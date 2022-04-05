Росіяни щоночі безрезультатно штурмують Попасну і Рубіжне та зазнають втрат, - Гайдай
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Попасна та Рубіжне - непохитні фортеці. Росіяни щоночі штурмують міста, проте безрезультатно.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Втім, він додає, що доступ до цих міст ускладнений через постійні обстріли.
"Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції. Орки щоночі намагаються просунутися в Рубіжному та Попасній, але щоночі несуть втрати", - зауважив очільник регіону.
За інформацією Гайдая, в смт. Борівське (Сєверодонецька громада) ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.
"Нічний штурм сіл Гірської громади ворогу також не вдався", - пише очільник регіону.
Будь ласка, зачекайте...
де вони збираються їхати? є засоби зв'язку які дозволяють вести перемовини в реальному режимі часу... а їдуть вони тому, що ЗБИРАЮТЬСЯ ЗДАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ!
До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий - проросійське чмо.
Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос") -це що за хлопаки... нажертись ракії їдуть?
НІ. ЗЕЛЕНЬСЬКИЙ НЕ УКРАЇНА! ВІН ЗРАДНИК!
А тому якщо почнеться дуже активний рух під лозунгом ЗЕЛЕНСЬКОГО ГЕТЬ, його підтримає вся Україна...