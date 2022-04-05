Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської республіки, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть бійці полку "Азов" на своїй сторінці в соцмережі.
"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі. Окрім цього у заблокованому маріупольському порту також знаходяться два судна з Мальти та судно з Ямайки і Ліберії. На одному з суден є громадяни Туреччини. Чекаємо реакцію світу на обстріли орками суден під прапорами інших держав", - йдеться у повідомленні "азовців".
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@gutnik_andrey
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19 год
я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…***** русские сравняли этот город с землей суки
кроме как из советских учебников...
А так да, немцы людей не трогали, дома не разрушали...
Лежат там в братской могиле.
А так да, немцы дома людей не трогали и никого не убивали.
раздавали всем шоколад.
PS: Со многими говорил из немецкой оккупации, ни кто плохого, правда и хорошего, о гитлеровцах не говорил...
(бррр...ну ви зрозуміли про що я)...і хто з них ще фашисти?
Я раньше осуждал Иран и прочих арабов за желание израиль сровнять с землёй. теперь как-то стал их понимать...
И я ""теперь как-то стал их понимать"
А вообще я скажу кацапы на расия, самая предательская "раса" во всём мире! Даже сралин, предал Гитлера! А кого они русские не предали??? А зЕленскому рекомендую почитать историю, прежде чем что либо подписывать с ******...
ХЛОПЧИКИ
молитимуся за вас!
https://youtu.be/j68Ke7a1Iic