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Краматорськ (513) обстріл (21411) школа (1833)

Російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську: зруйновано школу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 5 квітня 2022 року збройні сили РФ в черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний удар по м. Краматорську, в результаті зруйновано школу.

про це повідомлляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

В результаті ворожої атаки на мирне місто частково зруйновано загальноосвітню школу № 15. На місці влучення російської ракети зафіксовано воронку шириною у 15 м. та глибиною майже 3 м.

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури наразі встановлюється.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську: зруйновано школу 01
Російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську: зруйновано школу 02
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05.04.2022 10:50 Відповісти
кучма кравчук янек - все виноваты в разоружении Украины. Чем отвечать по врагу?
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05.04.2022 10:53 Відповісти
Потім скажуть що ,,там била база АЗОВа"
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05.04.2022 10:53 Відповісти
Взірвана назавтра школа наприклад в Магадані- це нормальна відповідь. Звичайно вона повинна бути порожня. Але той хто повинен зрозуміти-зрозуміє. Навіть усвідомлюючи що зараз на чолі СБУ кацап баканов..ну не може бути щоб на кацапії не було українських "співчуваючих".
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05.04.2022 10:56 Відповісти
Яка проблема у відповідь обстріляти російські громадянські об'єкти? Ну припустимо у Росії є ракети дальністю на 2-3 тис км. Так що не можна обстрілювати територію Росії з градів, смерчів, артилерії? Виходить, що 18 тис військових Росії вбиті, але цей факт вони легко приховують і населення думає, що війна їх не стосується. Тому тільки вогонь по російських містах-єдиний варіант довести інформацію!!
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05.04.2022 11:04 Відповісти
Надеюсь, прибьют там одну ватную суку свои же!
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05.04.2022 11:06 Відповісти
 
 