В ДСНС показали фото з Чернігівщини: нещасна земля...Снаряди у кожному погребі. Бідні "демілітаризовані" собаки та корови. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти, тікаючи з Чернігівщини, залишили тіла своїх співвітчизників. У кожному дворі та погребі - російські снаряди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Чернігівщина, нещасна наша земля... Снаряди у кожному погребі, у кожному закутку... Бідні "демілітаризовані" домашні собаки та корови, які нікому не загрожували. На відміну від нас, людей, тварини не відчувають ненависті до цих істот, що прийшли на нашу Україну лише з однією метою.. І навіть вони, ці корівки та собачки, були знищені", - йдеться у повідомленні.
"Оце уся армія Росії - вбиває жінок, дітей, тварин. Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих співвітчизників", - додають в ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
Поки таке.
https://www.youtube.com/watch?v=nKahohMGCV8
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
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Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.
Геноцид.
+4
В кожному цілому будинку - бандерівець з натівським гранатометом.