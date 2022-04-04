Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс у Варшаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"На нашій зустрічі у Варшаві ми з Ліз Трасс погоджували подальший санкційний тиск на Росію та постачання зброї в Україну. Після бійні в Бучі Росію треба зупинити зараз. Більше ніяких напівзаходів. Санкції G7 та ЄС мають бути руйнівними. Україна має отримати все необхідне озброєння", - написав Кулеба.

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