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Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим на Харківщині, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Протиповітряна оборона ЗСУ з кожним днем посилюється та вдосконалюється.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні вночі банкою з помідорами… вибачаюсь, українська Протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим. Протиповітряна оборона нашої армії з кожним днем посилюється та вдосконалюється, та завдає все більших втрат російським нелюдам, все більш надійно прикриває наші війська. Міноборони РФ та сам Путін неодноразово брехали, ніби українська ППО знищена, але щось Путін боїться прилетіти на винищувачі до України, хоча він сильно піарився, коли прилетів свого часу до окупованої Чечні", - розповів журналіст.
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