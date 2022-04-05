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війна (13006) крилаті ракети (87) ППО (207) Харківщина (1729) Бутусов Юрій (2257)

Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим на Харківщині, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Протиповітряна оборона ЗСУ з кожним днем посилюється та вдосконалюється.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні вночі банкою з помідорами… вибачаюсь, українська Протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим. Протиповітряна оборона нашої армії з кожним днем посилюється та вдосконалюється, та завдає все більших втрат російським нелюдам, все більш надійно прикриває наші війська. Міноборони РФ та сам Путін неодноразово брехали, ніби українська ППО знищена, але щось Путін боїться прилетіти на винищувачі до України, хоча він сильно піарився, коли прилетів свого часу до окупованої Чечні", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти випустили по Україні вже 1370 ракет, - Міноборони

Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету Калібр над Барвінковим на Харківщині, - Бутусов 01

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Топ коментарі
+21
а скільки такого гною ми не бачили, бо хлопцям не було часу бігати і дивитися, що вони збили?
Слава Богу
Завзяття вдачі та всіляких гараздів ЗСУ
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05.04.2022 16:40
+12
У Гостомелі "орк"- мародер загинув через жадібність
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05.04.2022 16:41
+9
и вот эта погнутая херь стоит 6,5 лимонов зеленых..., посмотрите, русские..., знаете скока сахару можно купить на эти деньги..., но нет, ваш дядя вова решил, что сахар вам не сильно нужен...
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05.04.2022 16:44
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а скільки такого гною ми не бачили, бо хлопцям не було часу бігати і дивитися, що вони збили?
Слава Богу
Завзяття вдачі та всіляких гараздів ЗСУ
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05.04.2022 16:40 Відповісти
У Гостомелі "орк"- мародер загинув через жадібність
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05.04.2022 16:41 Відповісти
https://day.kyiv.ua/.../050422-rosiyski-viyska...



DAY.KYIV.UA

Російські війська застосували фосфорні та вакуумні бомби поблизу Харкова, - омбудсменка
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05.04.2022 16:41 Відповісти
То не фосфор на фото, люстра подсветки и против пво...
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05.04.2022 16:52 Відповісти
6.5 миллионов баксов в трубу ПЫДОРЫ!
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05.04.2022 16:41 Відповісти
Коли ж у цих тварюк ракети скінчаться…
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05.04.2022 16:43 Відповісти
корейці ще дали
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05.04.2022 17:03 Відповісти
Ще не закінчилися, але в Бєлгородській області вже падають (відеореєстратор).
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05.04.2022 17:25 Відповісти
У Кучми спитайте, він їм поставляв (Х-55)
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05.04.2022 18:46 Відповісти
Банкой помидор тоже прикольно.
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05.04.2022 16:43 Відповісти
А вот рабочие будни наших Охотников за кацапскими скальпами!
https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU
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05.04.2022 16:43 Відповісти
и вот эта погнутая херь стоит 6,5 лимонов зеленых..., посмотрите, русские..., знаете скока сахару можно купить на эти деньги..., но нет, ваш дядя вова решил, что сахар вам не сильно нужен...
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05.04.2022 16:44 Відповісти
Русские предпочитают рязанский сорт сахара
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Єти "калибри" на расстоянии последних 20 - 50км летять медлено, не более 300 км в час. но низко **** да...
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05.04.2022 16:47 Відповісти
Еще немного так рашка повоюет и кремль можно будет брать голыми руками.
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05.04.2022 16:47 Відповісти
Які молодці! Все на героїзмі і майстерності наших військових і тримається.
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05.04.2022 16:47 Відповісти
Среднее, ближнее и дальнее ПВО вокруг каждого областного центра. + воинские части и позиции. К этому все и идет. Параллельно надо требовать дальние ракеты для кацапских аэродромов, баз и экономических обьектов.
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05.04.2022 16:52 Відповісти
а вертолеты на хрена , у лаптей все равно ПВО не работает
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05.04.2022 17:15 Відповісти
Вертолеты. самолеты, стингеры само собой. Надо, чтобы все что летит от кацапстана, сгорало с тройной подстраховкой иначе у нас все будет разрушено и убито.
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05.04.2022 17:39 Відповісти
десятая за сегодня
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05.04.2022 17:11 Відповісти
4 в западных районах , две в Днепре , одна с пушки , де под Днепром
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05.04.2022 17:14 Відповісти
пардон ,две под Полтавой
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05.04.2022 17:23 Відповісти
А ми раніше "Калібри" не збивали?
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05.04.2022 17:12 Відповісти
калибры при их скорости до 0,8М сейчас сбиваются почти все, и если бы мы их не сбивали, то неоккупированные города тоже сейчас все были бы наполовину в руинах.
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05.04.2022 17:19 Відповісти
думаю, что на сегодня по территории Украины кацапы выпустили около 2000 БР и КР.
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05.04.2022 17:25 Відповісти
система оповещения наземных комплексов ПВО малой дальности работает всё лучше и лучше.
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05.04.2022 17:14 Відповісти
ЗСУ «Стугною» збили "***********" російський гелікоптер Ка-52.

https://www.youtube.com/watch?v=R_8bMGxqahg
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05.04.2022 17:41 Відповісти
До речі, на початку війни говорили про збиті ІЛ-76 з кацапським десантом, здається біля Василькова. Це підтверджується, хто знає?
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05.04.2022 17:45 Відповісти
Так, один, вірніше уламки знайшли зразу, а другий тільки недавно, після втечі орків, лежав в лісі.
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05.04.2022 19:11 Відповісти
Если б реально сбили, было бы фото
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05.04.2022 19:11 Відповісти
А кто вам мешает посмотреть не только фото?
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06.04.2022 18:38 Відповісти
Так два трупи в наявності.
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05.04.2022 20:18 Відповісти
 
 