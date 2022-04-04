Окупанти авіаударами пошкодили церкву, стадіон та житлові будинки у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж

У місті Дергачі російські окупанти нанесли авіаудари, внаслідок чого пошкоджено церкву та стадіон.

Про це у Facebook повідомив голова Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу ворожі бомби знову інтенсивно падали на Дергачі. У результаті було серйозно пошкоджено будівлі Храму Різдва Пресвятої Богородиці, частково зруйновано декілька житлових будинків, одну з електропідстанцій міста, також постраждав стадіон "Авангард"", - йдеться в повідомленні.

Інформація про жертв чи поранених не надходила.

Також більша частина жителів міста залишилася без світла.

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