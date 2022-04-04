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Ірпінь (320) Нацполіція (13906) Буча (498) Гостомель (110)

Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Телеведучий Дмитро Комаров розповів про роботу спецпідрозділів поліції, які проводили зачистку у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей досвід він написав у Фейсбуку.

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За словами Комарова, він приїхав із передовою групою Патрульної Поліції України під командуванням Євгенія Жукова (позивний Маршал): "Дуже круті хлопці зі спецпідрозділу ТОР – тактична поліція. До них приєдналися Ірпінські поліцейські із відділу особливого призначення. Хлопці не втекли з міста під час окупації, продовжували під обстрілом виконувати роботу".

Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 01

"Ми були в першій поліцейській машині, яка увійшла до Бучі та Ірпеня. Одностайна інформація від місцевих – росіяни  з Київської області втекли. В паніці. "Швидко, бл**ь!", - кричали командири. Збиралися хвилин за 15. Намагалися встигнути забрати намородерене. Напередодні наші військові організували переправу через Ірпінь та підбиралися дедалі ближче. Шансів пробратися до Києва у росіян не лишалося. Їхній план провалений. ЗСУ їх оточують. Цитата з ростб "завдання спецоперації виконані" - класична брехня в їхніх ЗМІ.

Хіба що, якщо завданням був геноцид українського народу, знищення мирних мешканців та руйнування мирних міст. Це "завдання" російські солдати виконували. Ви напевно бачили вчора фото та відео з вулиці Бучі, засіяної трупами. Але це не єдине місце. Пишу і в голові "спалахи". Ось собака гавкає біля тіла господаря. Вже тиждень. Ось чоловік із зв'язаними руками та простріленою головою. А ось хлопець без голови, із ключами біля рук. Додому не встиг.

Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 02
Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 03
Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 04

Ми з поліцією, саперами та Нацгвардією дістаємо з кювету розстріляні машини із мирними жителями. Вже не у Бучі. Вбиті пенсіонери, молоді сім'ї, машини зі скелетами, що згоріли. Я бачив усе на власні очі. Машини розстрілювали. Вхідні отвори – лобове скло. Мертві водії відлітали у кювет.

Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 05
Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 06
Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини 07

"Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів у Києві та області, які стали звичними, – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість. Попереду багато роботи, щоби назавжди очистити нашу землю від нечисті. І перемогти", - підсумував він. 
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Топ коментарі
+9
А що ще можна було чекати від люсіарестованої, За гроші продався зеленим, потім як запахло смаженим їх покинув, а тут раптом став великим "експертом", "заспокійливим голосом", коли він оголошував відбій тривоги просто тошнило. Наволоч вона скрізь є наволоччю
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04.04.2022 16:52
+7
Неплохо их там *******.
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04.04.2022 16:25
+6
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну.

Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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04.04.2022 16:30
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так все таки були орки на житомирській трассі..Відео https://vimeo.com/695644554?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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04.04.2022 16:21 Відповісти
Неплохо их там *******.
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04.04.2022 16:25 Відповісти
Вони навіть південніше траси були
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04.04.2022 16:35 Відповісти
Воно підкацапський совкодрочер.
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04.04.2022 17:45 Відповісти
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну.

Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
показати весь коментар
04.04.2022 16:30 Відповісти
А що ще можна було чекати від люсіарестованої, За гроші продався зеленим, потім як запахло смаженим їх покинув, а тут раптом став великим "експертом", "заспокійливим голосом", коли він оголошував відбій тривоги просто тошнило. Наволоч вона скрізь є наволоччю
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04.04.2022 16:52 Відповісти
З Люсі такий військовий експерт, як з мене папа римський.
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04.04.2022 16:55 Відповісти
зберігати цсі такі та подібні їм вислови, після Перемоги ...

Ви самі розумієте, що буде з ними усіма!
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04.04.2022 17:33 Відповісти
Вони розуміють це ще краще,тому,докладають зусиль,щоб не було в нас Перемоги над кацапами. А лише в них. Над нами ...
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04.04.2022 17:49 Відповісти
"Гламурний покидьок" Діма... Піариться "на війні" і ганьбиться своїм кацапським суржиком... Воювати цей здоровий як кінь чувак не піде! В падлу йому. То ж якого біса цей військово-зобовязаний начепив на себе бронезахист на звільненій території? Учора знімав відосік "много трупов но вам я их не покажу". Це щоб не травмувати свою кацапомовну аудиторію в ********** і отримувати зиск з ютюбу. Отак от потоптався біля підїзду в Бучі і втік... Оце і є "патріот навиворіт"...
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04.04.2022 17:08 Відповісти
Толья

Воно підкацапський совкодрочер.
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04.04.2022 17:47 Відповісти
Зачем вы так зло на него. Если ему удастся донести частицы правды до зомбированных мозгов орков сквозь стену пропагандистского вранья - это уже хорошо.
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04.04.2022 18:05 Відповісти
Зачем вы так зло на него. Если ему удастся донести частицы правды до зомбированных мозгов орков сквозь стену пропагандистского вранья - это уже хорошо.
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04.04.2022 18:06 Відповісти
Тому що кацап. І це діагноз головного мозку. В усій його сороміцькій та ******** риториці звучить "понять і простіть"... Тому іде він на *** разом з руzкім корабльом!
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04.04.2022 18:31 Відповісти
Тепер купа того малоросохоляцького лайна повилізало і робить піар на бідах людей
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04.04.2022 22:35 Відповісти
Від цієї нечисті потрібно очистити всю Землю, не тільки Українську.
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04.04.2022 18:56 Відповісти
 
 