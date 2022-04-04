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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Чернігівській області знову підняли прапори України над прикордонними підрозділами.
Про це у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чернігові разом з побратимами, Секретерем РНБО Олексієм Даніловим та Головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону. Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. ...
Прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч"", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Y.M. Z.
показати весь коментар04.04.2022 22:02
+14 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар04.04.2022 22:07
+10 Виталий Смирнов cf047e2b
показати весь коментар04.04.2022 22:09
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Заминируют я думаю.
A: Це про натовп кацапів з міношукачами, котрий просто пускають по дорозі перед танками.
A: Справа в тім, що залізниця вже перекрита, бо на півночі одна гілка проходить через Чернігів, а друга через Конотоп, котрі кацапи не взяли. Харків, Суми, Полтава тощо.