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Росіяни щоночі безрезультатно штурмують Попасну і Рубіжне та зазнають втрат, - Гайдай

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Попасна та Рубіжне - непохитні фортеці. Росіяни щоночі штурмують міста, проте безрезультатно.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, він додає, що доступ до цих міст ускладнений через постійні обстріли.

"Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції. Орки щоночі намагаються просунутися в Рубіжному та Попасній, але щоночі несуть втрати", - зауважив очільник регіону.

За інформацією Гайдая, в смт. Борівське (Сєверодонецька громада) ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.

Також читайте: До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані "швидка", - Гайдай

Росіяни щоночі безрезультатно штурмують Попасну і Рубіжне та зазнають втрат, - Гайдай 01
Росіяни щоночі безрезультатно штурмують Попасну і Рубіжне та зазнають втрат, - Гайдай 02
Росіяни щоночі безрезультатно штурмують Попасну і Рубіжне та зазнають втрат, - Гайдай 03

"Нічний штурм сіл Гірської громади ворогу також не вдався", - пише очільник регіону.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
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05.04.2022 10:07
+6
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05.04.2022 10:03
+4
А хіба мертві "ваньки"- це не результат для кацапів? Як вони кажуть в таких випадках- "отріцатєльноє рождєніє".)
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05.04.2022 10:05
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Танці смерті на граблях-адна із лапатних духовних скрєп...
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05.04.2022 10:02 Відповісти
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05.04.2022 10:03 Відповісти
подушку спи...л тварь
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05.04.2022 10:07 Відповісти
А хіба мертві "ваньки"- це не результат для кацапів? Як вони кажуть в таких випадках- "отріцатєльноє рождєніє".)
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05.04.2022 10:05 Відповісти
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05.04.2022 10:07 Відповісти
Красивое
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05.04.2022 10:14 Відповісти
russoldat.info Заходите и получайте удовольствие.
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05.04.2022 10:45 Відповісти
а в цей час гідрант призначає делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України, яку очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. (що вижрав зелень зранку чи чим ширнувся, щоб потребувати гарантії безпеки від країни-агресора та їхати погоджувати капітуляцію України)

де вони збираються їхати? є засоби зв'язку які дозволяють вести перемовини в реальному режимі часу... а їдуть вони тому, що ЗБИРАЮТЬСЯ ЗДАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ!
До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий - проросійське чмо.

Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос") -це що за хлопаки... нажертись ракії їдуть?
НІ. ЗЕЛЕНЬСЬКИЙ НЕ УКРАЇНА! ВІН ЗРАДНИК!
А тому якщо почнеться дуже активний рух під лозунгом ЗЕЛЕНСЬКОГО ГЕТЬ, його підтримає вся Україна...
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05.04.2022 10:14 Відповісти
Называть президента страны, которая ведет национально-освободительную войну, "гидрантом" - это у вас так в ольгинских методичках написано?
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05.04.2022 10:29 Відповісти
а де написано слово президент? додумувати кожен може все те, що захоче... якщо Ви вважаєте що під словом гідрант мається на увазі слово президент - це Ваша особиста думка...
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05.04.2022 10:34 Відповісти
У меня внук 6-и летний так отмазывается. Трусливая дешёвка!
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05.04.2022 10:43 Відповісти
трусливая дешевка ты, конь без педалей... дерьмо вонючее... такие ****** как ты писали доносы в нквд на украинцев, которых потом по лагерям растаскавали... потому что твоё ****** что-то как-то интепретировало... с его точки зрения... на *** себе посмотри, придурок... чтоб тебя от твоих интерпретаций разорвало в клочья...
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05.04.2022 11:08 Відповісти
Вот и вылезла твоя истинная ордынская сущность. Ты прямо слово в слово пишешь как поребриковые.
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05.04.2022 11:21 Відповісти
спорить с таким рванным гондоном как ты, все равно что играть в шахматы с голубем, он раскидает все фигуры, насрет на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя "уделал"... давай, радуйся победе до полного разрыва в клочья
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05.04.2022 11:30 Відповісти
Як би до цієї делегації входив Кулеба, то не було б підозри до гідранта.
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05.04.2022 10:39 Відповісти
оно конечно так, думаю сейчас не время, а после поюеды всю эту "компанию" нужно будет хорошенько спросить- почему и как все произощло 24. но(!) сегодня сотни тысяч гражданских сидящих под ежедневными обстрелами, мечтают о любом мире, на любых условиях. такая жизнь((((
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05.04.2022 10:33 Відповісти
 
 