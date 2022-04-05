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На Чернігівщині родина підірвалася на російській протитанковій міні: батьки загинули, двоє дітей в реанімації, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Родина медичного працівника з села Припутні Чернігівської області підірвалася на протитанковій міні, яку залишили росіяни, - двоє осіб загинули, ще двоє перебувають у реанімації.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Прилуцькою окружною прокуратурою Чернігівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 02.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, залишили вибуховий пристрій неподалік с. Припутні Ічнянської ОТГ Прилуцького району. 1 квітня близько 20-ї години сім'я працівника медичної допомоги поверталася з хутора Безбородьків у село Припутні. Проте за 30-50 метрів до понтонної переправи автомобіль, яким вони рухалися, підірвався на протитанковій міні.

"Батьки загинули на місці. Їхні діти, 1995 та 2008 р.н., в реанімації в тяжкому стані", - зазначили в прокуратурі.

На Чернігівщині родина підірвалася на російській протитанковій міні: батьки загинули, двоє дітей в реанімації, - прокуратура 01
На Чернігівщині родина підірвалася на російській протитанковій міні: батьки загинули, двоє дітей в реанімації, - прокуратура 02
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Топ коментарі
+10
Господи... А то ще буде того, то вже на роки...
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05.04.2022 12:59
+9
Ця Юлька вже має висіти
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05.04.2022 13:12
+8
от тоді бидло було би точно у тайожному союзі, і війни би не було, бо пару мільйонів притомних уккраїнців заготовляло би для китайців ліс під іркутськом.
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05.04.2022 13:24
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Во *** твари фашистские.
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05.04.2022 12:58 Відповісти
Мина была с ловушкой запуска подрыва против танка массой 60-80 тонн заряд разнёс легковушку тонна 500 кг...т.е.в 60 шестьдесят раз больше!!!!!! Комментарии излишние
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05.04.2022 14:41 Відповісти
Господи... А то ще буде того, то вже на роки...
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05.04.2022 12:59 Відповісти
Юлькини швидкі ще їздять. Хто там казав що вони негодящі?
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05.04.2022 13:05 Відповісти
Ця Юлька вже має висіти
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05.04.2022 13:12 Відповісти
Як би бидло в 2010 році обрало її, а не Проффесора, то Україна була б вже в ЄС.
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05.04.2022 13:19 Відповісти
Ага-ага, то про вас: дурень думкою багатіє
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05.04.2022 13:21 Відповісти
от тоді бидло було би точно у тайожному союзі, і війни би не було, бо пару мільйонів притомних уккраїнців заготовляло би для китайців ліс під іркутськом.
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Це за контрактами котрої касаби на нас борг у 56 мільярдів були "повісили"?
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05.04.2022 14:24 Відповісти
С кролем рядом!!! Пусть ему стена и на том свете снится!! Ублюдок!
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05.04.2022 13:43 Відповісти
дибіл?
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05.04.2022 13:17 Відповісти
Не, он - Нострадамус. Он точно знает будущее.
Правда Нострадамус он из подворотни, но то уже такое ...
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05.04.2022 13:24 Відповісти
А нафта і газ як добуваються після рішень цієї курви.
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05.04.2022 13:19 Відповісти
еще раз напоминаю - ТМ-89 оборудована чувствительным магнитным взрывателем, который срабатывает даже от движущегося рядом велосипеда.
Даже старые ТМ-62 советского образца с обычными нажимными взрывателями на 200-500 кг могут быть опасными, если под ней лежит крохотная МЛ-8, которая среагирует на передвижение мины.
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05.04.2022 13:19 Відповісти
Еще долго будут "приветы от кацапни" греметь по Украине.
Кто минировал, те пусть и разминируют (пленные военные)!
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05.04.2022 13:31 Відповісти
що це за авто? в лісі, не при/на дорозі/стежці? в якомусь болоті, в траві????? що за нах фото?
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05.04.2022 18:47 Відповісти
Де і яка переправа? Ви що людей по таких хащах вночі відправляєте їздити?
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05.04.2022 19:03 Відповісти
 
 