Українські прикордонники поновили охорону держкордону на ділянці Днпровське-Гірськ-Неданчичи на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Українські сили оборони відновлюють контроль над державним кордоном у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Північ"

"Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи", - заначається у повдомленні.

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