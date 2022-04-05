УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14358 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
18 896 5
армія рф (13574) Ірпінь (320) обстріл (21411) жертви (1273)

Жертви окупантів в Ірпені: у квартирі на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Ірпені на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Антон Топчій.

"Знов Ірпінь. Просто чоловік підійшов і каже – це треба задокументувати. Пішли, тут поруч - 15-ий поверх пішки. Там батько і син мертві. 55 і 23 роки. З 7-го березня лежать.

Прилетіло прямо в їхню квартиру. Батько загинув одразу, син добрався до ліжка і помер там через день, може менше. Поранення в живіт.

Мати вийшла з підвалу з донькою і все, що змогла зробити - прикріпити на ноги їм по папірцю з іменами та датами народження і смерті. Так і лежать досі.

На хлопця я так і не зміг піти подивитися.

Його мати із сестрою вже за кордоном.

Сім’я з Донбасу, Луганська область.

Втекли від війни 2014-го тоді. А вона їх тут знайшла.

Чоловік, який нас привів, вибачився, що переступав через друга і розридався... Адже він на порозі квартири так і лежить…", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Ірпені виявлено тіла дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтувань та катувань, - Денісова

Жертви окупантів в Ірпені: у квартирі на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу 01
Жертви окупантів в Ірпені: у квартирі на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу 02

Також дивіться: Російські окупанти розстрілювали жінок в Ірпені, а потім їздили по їхніх тілах на танках, - мер Маркушин. ВIДЕО


Жертви окупантів в Ірпені: у квартирі на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.04.2022 14:13 Відповісти
Похоже на ЖК Версаль Парк. Красивый был комплекс
показати весь коментар
05.04.2022 14:35 Відповісти
 
 