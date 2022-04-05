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Маріуполь (1217) обстріл (9102) порт (305) Азов (325)

Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської республіки, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть бійці полку "Азов" на своїй сторінці в соцмережі.

"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі. Окрім цього у заблокованому маріупольському порту також знаходяться два судна з Мальти та судно з Ямайки і Ліберії. На одному з суден є громадяни Туреччини. Чекаємо реакцію світу на обстріли орками суден під прапорами інших держав", - йдеться у повідомленні "азовців".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, поранено члена екіпажу, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

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Бійці Азову надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту 01

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Бійці Азову надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту 02

Також дивіться: У Маріуполі знищено 2 танки, 1 МТЛБ із "зушкою" та багато ворожої піхоти, - полк "Азов". ВIДЕО

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Топ коментарі
+69
Потому что Азов это не только великие воины, но и Люди
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05.04.2022 17:04
+51
Andrey Gutnik
@gutnik_andrey
·
19 год
я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…блядь русские сравняли этот город с землей суки
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05.04.2022 17:05
+31
откуда мы вообще знаем, что немцы уничтожали мирное население?

кроме как из советских учебников...
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05.04.2022 17:07
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Потому что Азов это не только великие воины, но и Люди
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05.04.2022 17:04 Відповісти
Реакція світу-глибока стурбованість за занепокоєння.
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05.04.2022 17:04 Відповісти
параход? дивно.
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05.04.2022 17:04 Відповісти
так усі моряки кажуть. завжди.
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05.04.2022 17:05 Відповісти
Я даже успел поработать. 4-цилиндровая машина с двумя цилиндрами высокого и двумя низкого давления. Максимальные обороты 48 в минуту. Не тысяч. Котел 16 атмосфер. Огнетрубный. Английской постройки. Связь через слуховые трубы по свистку. Шутники могли и воды в ухо влить.
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05.04.2022 17:37 Відповісти
Andrey Gutnik
@gutnik_andrey
·
19 год
я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…***** русские сравняли этот город с землей суки
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05.04.2022 17:05 Відповісти
откуда мы вообще знаем, что немцы уничтожали мирное население?

кроме как из советских учебников...
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05.04.2022 17:07 Відповісти
Из польских тоже.
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05.04.2022 17:30 Відповісти
12 тысяч евреев Мариуполя убиты немцами во рву на Агробазе
А так да, немцы людей не трогали, дома не разрушали...
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05.04.2022 17:16 Відповісти
12 тысяч евреев Мариуполя убиты немцам на Агробазе.
Лежат там в братской могиле.
А так да, немцы дома людей не трогали и никого не убивали.
раздавали всем шоколад.
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05.04.2022 17:18 Відповісти
И чем мокшанская орда отличается от немцев?
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05.04.2022 17:23 Відповісти
блохородством...
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05.04.2022 17:25 Відповісти
то что немцы убивали евреев, никто не спорит, это неопровержимый факт, но немцы не догадывались вместе с евреями уничтожать дома и города в которых они жили, а русские фашисты догадались это сделать с нами...
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05.04.2022 17:27 Відповісти
Немцы не говорили при этом, что это провокация савецких нациков
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05.04.2022 17:52 Відповісти
свинособаки всех убивают, потому что только они антикважизды, а вокруг кважизды - ***** как единого боха не признают и на свинособачьем, не хотят хрюкать! Ну разве, не кважизды?
PS: Со многими говорил из немецкой оккупации, ни кто плохого, правда и хорошего, о гитлеровцах не говорил...
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05.04.2022 18:17 Відповісти
Бабушка моя из-под Харькова, рассказывала такое. Как только немцы вошли в хутор, всех пересчитали, назначили старосту. А также назначили на каждого паек - столько-то муки на месяц, еще чего-то. И давали этот паек пока их наши не погнали взад. Ну и с заходом наших все пайки закончились. Нет повода не верить своей бабуле.
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05.04.2022 17:32 Відповісти
Кировоградская область. Село в несколько тысяч во времена войны. Сейчас исчезает с карты Украины. Ни одного убитого. Белый хлеб, попробованный моей мамой первый раз в ее тогда подростковой жизни. Две улицы замощенные камнем нашими мужчинами которые не успели уйти в армию. Я их помню. Правда под пинками трех немецких солдат пенсионеров. Потом тех же немцев люди села при отступлении немцев снабдили едой одеждой и благословением. Мой дед был на фронте но никто не третировал бабку и ее кучу детей в 6 человек. После освобождения посадили полицая-односельчанина. Люди говорили, лучше бы посадили так называемых партизан которые только грабили население и ничем больше не отличились для победы.
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05.04.2022 17:51 Відповісти
Бабуля на партизан вообще плевалась всегда. Говорила, что угнали коров с собой в лес, резали их там, котлеты себе там жарили)) Кароч, воевали как могли))
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05.04.2022 17:57 Відповісти
Мне тоже аналогичное рассказывала бабушка. А вот старосту они выбирали, рассказывала, если не выберут назначали, фашисты типа кивы, рекомендовали выбрать и полицаев добровольцев из села, кстати очень многих спас "полицай", но 2 года потом отсидел, местные заступились. Но кличка так и осталась "Полицай", но он не обижался...
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05.04.2022 18:37 Відповісти
ну судя по всему как фашистам евреи стояли поперек горла, так кацапам украинцы. и методы одинаковые. и идеолог тоже один, там Гитлер, тут Хйло.
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05.04.2022 17:32 Відповісти
ось вам і Азов... з якого русофашисти намагається зробити.... фашистів...
(бррр...ну ви зрозуміли про що я)...і хто з них ще фашисти?
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05.04.2022 17:05 Відповісти
Та ми ж фашисти. Рятуємо тварин, архітектурні пам'ятки, захищаємо один одного. Асвабадители все зрівнюють з землею, вбивають, гвалтують, грабують. Головне не переплутати. Я москалям зараз задаю одне питання- назвіть країни які Україна окупувала за 30 років, звісно вони затикаються, після чого кажу їм- хочете побачити нацика, подивіться в дзеркало..
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05.04.2022 17:15 Відповісти
Прем'єр-міністр Ізраїлю засудив різанину у Бучі, не згадавши росію
Я раньше осуждал Иран и прочих арабов за желание израиль сровнять с землёй. теперь как-то стал их понимать...
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05.04.2022 17:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
именно из-за "понимающих" вроде тебя Израиль не желает иметь с вами ничего общего.
И я ""теперь как-то стал их понимать"
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05.04.2022 17:14 Відповісти
Я не склонен выказывать "понимание" арабам ,однако,причины,по которым Израиль не желает иметь дело с Украиной,лежат в более грязной и презренной плоскости! Как и желание Израиля "иметь дело" с кровавыми убийцами-россией! И это понимает и запомнит не только Украина!
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05.04.2022 17:25 Відповісти
просто відповідальність за єврейські погроми кацапи вміло переклали на українців. іпсо у кацапів завжди були родзинкою і завдяки їм(іпсо) московія завжди добивалась успіху
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05.04.2022 18:44 Відповісти
Украина и так запомнила: 1922 год, 1933 год, 1947 год, кстати в 47 году из моих предков погибли от голода, хотя дед погиб в Польше...
А вообще я скажу кацапы на расия, самая предательская "раса" во всём мире! Даже сралин, предал Гитлера! А кого они русские не предали??? А зЕленскому рекомендую почитать историю, прежде чем что либо подписывать с ******...
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05.04.2022 18:59 Відповісти
как-то пофуй, что они там считают или н есчитают, их "понимание" было раньше всег оостального ,а потому можете взяться за ручки и сходить нафуй, VPN путешественники
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05.04.2022 17:29 Відповісти
А когда Израиль осудил голодомор 32-33годов? Ой, не осудил, как неловко вышло, о признании голодомора геноцидом я уже вообще молчу...
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05.04.2022 17:39 Відповісти
А у нього очко не залізне, напевно має гешефт з москалями.
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05.04.2022 20:53 Відповісти
АЗОВ
ХЛОПЧИКИ

молитимуся за вас!
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05.04.2022 17:14 Відповісти
"По нашій позиції випустили ракету": Тарас Тополя на волосину від загибелі

https://youtu.be/j68Ke7a1Iic
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05.04.2022 17:17 Відповісти
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05.04.2022 17:19 Відповісти
З Шевченком кацапи воюють вже 200 років.
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05.04.2022 19:30 Відповісти
убей русского нацистско-фашистского унтерменша ! жестоко !
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05.04.2022 17:21 Відповісти
https://t.me/tvboxppua_app/6907?single
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05.04.2022 17:24 Відповісти
В Днепре ватные криминальные мурчики толпой напали на военнослужащих и избили их. На следующий день служба божьей Украины нашла уголовников и надавала им по жопе
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05.04.2022 17:27 Відповісти
Обпісяний мурчик і далі буде для бандюків авторитетом?
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05.04.2022 17:34 Відповісти
Хіба у воєнний стан можуть бути криминальные мурчики?
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05.04.2022 17:57 Відповісти
Только холодными и с бирками на ноге.
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05.04.2022 18:00 Відповісти
https://t.me/tvboxppua_app/6908?single
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05.04.2022 17:25 Відповісти
Азов рулит! Молодці !
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05.04.2022 17:28 Відповісти
реакцiя кацапiв --- *это все фейк* , реакцiя свiту --- *сильне занепокоення*
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05.04.2022 17:59 Відповісти
Команда зе предала Азов и решила избавиться от них . Просто мрази. У знакомого заканчивается БК. Дальше думайте сами. Просто это так замечательно читать текст гундосая перед Европой и НАТО . И принеся в жертву наших пацанов . Твари .
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05.04.2022 18:23 Відповісти
 
 