Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс у Варшаві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"На нашій зустрічі у Варшаві ми з Ліз Трасс погоджували подальший санкційний тиск на Росію та постачання зброї в Україну. Після бійні в Бучі Росію треба зупинити зараз. Більше ніяких напівзаходів. Санкції G7 та ЄС мають бути руйнівними. Україна має отримати все необхідне озброєння", - написав Кулеба.
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