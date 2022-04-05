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В порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, поранено члена екіпажу, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В порту Маріуполя тоне обстріляне російськими окупантами цивільне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вночі, під час чергового обстрілу з моря Маріуполя, ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного із причалів.

Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".

Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.

В порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, поранено члена екіпажу, - Держприкордонслужба 01

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Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.
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Топ коментарі
+16
Коли вже буде заборона на швартування кацапських корит у портах цивілізованого світу !?
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05.04.2022 12:33
+11
да, они есть в осажденном Мариуполе, а так же морпехи, Азов и еще кое-кто...
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05.04.2022 12:35
+9
Завтра.
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05.04.2022 12:40
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Коли вже буде заборона на швартування кацапських корит у портах цивілізованого світу !?
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Завтра.
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Что то кацапьё вообще бешеной стало😜👎
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05.04.2022 12:49 Відповісти
А чого "стало"? Воно таким народжується. Генетика - то серйозна наука!
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05.04.2022 12:52 Відповісти
Chustvuet bliskiji konec *****-raciji roZZiji, chto ejo razdeljat na kusohki...
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05.04.2022 12:54 Відповісти
незрозумів,там діють українські прикордонники?
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05.04.2022 12:34 Відповісти
да, они есть в осажденном Мариуполе, а так же морпехи, Азов и еще кое-кто...
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05.04.2022 12:35 Відповісти
Ну и куда эвакуировать экипаж, в тотально обстреливаемый Мариуполь?
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05.04.2022 12:38 Відповісти
Це проблема «світової спільноти».
Україна може евакуювати екіпаж в Маріуполь!
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05.04.2022 12:45 Відповісти
В доминикану!
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05.04.2022 12:47 Відповісти
Там привезли наколотые апельсины что бы мучать ими таких ватоголовых недоносков как ты.
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Ты случаем не дурковатый Сева стополец он же Пырло с сайта Корреспондент? Ну очень похож по степени дебилизма.
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05.04.2022 13:11 Відповісти
Сейчас еще постреляют индонезов или индусов или кто там на борту, эти кацапские недоноски. Как представителей "негров танцующих на Абрамсах " в составе Азова. Пока были на судне пользовались правом экстерриториальности.
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05.04.2022 12:43 Відповісти
у них останутся все возможности сохранить экстерриториальность. Возле пирса не глубоко, палуба и остатки мостика останутся над водой, флаг Доминикны реет. Ну а мировая морская общественность по всем портам мира активно негодуэ ...
и да, ждем еще подвезенных в Босфор морских мин.
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05.04.2022 12:56 Відповісти
Какие глубокие познания глубин у причалов Мариуполя а также осадки и высоты надводного борта даного судна. Впечатляет.
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05.04.2022 13:07 Відповісти
доказано "саратовым".
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05.04.2022 13:25 Відповісти
И что? Флаг над торгашем ничего не значит, мы все равно не знаем его истинных владельцев, скорее всего это корыто и в оккупированый Крым заходило (там бабало рулит)! Как то на железо насрать (важнее люди)!
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05.04.2022 12:43 Відповісти
В Крым не могло. Иначе его бы не было в Мариуполе.
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Не факт, мне влом искать все его грузоперевозки за последнии 9 лет, но думаю, они были преопределены только коммерческой выгодой (никаких политических мотивов)!
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05.04.2022 12:49 Відповісти
Все портколы есть в базах. Можно менять название и флаг, но не имо.
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05.04.2022 13:08 Відповісти
Терористи у всій красі.
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05.04.2022 12:44 Відповісти
 
 