Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4, яка після перевірки і необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій.
Про це повідомляють у ГУР МО з посиланням на слова командира підрозділу територіальної оборони "Щит Василькова" Андрія Мельника, інформує Цензор.НЕТ.
Андрій Мельник зазначив: "Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій".
Окрім цього Андрій мельник нагадав, що незважаючи на перемогу по всій Київській області, українські воїни у Харкові, Сумах, Херсоні, Маріуполі потребують допомоги та постійного підкріплення.
" Хто б міг подумати, що спонсором наших Збрлйних Сил стане росія. Дякувати не будемо, проте нагадаймо, що така доля очікує на всю техніку, що перетне наші державні кордони! Доля російських військових, що вбивають наше мирне населення, ґвалтують та спалюють жінок та дітей, також добре відома - 200. Ви будете відповідати за кожне життя, за кожний будинок і за кожний день з 4 ранку 24 лютого. Не забудемо і не пробачимо!", - закликають бійці України.
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чим його пошманали ?
Відповідно, броні нуль.
Сравнительные испытания T113 (прототип М-113го) и T117, начавшиеся осенью 1957 года, показали, что алюминиевая броня обеспечивала несколько лучшую защиту по сравнению со стальной при действии бронебойных пуль и осколков осколочно-фугасных снарядов полевой артиллерии, а также была более эффективна в обеспечении жёсткости конструкции корпуса. Также корпус T113 оказывался более технологичным в производстве по сравнению со стальным.
Якось так.
бо зроблена з алюмінію і вигорає вщент. Це добре що ТРО буде на чому по грязюці
іздити, але ж це зрозуміло не танк і навіть не БМП.
Та і вся радянська - російська техніка то ЛАЙНО повне, зрівняти хоча б американськими
Бредлі чи Страйкерами.
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
https://t.me/oko_xx/10561
«Після викриття звірств, які чинила російська армія в Бучі, Гостомелі, Ірпені, кожна країна, яка буде вагатися у запровадженні ембарго на енергоносії з росії - є прямим спонсором геноциду Українського народу. Кожен барель нафти, кіловат електроенергії, тонна вугілля, що будуть закуплені в рф, відтепер просякнуті кров'ю тих, кого знищили рашисти», - заявив спікер парламенту.