Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4, яка після перевірки і необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій.

Про це повідомляють у ГУР МО з посиланням на слова командира підрозділу територіальної оборони "Щит Василькова" Андрія Мельника, інформує Цензор.НЕТ.





Андрій Мельник зазначив: "Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій".

Окрім цього Андрій мельник нагадав, що незважаючи на перемогу по всій Київській області, українські воїни у Харкові, Сумах, Херсоні, Маріуполі потребують допомоги та постійного підкріплення.

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" Хто б міг подумати, що спонсором наших Збрлйних Сил стане росія. Дякувати не будемо, проте нагадаймо, що така доля очікує на всю техніку, що перетне наші державні кордони! Доля російських військових, що вбивають наше мирне населення, ґвалтують та спалюють жінок та дітей, також добре відома - 200. Ви будете відповідати за кожне життя, за кожний будинок і за кожний день з 4 ранку 24 лютого. Не забудемо і не пробачимо!", - закликають бійці України.

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