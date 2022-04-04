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Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4, яка після перевірки і необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій.

Про це повідомляють у ГУР МО з посиланням на слова  командира підрозділу територіальної оборони "Щит Василькова" Андрія Мельника, інформує Цензор.НЕТ.

Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4 01
Спонсор ЗСУ - росія, кацапня, - на Київщині тероборона разом зі співробітниками ГУР захопили російську БМД-4 02

Андрій Мельник зазначив: "Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій".

Окрім цього Андрій мельник нагадав, що незважаючи на перемогу по всій Київській області, українські воїни  у Харкові, Сумах, Херсоні, Маріуполі потребують допомоги та постійного підкріплення.

" Хто б міг подумати, що спонсором наших Збрлйних Сил стане росія. Дякувати не будемо, проте нагадаймо, що така доля очікує на всю техніку, що перетне наші державні кордони! Доля російських військових, що вбивають наше мирне населення, ґвалтують та спалюють жінок та дітей, також добре відома - 200. Ви будете відповідати за кожне життя, за кожний будинок і за кожний день з 4 ранку 24 лютого. Не забудемо і не пробачимо!", - закликають бійці України.

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Топ коментарі
+30
Никого в плен не брать, рубайте москальню, никакой пощады, мужики пацаны СПАСИБО, вы ПРОСТО ТИТАНЫ
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04.04.2022 17:27
+23
ВтораяВМире НеИмеющаяАналогов Доблестная Армия расиянской ********* ПОБЕДОНОСНО наступала Взад, а подлые ВСУ трусливо Отступали Ей вДогонку
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04.04.2022 17:39
+22
попутного буя єтому дамбасскому кораблю в спину !
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04.04.2022 17:31
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тем временем у скрепцов бамбаса жизнь налаживается..... далi буде... ))
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04.04.2022 17:26 Відповісти
попутного буя єтому дамбасскому кораблю в спину !
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04.04.2022 17:31 Відповісти
так вже пару днів на цензорі була інфа за шахти .шо там єкологічна катастрофа буде...як воно нахер під землю рухне все
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04.04.2022 17:36 Відповісти
з шахтами не шуткують..якшо затоплення йде підмиє шахту..а ще щось здетонує вибух..то ціла велика плоша землі обвалиться
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04.04.2022 17:41 Відповісти
Никого в плен не брать, рубайте москальню, никакой пощады, мужики пацаны СПАСИБО, вы ПРОСТО ТИТАНЫ
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04.04.2022 17:27 Відповісти
що то за чудо-пєпєоац, в борту якого я нарахував шість дірок ?
чим його пошманали ?
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04.04.2022 17:29 Відповісти
То ж бмД, тобто "дєсантная", а значить "фольгірована". Вона має бути легка, бо такий пєпєлац, за задумом його конструкторів, мають кидати десь з Іл-76 чи ще з чогось.

Відповідно, броні нуль.
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04.04.2022 17:33 Відповісти
КОРПУС З АЛЮМІНІЮ, щоб лехко десантувати з літаків.
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04.04.2022 17:39 Відповісти
дєдушка М-113 теж алюміневу броню має, але не кашляє, їх наробили аж 80 000 !!!

Сравнительные испытания T113 (прототип М-113го) и T117, начавшиеся осенью 1957 года, показали, что алюминиевая броня обеспечивала несколько лучшую защиту по сравнению со стальной при действии бронебойных пуль и осколков осколочно-фугасных снарядов полевой артиллерии, а также была более эффективна в обеспечении жёсткости конструкции корпуса. Также корпус T113 оказывался более технологичным в производстве по сравнению со стальным.
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04.04.2022 17:52 Відповісти
Такая новенькая стоит 102 млн рублей в ценах 2021-го.
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04.04.2022 17:30 Відповісти
Почувствуйте разницу в названии
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04.04.2022 17:31 Відповісти
"Хлопок и задымление..." (С)
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04.04.2022 17:36 Відповісти
І "отрицательный рост"...
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04.04.2022 17:37 Відповісти
ВтораяВМире НеИмеющаяАналогов Доблестная Армия расиянской ********* ПОБЕДОНОСНО наступала Взад, а подлые ВСУ трусливо Отступали Ей вДогонку
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04.04.2022 17:39 Відповісти
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04.04.2022 17:46 Відповісти
Пагналі наши гарадскіх: наши - спєрєді, гарадскіє - сзаді .
Якось так.
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04.04.2022 19:36 Відповісти
от долбоёбы патентованные. Непонятно. почему они поля, лесопосадки и все сёла между автомагистралями закрашивают красным. Реально думают, типа захватили?
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04.04.2022 18:17 Відповісти
росиянцы будьте прокляты
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04.04.2022 17:35 Відповісти
Слишком нежно говоришь. *********** - будьте прокляты!!!
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04.04.2022 17:45 Відповісти
Як засіб транспортуання БМД гарна, а як бойова броньована одиниця лайно повне,
бо зроблена з алюмінію і вигорає вщент. Це добре що ТРО буде на чому по грязюці
іздити, але ж це зрозуміло не танк і навіть не БМП.
Та і вся радянська - російська техніка то ЛАЙНО повне, зрівняти хоча б американськими
Бредлі чи Страйкерами.
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04.04.2022 17:38 Відповісти
навіть Мардер мав рознесену броню, а Боксер, то взагалі бімба - витримує 35 мм снаряд !!!
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04.04.2022 18:10 Відповісти
Мародер то серйозна техніка, більш підходить для Африки.
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04.04.2022 20:42 Відповісти
Wargaming покидает Россию и Беларусь - компания больше не будет вести бизнес в этих странах
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04.04.2022 17:39 Відповісти
Трижды уничтоженное "ПВО Украины" продолжает утюжить ВКС РФ!
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
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04.04.2022 17:40 Відповісти
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04.04.2022 17:43 Відповісти
Герой российских боевиков, актёр, режиссёр и бодибилдер Александр Невский поддержал украинский народ и выступил против войны.

https://t.me/oko_xx/10561
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04.04.2022 17:47 Відповісти
Вообще, его фамилия Курицын, и как актер/режиссер/продюсер он полный бездарь. И от него я никак не ожидал подобного выступления. Ну, респект ему, как человеку.
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04.04.2022 17:54 Відповісти
У зверненні, яке поширила пресслужба Верховної Ради, Стефанчук прирівняв відмову від ембарго на російські газ і нафту до співучасті в геноциді.

«Після викриття звірств, які чинила російська армія в Бучі, Гостомелі, Ірпені, кожна країна, яка буде вагатися у запровадженні ембарго на енергоносії з росії - є прямим спонсором геноциду Українського народу. Кожен барель нафти, кіловат електроенергії, тонна вугілля, що будуть закуплені в рф, відтепер просякнуті кров'ю тих, кого знищили рашисти», - заявив спікер парламенту.
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Миротворец 39f19e05 Я не понял на видио 0-58 секунд , валяются остатки новейшего самолета , такое впечатление , что он из фанеры сделан , как лавочкин (лакированный гроб ) ну кто в теме
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04.04.2022 19:25 Відповісти
 
 