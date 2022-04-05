В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні "демілітаризовані" собаки та корови. ФОТОрепортаж

Окупанти, тікаючи з Чернігівщини, залишили тіла своїх співвітчизників. У кожному дворі та погребі - російські снаряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігівщина, нещасна наша земля... Снаряди у кожному погребі, у кожному закутку... Бідні "демілітаризовані" домашні собаки та корови, які нікому не загрожували. На відміну від нас, людей, тварини не відчувають ненависті до цих істот, що прийшли на нашу Україну лише з однією метою.. І навіть вони, ці корівки та собачки, були знищені", - йдеться у повідомленні.

"Оце уся армія Росії - вбиває жінок, дітей, тварин. Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих співвітчизників", - додають в ДСНС.

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