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армія рф (13574) війна (56913) свідок (70) Буча (498) воєнні злочини (1573)

"Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты": мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян. ДОКУМЕНТ+ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Житель Бучі Олексій Тарасевич розповів про побачені ним злочини російських військових. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Розшифровку письмових свідчень жителя Бучі Тарасевича опублікував екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст свідчень Тарасевича мовою оригіналу:

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"Представителям СМИ, государственным судебным властям, человечеству

Письменные свидетельские показания, касаемые преступлений армии России в городе Буча Киевской области.

(записаны собственноручно, в свободной форме)

Я, гражданин Украины, Тарасевич Алексей Юрьевич, 1969 г.р. находился вместе с родителями (1941 и 1942 г.р.) по адресу: г. Буча, улица Водопроводная 34 А, кв. 5, в период с 24 февраля 2022 г. по настоящее время. Начиная с этой даты вел дневник с фиксацией времени, увиденных событий, своих личных психических переживаний, по возможности делал фото и делал видео фиксацию на телефон.

В конкретном тексте показания касаются убийств мирного жителя, моего соседа (кв. 4) Недашковского Василия Ивановича 23.10.74 г.р. Четверг 17.03. (22-й день войны). Военные армии России находились на улице Водопроводная с 5 марта 12:48. Я опознал их по белым повязкам и на касках были ленты, которые называют "георгиевскими", техника отмечена буквой "V" белая краска. Техника появилась во дворе нашего жилого массива 7 марта в 11:07.

17.03 армия России укрепилась во дворе нашего жилого массива. Двор "колодцем", многоэтажные строения. В пять часов семь минут хлопнула входная дверь нашего подъезда. Я и соседка Татьяна (жена Васи) стояли на лестничной площадке и с волнением ждали Василия, так как начался комендантский час, а его не было. Буквально через несколько секунд стук прикладами в железную дверь. Я услышал как Василий произнес: "Сейчас, сейчас, я открою". Уже из-за двери своей квартиры и слышал голоса на первом этаже, там было не менее трех человек, они были возбуждены, срывались на крик. Я услышал как упало что-то большое. Через несколько минут в нашу дверь постучали. Я ответил: "Сейчас комендантский час, мы не откроем". Меня предупредили, что взломают дверь. Я открыл. Стояли солдаты, два молодых парня, они не проявляли агрессии. Попросили разрешения войти, осмотрели квартиру, велели намотать на плечо бинт или что-то белое. С первого этажа бегом поднялся третий, он был возбужден и агрессивен, на вид ему было около пятидесяти лет. Он заставил меня выйти из квартиры угрожал автоматом. Один из молодых солдат возразил, мол не надо. Это не помогло. Я вышел на площадку первого этажа, увидел Василия лежащего в крови без признаков жизни лицом вниз. Психопат приказал нести Васю на улицу. Я ответил, что один не подниму. Тогда военный передернул затвор автомата крикнул: "Тогда я двоих положу" и направил оружие на меня. Я попытался поднять лежащего, увидел на полу выбитые зубы, лицо было разбито в рваную рану. Вася был жив. "Васенька помогай мне, я сам не смогу". Он привстал, кое как мы сделали пять-шесть шагов и дошли до скамейки. Василий пытался что-то произнести, но это только взбесило военного. Я просил: "Если в Бога веруете, не убивайте его – он хороший человек, мой сосед я его знаю". Военный ответил: "Я в Бога верую, мы его не убьем" и приказал позвать васину жену. Надеясь, что все закончилось и нам отдадут побитого я поднялся на площадку второго этажа, там по-прежнему было двое солдат уже они сказали мне зайти в свою квартиру. Прошло около двух часов и через дверь стало слышно как поднимаются люди, их было пятеро я видел в дверной глазок свет фонариков, они вошли в квартиру №4 и с ними был Вася. В квартире пробыли около получаса. Я услышал как военный сказал: "Все, айда" Васин голос: "Возьмите еще это". Ему ответили: "Все, что надо мы уже взяли". Казалось, что все закончилось. Но солдаты скоро вернулись и ушли вместе с Василием, Татьяной, которая вела на поводке комнатную собачку.

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Татьяна вернулась из плена 18.03, Васю обнаружили убитым, о чем мне стало известно 1 апреля. Я увидел тело когда мы переносили его для временного захоронения в палисаднике дома 34А. Рядом с телом Василия находился еще один убитый нам неизвестный парень.

Тело Василия было варварски изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, в области пояса страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты. Пулевых или резаных ран не наблюдалось. Узнать его можно было лишь по….

Тело Василия Ивановича Недашковского (23.10.74) было временно захоронено в палисаднике дома 34А улица Водопроводная, город Буча, 1 апреля 2022 в 14:30

Присутствовали супруга покойного, близкие друзья, жители массива, которые хорошо его знали.

Василий Иванович был сугубо мирным жителем. Беззлобным, трудолюбивым, он всем сердцем любил свою родную землю, немедленно, вместе со своим сыном откликнулся, когда возникла необходимость помощи в сооружении укреплений для ВСУ на линии защиты города Ирпень. Он принципиально отказывался носить на плече белую отметку…Обеспечивал беспомощных стариков, которые остались, водой, кипятком и горячей снедью.

Принял смерть мученика.

Настоящее написано 04.04.2022 г.Буча

Тарасевич Алексей Юрьевич".

Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты: мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян 01
Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты: мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян 02
Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты: мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян 03
Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты: мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян 04
Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты: мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян 05
Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты: мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян 06
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Топ коментарі
+35
Тварям не жить, либо в Украине покрошат, либо будет у нас свой "Моссад" тут без вариантов.
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05.04.2022 13:42
+20
везіть полонених мацкалів сюди на Западенщину-тут ім покажуть катівню-вони позаздрять мертвим
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05.04.2022 13:42
+19
И как после этого власть может договариваться с нелюдями да ещё ставить их нашими гарантами?!!!!!!
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05.04.2022 13:45
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Тварям не жить, либо в Украине покрошат, либо будет у нас свой "Моссад" тут без вариантов.
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05.04.2022 13:42 Відповісти
Білий орел міждеревами. Але може, змусити жерти одне одного
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05.04.2022 14:22 Відповісти
везіть полонених мацкалів сюди на Западенщину-тут ім покажуть катівню-вони позаздрять мертвим
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05.04.2022 13:42 Відповісти
Вони будуть жаліти, що їхня свиноматка колись дала на заправці якомусь хряку, і через 9 місяців народились вони.
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05.04.2022 13:44 Відповісти
яку там 9 місяців?! максимум 7!
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05.04.2022 14:10 Відповісти
Свиноматки й виплодки,припруться?
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05.04.2022 14:23 Відповісти
Ніколи ОУН-УПА в нас не займалось катуванням москалів. А є бажання помститись то зараз для цього є широке поле діяльності на сході і півдні України.
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05.04.2022 14:10 Відповісти
Нехай одне одного паскудять..
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05.04.2022 14:25 Відповісти
зачем здесь его телефон и эл. почта?
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05.04.2022 13:44 Відповісти
Аби готувалося
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05.04.2022 14:26 Відповісти
Зараз іде ще один етап війни Золотої Орди з Київською Руссю.
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05.04.2022 13:44 Відповісти
И как после этого власть может договариваться с нелюдями да ещё ставить их нашими гарантами?!!!!!!
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05.04.2022 13:45 Відповісти
Аби,розділити відповідальність з катами
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05.04.2022 14:27 Відповісти
Перемовники співучасники геноциду. Моральні уроди
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05.04.2022 14:29 Відповісти
Сіріус,бреши та не **********...Де ти бачив,щоб кацапи були гарантами?Кацапи це сторона війни.Гаранти,цього вимагає Україна-це США,Англія,Франція,Туреччина,Німеччина,Канада.Хоче вже бути Італія.Чим більше країн приєднається,як гаранти безпеки України,тим краще.Тоді не треба ні НАТО,ні ядерної зброї.І це ще не все. Таку угоду народ України повинен підтвердити на референдумі...
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05.04.2022 16:05 Відповісти
Борис Бойда, процитировать слова подоляка, что россия тоже должна быть гарантом? Будь у меня время я бы и ссылочку на его цитату недельной давности нашёл бы, но не вижу смысла. Ведь вам зеленолюбам и троллям хоть в глаза тычь.... Как говориться из песни слов не выкинешь! Может и арахамия тоже не говорил, что вопрос Крыма 15 лет будут решать? Наверное последний расчитывает, что ТАТАРЫ, находясь под оккупацией либо сами уедут либо помрут!
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05.04.2022 16:16 Відповісти
представляю что бы арахамия говорил бы
не уйди войска окров с севера
а уже были бы на подступах к банковой...

я понимаю что дипломатия, поэтому руками не машут
но эти устуки сейчас
когда нет ни намека на то что они остановятся?

если бы не было бы активных боевых действий
и вели бы переговоры, то эти переговоры были бы понятны
но когда идет война и враг тебя утюжит бомбами
что то там предлагать на позициях не очень мягко говоря хороших
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05.04.2022 21:58 Відповісти
эти гарантии бессмысленны
т.к. наличие яо (если оно и дальше у них останется)
и если они в таком же территориальном состоянии останутся
не защитит от новых претязаний "вяличия"

фюррера месяцами предупреждали, ездили на встречи
публично же никто не скажет, я показал ему фотки их военных готовых напасть
и предупредил не нападать а то будет атата
были более завуалированные высказывания
и более прямые они только к 20м числам февраля стали
т.е. его месяцами уговаривали не нападать
а он все равно напал, хотя знат что уже есть тысячи javelin и nlaw
что колонны особенно в узких проходах будут сжигать с легкостью
но напал же все равно
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05.04.2022 21:55 Відповісти
Ядерна зброя потрібна, не те, щоб багато, але... Це - теж (ще один) гарант.
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25.04.2022 00:22 Відповісти
Той шматочок якого не вистачає: Тело Василия было варварски изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, в области пояса страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты. Пулевых или резаных ран не наблюдалось. Узнать его можно было лишь по одежде.

Джерело: https://censor.net/ua/p3331520
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05.04.2022 13:48 Відповісти
Якийсь патологічний садист з шлейфом таких звірств..не вперше
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05.04.2022 14:42 Відповісти
Його явно здав 'доносчик' ....хтось із сусідів чи знайомих....вочевидь за допомогу ЗСУ.
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05.04.2022 13:49 Відповісти
Потрібно дати засвітитися
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05.04.2022 14:30 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:53 Відповісти
Те, кто МОГ, но отказался защищать себя и своих родных, свое имущество с оружием в руках по сути сдались (в РАБЫ) НА "МИЛОСТЬ" захватчиков и оккупантов и по факту не могут являтся ГРАЖДАНИМИ!
Да, можно и нужно ужасаться зверствам агрессоров, но жертвы тоже сделали СВОЙ ВЫБОР (осознаный или нет, неважно) и несут долю ответвеность не только за свои поступки, но и за отсуствие онных (бездействие)!
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05.04.2022 14:05 Відповісти
Досить перебільшено сказано. Враховуючи швидкий розвиток подій, не було можливості ні всім виїхати ні чинити організований опір.
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05.04.2022 14:14 Відповісти
Положа руку на сердце, у меня не сложилось впечатление, что вышеупомянутый Василий вообще собирался, что-либо предпринимать всвязи с войной, надеясь на авось, что минует лихо стороной, да и ожидания от "русского мира" возможно были не такими трагичными!
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05.04.2022 14:18 Відповісти
О чем ты говоришь, йолоп? Какие < ожидания от "русского мира" ?>
Мог ли погибшый Василий , или кто был ТАМ , в этом аду , хоть предположить что орки первые дни высадяться в их городках- сателитах Киева?
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05.04.2022 19:07 Відповісти
До прикладу вся Західна Україна в 40-50-х чи Чечня в 90-х - 2000-х, були повністю окуповані але це не означає що опору не було.
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05.04.2022 14:18 Відповісти
Я разве говорил, что не было отпора? Просто есть СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ по факту (и СОЗНАНИЮ), а есть недееспособные в той или иной степени НЕГРАЖДАНЕ как по МЕНТАЛИТЕТУ, так и свои своим поступкам(ПОДДАНЫЕ в лучшем случае, а в худшем РАБЫ) и все в той или иной мере несут ОТВЕТВЕННОСТЬ (даже за БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ)!
На мой взгляд НАСЕЛЕНИЕ необходими и юридически тоже сегредировать (разделить по политической ответственности) правам и обязаностям (не все равны - это факт)!
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05.04.2022 14:26 Відповісти
Думаю також перебільшено. Тут чисто психологічні фактори. Живе собі мирний народ а тут на тобі всі мають бути воїнами. Ніхто ніколи населення не готував до такого. У разі неорганізованого збройного опору хоча б однієї людини в багатоетажці, могла б бути трохи інша ситуація - обстріл будинку з танка бтр гранатометів чи шмелів, як результат масова загибель людей. Так що тут треба напрацьовувати тактику як діяти людям в подібних ситуаціях.
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05.04.2022 14:45 Відповісти
Со времен полисов Древней Эллады или древнего Рима ПО СУТИ ничего не изменилось, ты либо СВОБОДНЫЙ ГРАЖДАНИН (и защищаес свою СВОБОДУ с оружием в руках), либо РАБ, отдавщий себя на "милость" победителей! Современного гуманитарное право это СКАЗКА ДЛЯ ЛОХОВ и РАБОВ, а точнее юридический регламент по передачи РАБОВ от одних ХОЗЯЕВ к другим ГОСПОДАМ!
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05.04.2022 14:51 Відповісти
В абсолютному розумінні можливо і так. Але зараз як не як 21 вік, і не пішло собі племя на племя, якщо в такому контексті розуміти то стоїть питання чи вони нас всіх виріжуть чи ми їх.
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05.04.2022 15:19 Відповісти
Скажи , ты с собой много единиц оружия носишь ежедневно выходя на улицу , или обходишься только пистолетом "защищая свою свободу" ?
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05.04.2022 19:17 Відповісти
Государство Украина запрещает гражданам иметь оружие для самообороньі
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05.04.2022 14:22 Відповісти
Как так? А тероборона, а освобождение от уголовной ответсвенности за убиство оккупантов??? Разве не раздавали оружие гражданам для защиты?
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05.04.2022 14:31 Відповісти
не всем подряд и тем более не везде
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05.04.2022 21:50 Відповісти
Є чеченська тактика в ситуаціях коли фєдєрали намагаються забрати затриманого чоловіка, збираються жінки з навколишніх будинків чи села. І намагаються всіма силами цьому перешкодити, не дати запакувати в бтр, крик, гвалт, плач, але деколи спрацьовувало, бажано вести відіозапис викрадення.
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05.04.2022 14:25 Відповісти
Хороший чєловєк,вважав,шо його вибір правильніший, що неправильні кинулися захищати, що його обійде
Надто,багато вважає,що ними повинні опікуватися. А потім перестають існувати. Нездатність спротиву насиллю,це вирок. Приреченність
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05.04.2022 14:50 Відповісти
Ви хоч дивитесь, що викладаєте??? Навіщо в загальний доступ викладати телефон та електронну адресу людини??? Ідіоти, блін...
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05.04.2022 14:10 Відповісти
Это просто какой-то лютый п*здец...
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05.04.2022 14:13 Відповісти
виходить, що якась місцева тварина його здала, от виродки. росіяни не люди, це потрібно розуміти, залишатись мирним на окупованій території небезпечно, тому або евакуація або зброя в руки і винещення цих нелюдів.
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05.04.2022 14:21 Відповісти
Не все так просто, організація партизанської війни на окупованих територіях по факту передбачає наявність мирного населення як базового фактора опору. Але те що колишні атошники і проукраїнські активісти мали відійти з військами чи перейти на нелегальне становище це однозначний факт.
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05.04.2022 14:34 Відповісти
Путин с медведевым уже не скрывают свои имперские планы, медведев заявил что "без уничтожения независимой Украины у России не будет «возможности, наконец, построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока». До Лиссабона, блд...
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05.04.2022 14:32 Відповісти
Недавно прошёл обмен пленными - пока один из орков снова собирается воевать в Украину - держать пленных ровно столько сколько наших ребят находится в плену - остальных - на разминирование полей боя.
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05.04.2022 16:01 Відповісти
Сложно представить эмоции человека, к которому в дверь стучит абсолютное зло, и требует открыть дверь!
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05.04.2022 16:05 Відповісти
раз лет 50
то скорее всего фсбешная тварь
или "ветеран горячих точек"
(или их комбинация)
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05.04.2022 21:48 Відповісти
 
 