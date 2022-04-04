УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7339 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
3 845 2
війна (56913) обстріл (21411) прокуратура (3170) Харківщина (4325)

Дві особи загинули внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Чугуєві Харківської області загинули чоловік та жінка.

Про це у Facebook повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

4 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Чугуїв Харківської області. Внаслідок цього низку будинків пошкоджено та зруйновано.

В одному із житлових будинків внаслідок обстрілу загинули 38-річний чоловік та 63-річна жінка.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також читайте: Окупанти вночі нанесли ракетний удар по інфраструктурі Одеської області, постраждалих немає, - ОВА

Дві особи загинули внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами, - прокуратура 01
Дві особи загинули внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами, - прокуратура 02
Дві особи загинули внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами, - прокуратура 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.04.2022 19:54 Відповісти
Дві особи, у меня там кореш, не могу дозвониться, За КОЖНУ особу прилєтіт вдругсвалшебнік в галубом вертолєтє і бесплатно покажет кіно
показати весь коментар
04.04.2022 20:05 Відповісти
 
 