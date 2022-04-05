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Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Рубіжному війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново!!! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - звертається він до мешканців регіону.

Гайдай також розповідає про дію азотної кислоти на людину: вона небезпечна під час вдихання, ковтання та потрапляння на шкіру та слизові оболонки.

Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай 01
Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай 02

"Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте вологі маски для обличчя!!", - продовжує він.

Крім того, як зазначається, при місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

"Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї соду та мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - інформує Гайдай.

Також він закликає мешканців регіону слідкувати за напрямом вітру!
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Топ коментарі
+8
якого х... вона там перебувала?
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05.04.2022 11:49
+7
Звиздец...
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05.04.2022 11:46
+5
Це пц !!! . Чому цистерна з азотною кислотою , під час активних бойових дії , знаходилась у місті .?
От не розумію місцеві влади - навіщо створювати проблеми , самим собі .??
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05.04.2022 11:50
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Звиздец...
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05.04.2022 11:46 Відповісти
Шо эти ***** касапские творят
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05.04.2022 11:49 Відповісти
якого х... вона там перебувала?
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05.04.2022 11:49 Відповісти
Це пц !!! . Чому цистерна з азотною кислотою , під час активних бойових дії , знаходилась у місті .?
От не розумію місцеві влади - навіщо створювати проблеми , самим собі .??
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05.04.2022 11:50 Відповісти
В Рубежном огромные химзаводы... куда нужно было эту кислоту? На землю вылить неделю назад?
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05.04.2022 11:55 Відповісти
Вивезти треба було з Рубіжного . Ще 24 лютого . А ще краще - ДО 24 лютого . Хоча б подалі за межі міста .
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05.04.2022 11:58 Відповісти
три місяці готуватись треба було , а не на лижах з опухлою пикою кататись ! а зараз коли знищені колії пізно .
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05.04.2022 12:15 Відповісти
Я й кажу не про - зараз , а про те що треба було зробити раніше . І тут мова не скільки про Зе , як про місцеву владу . Це вона мала піклуватись .
Ваві звісно ж ніхто не доповідав перед війною , про цистерну з кислотою в Рубіжному . .
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05.04.2022 12:26 Відповісти
місцева влада сама нічого робить не буде . місцева влада чекає вказівки згори , за власну бояться відповідати . у нас стояв ешелон з скрапленим газом який могли в любий час знищити , а заправки без газу . ні хто не дав команди розвантажити газ , якого до речі немає і зараз .
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05.04.2022 12:37 Відповісти
Огромные химические производства работали и всякой дряни там тысячи тонн. Просто невозможно это вывезти. Даже в мирное время.
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05.04.2022 17:39 Відповісти
Що робила цистерна з азотною кислотою в Рубіжному.
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05.04.2022 11:53 Відповісти
Ось вам і хімічна зброя.
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Они намеренно провоцируют техногенную катастрофу, чтоб приписать это "бЕндеровцам-ниционалистам", по сути это химическая война!
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Жаль что что они самы не упали в цистерну с азотной кислотой.
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05.04.2022 11:59 Відповісти
Это еще не поздно им устроить...
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05.04.2022 12:44 Відповісти
щас говносми понесутся по кочках, о том какую химическую атаку предприняли всу.
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05.04.2022 12:03 Відповісти
У кого-то еще остались сомнения в том, что на территориях, где хотя бы 30% населения не поддерживает рашистов, русские нацисты устраивают геноцид ВСЕГО населения? Россия - раковая опухоль на планете, и удалять ее нужно всем миром, иначе она сожрет человечество.
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05.04.2022 12:12 Відповісти
звідки ти такі дані береш з кремля ? в Україні немає жодного населеного пункту де хоча б 10% підтримували рашистів ! так зрадників вистачає але ця кількість на стільки мала що не здатна ні на що вплинути . і вивчить нарешті мову !
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05.04.2022 12:27 Відповісти
Хм, кстати ветер сейчас в Рубежном в сторону рф и дует...
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05.04.2022 12:20 Відповісти
Ага, в сторону рф но 100км по украинской территории ...
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05.04.2022 12:29 Відповісти
У нас горючее сосредоточено на нефтебазах, цистерны с кислотой на передовой стоят. Возьмите разлейте по заправкам бензин и дизель, но с условием, что если подъедет наш танк, то оператор его заправит. А цистерна с кислотой - это за гранью понимания
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05.04.2022 12:37 Відповісти
О, знакомый "ЛИСИЙ ХВОСТ"! В советское время до самого развала на электроламповом заводе в Риге (Мангали) такой же, только меньших размеров, постоянно висел над цехом где травили вольфрамовые аноды и катоды для киноламп и танковых ламп прожекторов ночного видения. Так что мы кроме вкусного советского пломбира могли этим наслаждаться в мирное время!

Только совкодрочеры всегда вспоминают про мороженое и никогда про засраную природу и отравленных людей!
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05.04.2022 14:34 Відповісти
они все это взрывают потом по своим вонючим сми говорят что это делает всу

и как заботливо они вывозят гражданских из мариуполя тоже
только вот выбирать куда выехать им не дают
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05.04.2022 20:38 Відповісти
 
 