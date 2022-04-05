На Чернігівщині родина підірвалася на російській протитанковій міні: батьки загинули, двоє дітей в реанімації, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Родина медичного працівника з села Припутні Чернігівської області підірвалася на протитанковій міні, яку залишили росіяни, - двоє осіб загинули, ще двоє перебувають у реанімації.
Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Прилуцькою окружною прокуратурою Чернігівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 02.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, залишили вибуховий пристрій неподалік с. Припутні Ічнянської ОТГ Прилуцького району. 1 квітня близько 20-ї години сім'я працівника медичної допомоги поверталася з хутора Безбородьків у село Припутні. Проте за 30-50 метрів до понтонної переправи автомобіль, яким вони рухалися, підірвався на протитанковій міні.
"Батьки загинули на місці. Їхні діти, 1995 та 2008 р.н., в реанімації в тяжкому стані", - зазначили в прокуратурі.
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Правда Нострадамус он из подворотни, но то уже такое ...
Даже старые ТМ-62 советского образца с обычными нажимными взрывателями на 200-500 кг могут быть опасными, если под ней лежит крохотная МЛ-8, которая среагирует на передвижение мины.
Кто минировал, те пусть и разминируют (пленные военные)!