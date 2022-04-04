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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Чернігівській області знову підняли прапори України над прикордонними підрозділами.

Про це у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чернігові разом з побратимами, Секретерем РНБО Олексієм Даніловим та Головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону. Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. ...

Прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч"", - йдеться в повідомленні.

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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 01
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 02
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 03
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Цікаво, чи буде заміновано ВСІ автошляхи, що ведуть з раші? І чи буде повністю розібрано залізничні колії, що ведуть в бік кордону, хоча б на 10 км?
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04.04.2022 22:02
+14
Их не минировать надо а уничтожать полностью, все дороги на границе, копать рвы.
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04.04.2022 22:07
+10
Так буде і в Донецькій та Луганській областях з часом ! Ворог буде розгромлений !
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04.04.2022 22:09
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Цікаво, чи буде заміновано ВСІ автошляхи, що ведуть з раші? І чи буде повністю розібрано залізничні колії, що ведуть в бік кордону, хоча б на 10 км?
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04.04.2022 22:02 Відповісти
Их не минировать надо а уничтожать полностью, все дороги на границе, копать рвы.
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04.04.2022 22:07 Відповісти
жд пути давным давно уничтожены, поэтому и возили всё колоннами грузовиками и попадали постоянно под наших партизан и спецназовцев... А вот автодороги целые... Ну пока что...
Заминируют я думаю.
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04.04.2022 22:27 Відповісти
Зе не дозволить."тамженашілюді"
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04.04.2022 22:28 Відповісти
Навіть якщо і будуть, то з військового погляду се несуттєво і надовго значні сили не затримає. Мінне поле кацапи розмінують просто на ходу, а залізничну колію відновлять за лічені години. Власне сам кордон воєнного значення не має зовсім, головне аби артилерія тримала ключові шляхи під вогневим контролем, з недосяжної для кацапів відстані - за вхід рубель, а за вихід три.
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04.04.2022 22:30 Відповісти
Ну, це дуже оптимістичний прогноз для кацапів, спостерігаючи за їх армією. Все залежить від рівня мінування, та знищення колій. Про розмінування на ходу це про УР-77? Це вузька нитка, і втрата часу. А залізницю можна розібрати й так, що хаотично зрити насипи, а не тільки рейки зняти. І при такому демонтажу у більшості випадків, ні за які "лічені години" не відновлять. Тобто це затримки не на хвилини і лічені години, а на довше. А якщо ці ділянки ще дійсно прикрити вогнем арти/рзсо, то картинка буде для орків ще фатальніша.
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04.04.2022 23:08 Відповісти
Q: Про розмінування на ходу це про УР-77?
A: Це про натовп кацапів з міношукачами, котрий просто пускають по дорозі перед танками.
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05.04.2022 00:34 Відповісти
Все зрозуміло )
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05.04.2022 08:29 Відповісти
Q: А залізницю можна розібрати...
A: Справа в тім, що залізниця вже перекрита, бо на півночі одна гілка проходить через Чернігів, а друга через Конотоп, котрі кацапи не взяли. Харків, Суми, Полтава тощо.
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05.04.2022 00:36 Відповісти
Так буде і в Донецькій та Луганській областях з часом ! Ворог буде розгромлений !
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04.04.2022 22:09 Відповісти
Слава Україні!
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04.04.2022 22:09 Відповісти
У меня большие сомнения в нашей пограничной службе,при том ещё с 2014 года-больше контрабандой занимаются (крышеванием),чем защитой границы.Как то пропущены все орки со всех сторон даже без единого выстрела,хотя бы для вида.
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04.04.2022 22:19 Відповісти
Головний це погран пес на фото, нічого не поібе і не зрадить. Треба забути про якийсь транскордонний рух з рахою. Візовий режим тільки гуманітарні поіздки, кілька переходів на весь кордон, з ********** через Польщу. ***** шастать !
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04.04.2022 22:44 Відповісти
 
 