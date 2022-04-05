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В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні "демілітаризовані" собаки та корови. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти, тікаючи з Чернігівщини, залишили тіла своїх співвітчизників. У кожному дворі та погребі - російські снаряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігівщина, нещасна наша земля... Снаряди у кожному погребі, у кожному закутку... Бідні "демілітаризовані" домашні собаки та корови, які нікому не загрожували. На відміну від нас, людей, тварини не відчувають ненависті до цих істот, що прийшли на нашу Україну лише з однією метою.. І навіть вони, ці корівки та собачки, були знищені", - йдеться у повідомленні.

"Оце уся армія Росії - вбиває жінок, дітей, тварин. Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих співвітчизників", - додають в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти чотири рази виводили на розстріл мешканця села Лукашівки на Чернігівщині. ВIДЕО

В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні демілітаризовані собаки та корови 01
В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні демілітаризовані собаки та корови 02
В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні демілітаризовані собаки та корови 03
В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні демілітаризовані собаки та корови 04
В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні демілітаризовані собаки та корови 05
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Топ коментарі
+35
@обані кацапські потвори.
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05.04.2022 11:20
+17
З кожним днем я переконуюсь , що це не люди , не тварини - це найбридкіші істоти , послані нечистою силою на Землю .
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05.04.2022 11:25
+17
********.
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05.04.2022 11:26
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@обані кацапські потвори.
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05.04.2022 11:20 Відповісти
Гниди людиноподiбнi
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05.04.2022 11:25 Відповісти
НЕлюдиноподібні .
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05.04.2022 11:27 Відповісти
З кожним днем я переконуюсь , що це не люди , не тварини - це найбридкіші істоти , послані нечистою силою на Землю .
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05.04.2022 11:25 Відповісти
Ви як і я...як і багато хто ще , навіть не можемо найти слово..його мабуть ще не існує, щоби назвати якось це зло...навіть "зло" - м"яке слово...це шось по типу "нечто" або "оно" ....
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05.04.2022 11:37 Відповісти
Орк
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05.04.2022 11:38 Відповісти
Рашизм.
Поки таке.
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Житие в Рашке определило сознае этих людей. С мировой точки зрения это дикие звери
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05.04.2022 12:02 Відповісти
********.
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05.04.2022 11:26 Відповісти
Відстрілювати цих скажених собак потрібно, а не брати у полон!
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05.04.2022 11:28 Відповісти
Ждём заявлений от лошадиной морды, что это провокация от радикалов.
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05.04.2022 11:29 Відповісти
Підари московитські. Коли все скінчиться, то любого, хто запатякає про "треба налагоджувати стосунки", "настав час миритися", "їх обдурили, вони також люди" буду топтати на місці.
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05.04.2022 11:30 Відповісти
Ирпень и Буча

https://www.youtube.com/watch?v=nKahohMGCV8
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05.04.2022 11:32 Відповісти
Русня знищує все живе в Україні.
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05.04.2022 11:35 Відповісти
да и уже лет так 800...
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05.04.2022 11:39 Відповісти
То міни не розірвані? Чи то був склад у свино-собак у сараї?
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05.04.2022 11:43 Відповісти
Рашистська армія з їх "вєрховним главнокамандуючим" не варта життя цього собачки і цих корівок...
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05.04.2022 11:51 Відповісти
гаранти безпеки від яневтiка
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.

Геноцид.















+4

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05.04.2022 11:52 Відповісти
Бо цим воякам до всрачки лячно! За кожним ЦІЛИМ кущем чи парканом їм ввижаеться як не ЗСУ то ДУК ПС чи УДА.
В кожному цілому будинку - бандерівець з натівським гранатометом.
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05.04.2022 11:57 Відповісти
Горить в аду, паскуди.
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05.04.2022 12:15 Відповісти
Кацапський виродки не прийшли б на Чернігівщину якби не білорашка!
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05.04.2022 12:59 Відповісти
Ті снаряди можна і треба використати проти самої русні.
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05.04.2022 13:20 Відповісти
 
 