей, які втратили дах над головою. Зокрема, 18 таких будинків вже відправлять до Київської області як гуманітарну допомогу.

"Саме там (в області. – Ред.) зараз ця інфраструктура дуже необхідна, і ми одразу передаємо її для потреб тих, хто опинився у важкій ситуації в Бучі, Гостомелі та інших містах", – зазначив він.

Джордж Патакі підтримав пропозицію української сторони щодо розміщення будинків у звільнених регіонах та виступив з ініціативою створення фонду для допомоги із житлом для переселенців.

"Своєю чергою колишній губернатор штату Нью-Йорк запропонував створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб", – повідомив очільник Закарпаття.

Микита подякував Джорджу Патакі за надану допомогу та підкреслив, що влада регіону і надалі буде робити все належне, аби області, які найбільше потребуватимуть подібний гуманітарний вантаж, отримували його якнайшвидше.