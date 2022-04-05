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"Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими": мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Очевидиця Аня Пономаренко розповіла про злочини російських окупантів в селі Ягідне на Чернігівщині.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Всім привіт.

Моє прізвище Пономаренко звати Аня. Всесвіт та Господь Бог дали мені другий шанс на життя, тому пишу саме цей месендж.

3 березня 2022 року в село Ягідне, на Чернігівщині, зайшло військо російських орків. Перша зустріч з варварами була одна з найстрашніших для мене - тримаючи на руках дитину, я впала на коліна і просила щоб тільки не стріляли в синочка. Потім нас з сином та батьками чоловіка закрили в погребі на дві доби. На моє прохання принести горщик для дитини окупант (тувін) погодився, але дістав гранату ф1 і сказав, якщо йому не сподобається мої рухи при пересуванні за горщиком, він кине гранату в погріб де знаходився мій синочок. На третю добу нас під дулом автоматів всіх жителів села зігнали в підвал до школи, і там почалося виживання для всіх полонених. Нас було близько 360 людей, з них були дітки наймолодші 1- 1,5 місяця.Спали всі сидячи, окрім дітей та людей похилого віку, які фізично не могли сидіти. Без світла, вентиляції, туалету. На ніч закривали двері до підвалу підпираючи чимось та ставили солдата зі зброєю, в разі якщо хтось надумає вийти самовільно - розстріляють. На вулицю випускали в залежності від настрою одного з командирів. Якщо наші хлопці ЗСУ їм насипали і вони несли втрати - могли взагалі не випускати нас цілий день. Тобто вийти на свіже повітря залежало від настрою окупантів. Якщо і виходили, то з тривогою, так, як майже постійно були вибухи, внаслідок - обламки летіли в нас, були поранені... Варвари грабували будинки, вивозили меблі, техніку, одяг, навіть жіночу б/у білизну. Старі люди починали втрачати розум в прямому сенсі, а згодом помирали. Діти в цей час були поруч з мертвими людьми. Померлі не були поховані протягом 10 днів, знаходились в погребі. Занесли їх туди, щоб на поверхні не було чути запахів. Хліб їли зі смітника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

У людей набрякали ноги до неймовірних розмірів та кровотичили, в зв'язку сидячим способом місяць. Антисанітарія,страшний бронхіальній кашель, невідоме висипання на шкірі і ще багато чого отримали люди перебуваючи там.

Витерпіли, вижили, вистояли, значить ще не наш час був..

Відчуття зустрічі з ЗСУ не можливо описати тут...  Тільки той, хто відчув всю злість варварів, зрозуміє про що я", - розповіла вона.

Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 01
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 02
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 03
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 04
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 05
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 06
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 07
Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими: мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян 08

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Топ коментарі
+25
це називається КАТУВАННЯ

ЗДОХНІТЬ РАШАНСЬКІ РАГУЛЬСЬКІ СУКИ

ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ МАСОВЕ КАТУВАННЯ
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05.04.2022 15:59
+23
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:07
+14
так у нас географія. Або стати рабами орків і піти вбивати разом із ними європейців, або воювати із орками.
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05.04.2022 16:08
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Росія найближчими тижнями спробує захопити весь Донбас - Столтенберг

Но в НАТО мы возьмём Финляндию и Швецию, и очень быстро - Агент Стеклов
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05.04.2022 15:59 Відповісти
агент стєклов це не той, що вангував Київ за 48 годин?
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05.04.2022 16:01 Відповісти
Столтенберг (Агент Стеклов)
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05.04.2022 16:02 Відповісти
Нам що з того?гинуть наші люди
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05.04.2022 16:01 Відповісти
України плавно підвели та використовують для знищення параші!

Велика політика, вона така ***, чужими життями(
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05.04.2022 16:03 Відповісти
Сорі, Україну
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05.04.2022 16:04 Відповісти
так у нас географія. Або стати рабами орків і піти вбивати разом із ними європейців, або воювати із орками.
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05.04.2022 16:08 Відповісти
Абсолютно вірно, це одна з причин для чого ми їм треба. Вони хотіли гнати українців вбивати поляків, молдаванів, чехів ітд.
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05.04.2022 16:12 Відповісти
А таємниця тут у чому? Я теж хочу розвалити Рашку і створити на нашому кордоні буфер з її окремих регіонів.
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05.04.2022 16:26 Відповісти
бл*ди
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05.04.2022 16:54 Відповісти
це називається КАТУВАННЯ

ЗДОХНІТЬ РАШАНСЬКІ РАГУЛЬСЬКІ СУКИ

ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ МАСОВЕ КАТУВАННЯ
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05.04.2022 15:59 Відповісти
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увы, самки природой на этом запрограмированными, природа. войну ведут между собой мужики, за ресурсы, в том числе самок... бабы ресурс
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05.04.2022 16:04 Відповісти
Досить писати цю херню під кожною новиною орк ******. Пиши це своїм свиносокам мокшанським ,вони в це точно повірять.
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05.04.2022 16:08 Відповісти
Пашол ***** орк обісцяний.
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05.04.2022 16:13 Відповісти
гундяев одобряет...
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05.04.2022 16:01 Відповісти
Расскажите ето Зеленскому Ато он говорит что окупированне крым и дамбас военным путем не собираетсся. Подождем когда кацапоиды сам захотят уйти. А подождут ли наши люди сидящие на ямах и гестаповских пыточных камерах?
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05.04.2022 16:06 Відповісти
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Не надо мутить. Русским голову дурят, а ты дурак ведёшься.
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05.04.2022 16:13 Відповісти
І плюс з наших же людей на цих територіях виведуть манкуртів - хто й прийде нас же і вбивати, що ми зараз і спостерігаємо вже!
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05.04.2022 16:20 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:07 Відповісти
Так , і я це знав раніше - ху.ло просто виконує побажання рускої бидлоти . Але навіть я не міг уявити того , що може творити ця гидота . І це робили вони ВСІ!!! .
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05.04.2022 16:47 Відповісти
надо просто всех убить, всех, кто переступил наши границы с оружием...
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05.04.2022 16:28 Відповісти
даже нацисты во 2 мировую так не поступали.
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07.04.2022 01:28 Відповісти
Вообще-то где есть сайт, который собирает сведения о военных преступлениях.
Кто в курсе?
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07.04.2022 11:04 Відповісти
 
 