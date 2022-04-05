Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай. ФОТО

У Рубіжному війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново!!! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - звертається він до мешканців регіону.

Гайдай також розповідає про дію азотної кислоти на людину: вона небезпечна під час вдихання, ковтання та потрапляння на шкіру та слизові оболонки.





"Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте вологі маски для обличчя!!", - продовжує він.

Крім того, як зазначається, при місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

"Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї соду та мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - інформує Гайдай.

Також він закликає мешканців регіону слідкувати за напрямом вітру!