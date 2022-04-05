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Миколаївська область (1845) обстріл (21411) ДСНС (4464)

Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Миколаївщині внаслідок обстрілів російськими військами сталося чотири пожежі – горіло зерносховище, будинок та автомобілі. Осколкові поранення дістали цивільні громадяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області у Фейсбуці.

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"Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області за чергову добу ліквідовано 4 пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені 01

Зазначається, що рятувальники у м. Миколаєві загасили дві пожежі легкових автомобілів Chevrolet Lacetti та Toyota Camry, ліквідували горіння зерносховища в с. Костянтинівка площею 1600 кв. м, пожежу житлового будинку в с. Галицинове на площі 80 кв.м.

Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені 02

Також пожежно-рятувальне відділення 4 ДПРЧ та чергова зміна оперативно-координаційного центру залучались для надання допомоги по обстеженню території та будівель внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу.

Осколкові поранення дістали цивільні громадяни. Для транспортування постраждалих до лікувальних закладів залучалось аварійно-рятувальне та медичне відділення АРЧ АРЗ СП.

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Піротехніками ДСНС протягом доби вилучено 34 вибухонебезпечні предмети.

Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені 03
Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені 04
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СМИ молчат , а оказывается кацапы вывозят из Украины отобранные авто
наверно надо , чтобы мир об этом узнал
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05.04.2022 10:38 Відповісти
Мир спит глубоким сном. Ждут, когда же война придёт к ним. А то они уже по ней соскучились.
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05.04.2022 10:43 Відповісти
Ага, а наші привілейовані, злодюжки, ще й космічними митами авто з ЄС пообкладали. Ну правда - нащо Україні розвиватися? Малий бізнес, підприємництво - нашо? Краще з мати голодних рабів, що за гречку голосують, так? В нас терміново мають бути скасовані будь-які мита для ввозу старих авто з ЄС, якщо ми хочемо вижити в цих умовах і запустити економіку. Це конче необхідно - бо нам треба відбудовуватися, й відбудовувати економіку, Армію. Все. Бо інакше - *****.
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05.04.2022 12:10 Відповісти
Главное,чтобы рашисты Украину не вывезли.За этим смотреть надо.
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05.04.2022 10:43 Відповісти
 
 