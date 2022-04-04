Рашисти вивели з Сумщини основну частину своєї техніки, але ЗСУ встигли захопити трофеї. ФОТО

4 квітня російські війська вивели основну частину своєї техніки із Сумської області на територію країни-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі UAразом повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що в області все ще перебувають невеликі підрозділи, яких "виловлюють" ЗСУ та територіальна оборона. І додав, що українські військові поповнили свої запаси технікою російських окупантів:

"Отримано та захоплено трофейну техніку - медичний автомобіль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП і т.д." - За словами Живицького, основна частина підрозділів ЗС РФ після відходу підірвала міст через річку Сейм, чим відрізала можливості для відступу ар'єргарду армії.

Також у своєму телеграм-каналі він опублікував відповідні фото.