УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5854 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
64 773 31
Сумська область (2240) ЗСУ (5772) Живицький Дмитро (463) трофеї (170)

Рашисти вивели з Сумщини основну частину своєї техніки, але ЗСУ встигли захопити трофеї. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 квітня російські війська вивели основну частину своєї техніки із Сумської області на територію країни-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі UAразом повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що в області все ще перебувають невеликі підрозділи, яких "виловлюють" ЗСУ та територіальна оборона. І додав, що українські військові поповнили свої запаси технікою російських окупантів:

"Отримано та захоплено трофейну техніку - медичний автомобіль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП і т.д." - За словами Живицького, основна частина підрозділів ЗС РФ після відходу підірвала міст через річку Сейм, чим відрізала можливості для відступу ар'єргарду армії.

Також у своєму телеграм-каналі він опублікував відповідні фото.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Прем'єр Данії про вбивства громадян у Бучі: Злочини Путіна несамовиті, жорстокі й ніколи не мають бути забуті

Как и когда до этих сонных мух дойдет что не в путлере дело, а в 99.9% жителей мокшанской ********* = агресивный биомусор
показати весь коментар
04.04.2022 16:53
+21
гівно цей Тайфун !

жандармська машина - тільки очкариків в мацкве кошмарити
показати весь коментар
04.04.2022 16:47
+21
Та ніхто їх без бою не випускав. Кого змогли, того й дістали. Як ви уявляєте можливість нав'язати реальний бій тим, хто драпає на усіх парах? Поки задніх били, передні тікали.
показати весь коментар
04.04.2022 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гівно цей Тайфун !

жандармська машина - тільки очкариків в мацкве кошмарити
показати весь коментар
04.04.2022 16:47 Відповісти
нам нужна передвижная техника, так что пригодится...
показати весь коментар
04.04.2022 16:49 Відповісти
З неї вийде машина-пастка для росгадів... Побачивши знайому річ на тлі божевільної української реальності, вони неминуче залізуть туди...)
показати весь коментар
04.04.2022 16:50 Відповісти
Ну чого гівно? Броньована, протимінний захист, колісна формула 6х6. Нормальний гаджет, у будь-якому разі буде у пригоді до господарства.
показати весь коментар
04.04.2022 16:59 Відповісти
Я бачу 3 одиниці техніки, а виведено із Сумщини - тисячі одиниць. По інформації опублікованій в пресі тільки з Київщини було виведено рашистами 10т. одиниць. Так що радіть привода замало.
показати весь коментар
04.04.2022 20:33 Відповісти
Тепер все це слугуватиме ЗСУ...
показати весь коментар
04.04.2022 16:49 Відповісти
Трижды уничтоженное "ПВО Украины" продолжает утюжить ВКС РФ!
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
показати весь коментар
04.04.2022 17:45 Відповісти
Збройні Сили України! Не скорочуйте назву нашої Армії. Поважайте її. Наша Армія заслуговує щоб українці не лінувалися відкрити рота трішечки на довше й повнісстю сказати - Збройні Сили України! А не ЗСУ.
показати весь коментар
04.04.2022 16:51 Відповісти
Vlad имир Len ин . Ви б теж не скорочували
показати весь коментар
04.04.2022 16:58 Відповісти
Ти або дурень, або придурок. Щось одне з двох. Обери сам.
показати весь коментар
04.04.2022 17:26 Відповісти
дуже погано що не роздовбали ці колони які шли через Сумщину . вони повернуться і будуть творити зло ...
показати весь коментар
04.04.2022 16:52 Відповісти
А треба було не дати їм відійти
показати весь коментар
04.04.2022 17:21 Відповісти
Прем'єр Данії про вбивства громадян у Бучі: Злочини Путіна несамовиті, жорстокі й ніколи не мають бути забуті

Как и когда до этих сонных мух дойдет что не в путлере дело, а в 99.9% жителей мокшанской ********* = агресивный биомусор
показати весь коментар
04.04.2022 16:53 Відповісти
пусть не сомневается - уж точно не забудем ! и дети , и внуки, и правнуки помнить будут!
показати весь коментар
04.04.2022 16:55 Відповісти
Интересно, как их выпустили отовсюду из Киевской, Черниговской, Сумской областей без боя? Дорогие партнеры опять договорились посредине?
показати весь коментар
04.04.2022 16:53 Відповісти
Та ніхто їх без бою не випускав. Кого змогли, того й дістали. Як ви уявляєте можливість нав'язати реальний бій тим, хто драпає на усіх парах? Поки задніх били, передні тікали.
показати весь коментар
04.04.2022 16:59 Відповісти
Тікали, підриваючі мости та розкидаючи міни, Ви не помітили?
показати весь коментар
04.04.2022 17:00 Відповісти
ты не забывай наше ВСУ в основном в ООС, у нас очень мало войск в областях, а кацапов было 10 тысяч тезники только через ЧЕРНОБЫЛЬ ПРОШЛО, представь сколько их там было, у нас бригадами воюют
показати весь коментар
04.04.2022 17:09 Відповісти
а скільки ще вивезено через білорусь..там тисячі техніки повернулось..самі білоруси фоткали скільки по дорогах верталось і скільки в єшелони ЖД погрузили розбиту
показати весь коментар
04.04.2022 17:15 Відповісти
Вижу я в этом какую-то невье**бенную тайну
показати весь коментар
04.04.2022 17:22 Відповісти
В Сумській області, практично, не було ВСУ. Тільки тероборона.
показати весь коментар
04.04.2022 17:39 Відповісти
а що - непоганий клок шерсті з паршивої рашистської свинособаки)))
показати весь коментар
04.04.2022 16:53 Відповісти
Российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
показати весь коментар
04.04.2022 16:54 Відповісти
Они все время к этому готовятся.
показати весь коментар
04.04.2022 17:08 Відповісти
А зайти на територію Курської області та продовжити збирати трофеї хіба не можна?
показати весь коментар
04.04.2022 16:58 Відповісти
Не только можно было, но и Нужно было..А то всё нас "скромничать" учили..Хватит уже, наверное.., или ещё Нет?
показати весь коментар
04.04.2022 17:24 Відповісти
оркомобили. #путинсгинь
показати весь коментар
04.04.2022 17:05 Відповісти
Отдать их ССОшникам. Можно будет под видом отступающей колонны куда-нибуь в Белгород съездить, взорвать что то нужное. Как говорил Маэстро: "Он мне так ручкой машет, а я ему... ну это ж не 41-й"
показати весь коментар
04.04.2022 17:43 Відповісти
аналоговнет камаз зарылся в багнюку
показати весь коментар
04.04.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 19:50 Відповісти
 
 