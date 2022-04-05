"Зігнали в підвал і там почалося виживання. Старі втрачали розум, а згодом помирали. Діти були поруч з мертвими": мешканка Ягідного на Чернігівщині Пономаренко розповіла про злочини росіян. ФОТОрепортаж

Очевидиця Аня Пономаренко розповіла про злочини російських окупантів в селі Ягідне на Чернігівщині.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Всім привіт.

Моє прізвище Пономаренко звати Аня. Всесвіт та Господь Бог дали мені другий шанс на життя, тому пишу саме цей месендж.

3 березня 2022 року в село Ягідне, на Чернігівщині, зайшло військо російських орків. Перша зустріч з варварами була одна з найстрашніших для мене - тримаючи на руках дитину, я впала на коліна і просила щоб тільки не стріляли в синочка. Потім нас з сином та батьками чоловіка закрили в погребі на дві доби. На моє прохання принести горщик для дитини окупант (тувін) погодився, але дістав гранату ф1 і сказав, якщо йому не сподобається мої рухи при пересуванні за горщиком, він кине гранату в погріб де знаходився мій синочок. На третю добу нас під дулом автоматів всіх жителів села зігнали в підвал до школи, і там почалося виживання для всіх полонених. Нас було близько 360 людей, з них були дітки наймолодші 1- 1,5 місяця.Спали всі сидячи, окрім дітей та людей похилого віку, які фізично не могли сидіти. Без світла, вентиляції, туалету. На ніч закривали двері до підвалу підпираючи чимось та ставили солдата зі зброєю, в разі якщо хтось надумає вийти самовільно - розстріляють. На вулицю випускали в залежності від настрою одного з командирів. Якщо наші хлопці ЗСУ їм насипали і вони несли втрати - могли взагалі не випускати нас цілий день. Тобто вийти на свіже повітря залежало від настрою окупантів. Якщо і виходили, то з тривогою, так, як майже постійно були вибухи, внаслідок - обламки летіли в нас, були поранені... Варвари грабували будинки, вивозили меблі, техніку, одяг, навіть жіночу б/у білизну. Старі люди починали втрачати розум в прямому сенсі, а згодом помирали. Діти в цей час були поруч з мертвими людьми. Померлі не були поховані протягом 10 днів, знаходились в погребі. Занесли їх туди, щоб на поверхні не було чути запахів. Хліб їли зі смітника.

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У людей набрякали ноги до неймовірних розмірів та кровотичили, в зв'язку сидячим способом місяць. Антисанітарія,страшний бронхіальній кашель, невідоме висипання на шкірі і ще багато чого отримали люди перебуваючи там.

Витерпіли, вижили, вистояли, значить ще не наш час був..

Відчуття зустрічі з ЗСУ не можливо описати тут... Тільки той, хто відчув всю злість варварів, зрозуміє про що я", - розповіла вона.















