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Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс у Варшаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"На нашій зустрічі у Варшаві ми з Ліз Трасс погоджували подальший санкційний тиск на Росію та постачання зброї в Україну. Після бійні в Бучі Росію треба зупинити зараз. Більше ніяких напівзаходів. Санкції G7 та ЄС мають бути руйнівними. Україна має отримати все необхідне озброєння", - написав Кулеба.

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Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс 01
Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс 02
Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Улицы освобожденного вскоре Донецка будут называться улицами Героев Украины, ул. Джонсона, ул. Байдена. Я искренне верю что ордло вскоре прекратит свое существование и в Донецке будет украинская власть.
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04.04.2022 21:17
+7
Лиз Трас - лучшая!!!
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04.04.2022 21:23
+4
Эмбарго на Россию и исключить из ООН!
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04.04.2022 21:08
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Самое "тяжкое" вооружение сейчас очень нужно.
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04.04.2022 21:07 Відповісти
ці дадуть.... вулицю леніна- переназвати на меркельштрассе
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04.04.2022 21:08 Відповісти
Улицы освобожденного вскоре Донецка будут называться улицами Героев Украины, ул. Джонсона, ул. Байдена. Я искренне верю что ордло вскоре прекратит свое существование и в Донецке будет украинская власть.
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04.04.2022 21:17 Відповісти
Эмбарго на Россию и исключить из ООН!
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04.04.2022 21:08 Відповісти
Свежая работа украинских бойцов.
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04.04.2022 21:12 Відповісти
Лиз Трас - лучшая!!!
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04.04.2022 21:23 Відповісти
Борька и Лизз - Просто Тэтчер и Черчиль !
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04.04.2022 21:28 Відповісти
Зробіть те саме з Орбаном і ви увійдете в історію! А поки ви хизуєтесь досягненнями серед тих, хто й так допомагає так, наче є нашим урядом.
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04.04.2022 21:44 Відповісти
Тю , а причому тут Кулеба , я думав , що все залежить від потужних (вони забембали цим словом) виступів Зе з Єрмаком( а він останнім часом весь час в новинах) , і зброя і кошти потечуть рікою , а там Кулеба щось ще домовляється , навіщо
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04.04.2022 22:21 Відповісти
?
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04.04.2022 22:22 Відповісти
Британцы вытянут Украину!
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05.04.2022 01:14 Відповісти
 
 