Російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську: зруйновано школу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 5 квітня 2022 року збройні сили РФ в черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний удар по м. Краматорську, в результаті зруйновано школу.
про це повідомлляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
В результаті ворожої атаки на мирне місто частково зруйновано загальноосвітню школу № 15. На місці влучення російської ракети зафіксовано воронку шириною у 15 м. та глибиною майже 3 м.
Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури наразі встановлюється.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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