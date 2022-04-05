Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені. ФОТО

На Миколаївщині внаслідок обстрілів російськими військами сталося чотири пожежі – горіло зерносховище, будинок та автомобілі. Осколкові поранення дістали цивільні громадяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області у Фейсбуці.

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"Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області за чергову добу ліквідовано 4 пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники у м. Миколаєві загасили дві пожежі легкових автомобілів Chevrolet Lacetti та Toyota Camry, ліквідували горіння зерносховища в с. Костянтинівка площею 1600 кв. м, пожежу житлового будинку в с. Галицинове на площі 80 кв.м.

Також пожежно-рятувальне відділення 4 ДПРЧ та чергова зміна оперативно-координаційного центру залучались для надання допомоги по обстеженню території та будівель внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу.

Осколкові поранення дістали цивільні громадяни. Для транспортування постраждалих до лікувальних закладів залучалось аварійно-рятувальне та медичне відділення АРЧ АРЗ СП.

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Піротехніками ДСНС протягом доби вилучено 34 вибухонебезпечні предмети.



