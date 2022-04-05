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Держприкордонслужба (4365) кордон (3137) Чернігівщина (1315)

Українські прикордонники поновили охорону держкордону на ділянці Днпровське-Гірськ-Неданчичи на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські сили оборони відновлюють контроль над державним кордоном у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці  ОК "Північ"

"Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи", - заначається у повдомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники поновили охорону держкордону на ділянці Днпровське-Гірськ-Неданчичи на Чернігівщині 01
Українські прикордонники поновили охорону держкордону на ділянці Днпровське-Гірськ-Неданчичи на Чернігівщині 02
Українські прикордонники поновили охорону держкордону на ділянці Днпровське-Гірськ-Неданчичи на Чернігівщині 03
Українські прикордонники поновили охорону держкордону на ділянці Днпровське-Гірськ-Неданчичи на Чернігівщині 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Слава нашим Захистникам!
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05.04.2022 19:26
+9
Гарна новина...
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05.04.2022 19:26
+9
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 19:29
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Слава нашим Захистникам!
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05.04.2022 19:26 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 19:29 Відповісти
Гарна новина...
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05.04.2022 19:26 Відповісти
Блин только началась война, и у меня ужас от осознания. что там наши мужики пацаны девушки, их там очень мало а на них прут эти десятки тысяч танков, а они не сдались, и дрались до конца... кровь стынет в жилах. и вот я смотрю на эти фото, вроде бы победа, но как представлю что они опять попрут, и убьют этих прекрасных смелых людей, очень страшно
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05.04.2022 19:27 Відповісти
Я думаю они драться даже в основном и не пітались. Слишком много вошло- там пограничники ничего не смогли б сделать. Я думаю боев даже особо не біло
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05.04.2022 19:35 Відповісти
Конечно не было..ты глянь на эту погранзаставу- сразу видно, сметена ураганным огнем..а если серьезно, не попали в плен- уже молодцы..погранзастава как то не для остановки танковых колонн
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05.04.2022 19:41 Відповісти
Мінуйте кордон негайно, бо кацапи знов повернуться!
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05.04.2022 19:30 Відповісти
Самые смелые люди - это наши погранцы!
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05.04.2022 19:35 Відповісти
угу, самі продажні та крахобори...
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05.04.2022 19:41 Відповісти
Сильное заявление. Придали нам погранцов..ладно, все после войны..
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05.04.2022 19:42 Відповісти
Мости через Дніпро підірвали, чи знов чекаємо поки із Білорусі зайдуть під Бровари?
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05.04.2022 19:38 Відповісти
А на КППВ "Чонгар" и "Каланчак" были погранцы???
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05.04.2022 19:40 Відповісти
були. полонені рашисти потім розказували, що перше, що їх збентежило при в'їзді в Україну - трупи погранців, які дули на узбіччі
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05.04.2022 19:43 Відповісти
Між трупом ворогів і тіламі вояків існує деяка семантична різниця, тому не ясно про кого саме мова.
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05.04.2022 20:04 Відповісти
І хто ж наших вбив? Невже ДРГ? Чи був обстріл з території рф перед вторгненням?
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05.04.2022 20:11 Відповісти
Ці «погранічнікі» на авто влітку п'яні по славутичському пляжі на «Якорі» людей лякають,ще ті вояки,хоча мордяки в об'єктив не влазять!
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05.04.2022 21:19 Відповісти
 
 