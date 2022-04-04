Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість, - телеведучий Комаров про побачене у звільнених містечках Київщини. ФОТО

Телеведучий Дмитро Комаров розповів про роботу спецпідрозділів поліції, які проводили зачистку у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей досвід він написав у Фейсбуку.

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За словами Комарова, він приїхав із передовою групою Патрульної Поліції України під командуванням Євгенія Жукова (позивний Маршал): "Дуже круті хлопці зі спецпідрозділу ТОР – тактична поліція. До них приєдналися Ірпінські поліцейські із відділу особливого призначення. Хлопці не втекли з міста під час окупації, продовжували під обстрілом виконувати роботу".

"Ми були в першій поліцейській машині, яка увійшла до Бучі та Ірпеня. Одностайна інформація від місцевих – росіяни з Київської області втекли. В паніці. "Швидко, бл**ь!", - кричали командири. Збиралися хвилин за 15. Намагалися встигнути забрати намородерене. Напередодні наші військові організували переправу через Ірпінь та підбиралися дедалі ближче. Шансів пробратися до Києва у росіян не лишалося. Їхній план провалений. ЗСУ їх оточують. Цитата з ростб "завдання спецоперації виконані" - класична брехня в їхніх ЗМІ.

Хіба що, якщо завданням був геноцид українського народу, знищення мирних мешканців та руйнування мирних міст. Це "завдання" російські солдати виконували. Ви напевно бачили вчора фото та відео з вулиці Бучі, засіяної трупами. Але це не єдине місце. Пишу і в голові "спалахи". Ось собака гавкає біля тіла господаря. Вже тиждень. Ось чоловік із зв'язаними руками та простріленою головою. А ось хлопець без голови, із ключами біля рук. Додому не встиг.







Ми з поліцією, саперами та Нацгвардією дістаємо з кювету розстріляні машини із мирними жителями. Вже не у Бучі. Вбиті пенсіонери, молоді сім'ї, машини зі скелетами, що згоріли. Я бачив усе на власні очі. Машини розстрілювали. Вхідні отвори – лобове скло. Мертві водії відлітали у кювет.







"Росіяни втекли із Київської області. Але відсутність вибухів у Києві та області, які стали звичними, – не кінець війни. РФ ще покаже свою підлість. Попереду багато роботи, щоби назавжди очистити нашу землю від нечисті. І перемогти", - підсумував він.