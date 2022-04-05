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Російські окупанти катували та вбили 6 мирних мешканців у Бучі та намагалися їх спалити, - Офіс ГПУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Бучі окупанти намагалися спалити тіла 6 вбитих мирних мешканців. Розпочато розслідування.

Як інофрмує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Офіс ГПУ. 

"Бучанська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Під час окупації міста Буча військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили цивільних громадян та з метою приховування злочину підпалили їх тіла.

Під час слідчих дій встановлено, що на тілах загиблих є сліди насильницької смерті та катувань.

На місці працюють прокурори Бучанської окружної та Київської обласної прокуратур спільно з працівниками поліції. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Досудове розслідування триває", - заначається у повідомленні..

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Російські окупанти катували та вбили 6 мирних мешканців у Бучі та намагалися їх спалити, - Офіс ГПУ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
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05.04.2022 20:02
+19
Всі кацапські вбивці мають бути знайдені та покарані...
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05.04.2022 20:02
+17
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05.04.2022 20:03
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05.04.2022 20:02 Відповісти
Всі кацапські вбивці мають бути знайдені та покарані...
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05.04.2022 20:02 Відповісти
якась дивна назва поста. Всього 6?? чи 406? чи 1406?

чому не написано : виявили ще 6???
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05.04.2022 21:31 Відповісти
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05.04.2022 20:03 Відповісти
... из Бучи.
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05.04.2022 20:04 Відповісти
Соску потрібно негайно зупинити 😠
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05.04.2022 20:06 Відповісти
А прикордонники чим займаються, треба полякам стукнути.
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05.04.2022 20:09 Відповісти
Це в СБУ тре писати. А то може ця баба тобі просто не дала а ти хочеш щоб їй за це голову пробили..
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05.04.2022 20:10 Відповісти
Может и не дала. Может и наводчица. проверяется это налегкую.
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05.04.2022 20:12 Відповісти
Джерело???
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05.04.2022 20:13 Відповісти
Проверяется это налегкую!!! (повтор для неумных) если лажа, то я первый извинюсь...
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05.04.2022 20:38 Відповісти
не только в Польщу , є ще Молдова, Румунія, Угорщина...кидайте в розшук..
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05.04.2022 20:34 Відповісти
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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05.04.2022 20:06 Відповісти
дозволю собі (вибачте) трохи підкорегувати :
***
Є щира впевненість - що цей день прийде
Знов буде квітнути щаслива Україна !!
Хай в лютих муках здохне кожен кривдник
І кожен вбивця, як вся його родина
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05.04.2022 20:23 Відповісти
фашисты путина проиграют 100% - украинцам главное выжить, а для этого нужно брать в руки оружие и убивать этих нелюдей. Маньяка слезами не остановишь. Его можно остановить только пулей между рог.
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05.04.2022 20:08 Відповісти
100% необходимо именно тяжёлое наступательное оружие включая не только танки ЗСЗО , САУ и байрактары а и ракеты малой и средней дальности и корабельные в том числе , что бы достойно отвечать и наносить ощутимые потери врагу , военные не подведут ну и конечно + ПВО, сейчас не 1914 год ,автоматом искандер и калибр не остановишь , разрушения от которых кошмарные и длительно восстанавливаемые
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05.04.2022 20:41 Відповісти
І ракети ВЕЛИКОЇ дальності. Буча - кремль!
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08.04.2022 20:04 Відповісти
На дворі 21 сторіччя, а тут навала людожерів пекло на землі робить
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05.04.2022 20:08 Відповісти
В ірпені та гостомелі масово гвалтували жінок та дітей, найжахливіші випадки не розгллошують, судячи з усього в туреччині домовились і вивели росіян із трикутника буча-ірпінь-гостомель, катам гвалтівгикам дали вийти, симетрично з їхнім відводом військ наших почали перекидати з київських позицій, дали вийти організовано без бою.
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05.04.2022 20:10 Відповісти
Сомневаюсь я что высшее руководство знало,чем занимались местные асвабадители,разве только в общих чертах-если б знало-то следы подчистили бы быстро-трупы вывезли,свидетелей убили бы
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05.04.2022 20:16 Відповісти
Дані про повішених голих дівчат біля гостомеля з'явилися в перші тижні війни.
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05.04.2022 20:24 Відповісти
Ось тобі щось гірше ніж те про що всі говорятьhttps://t.me/oko_xx/10705
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05.04.2022 20:26 Відповісти
чим докажеш свої слова?солдати які діяли в тому напрямку кажуть що ніхто їм виходити не давав і по ним лупили з усього що було
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05.04.2022 20:19 Відповісти
Так, ми теж знаємо таку інформацію- смажили, аж пір'я летіло. Просто 700 одиниць технікі, всю знищить не можливо.ЗСУ не підпорядковуються шапітолію, роблять свою справу.
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05.04.2022 20:41 Відповісти
Це така хвороба під назвою "зрадофилія", або свиня завжди знайде багно
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05.04.2022 20:44 Відповісти
https://t.me/truexanewsua/39235
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05.04.2022 20:11 Відповісти
Тіла моїх рідних сьогодні знайшли в Гостомелі. Їх катували і вистрелили в потилиці. Облич нема. Як думаєте, я хочу, щоб зелешобла з катами моїх рідних вела перемовини, чи дивитись інтерв'ю з нетакими москалями... Окрім спустошення і люті взагалі нічого нема всередині.
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05.04.2022 20:14 Відповісти
щирі співчуття...
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05.04.2022 20:25 Відповісти
Дякую, це нестерпно. Просто неможливо усвідомити як можна бути такими виродками...
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05.04.2022 20:42 Відповісти
Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.https://t.me/mariupolrada/9139?fbclid=IwAR3XdudgYIuXymrVTl4XmylLmFhiRWTyHLaQStXN7EJjs_oEiL0x1pJOklMЗараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців:

Іващенко Костянтин Володимирович
Хаджинов Дмитро Михайлович
Хармишев Євген Олександрович
Сотнікова Наталя Анатоліївна
Карпенко Олена Василівна".
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05.04.2022 20:16 Відповісти
Треба завдати удару Точкою по окупаційній адміністрації
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05.04.2022 21:09 Відповісти
ЗСУ відніше куди і що використати.
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05.04.2022 21:31 Відповісти
Є питання, може не такі очевидні, але принципові й подекуди важать більше за підбитий корабель. Але, звісно, вирішувати ЗСУ. Головне - не жОПі.
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05.04.2022 21:35 Відповісти
Але, очевидно, жОПа буде проти ))
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05.04.2022 21:38 Відповісти
В окупаційній адміністрації можуть бути ще люди, крім цих п'ятьох. А може бути, що як раз цих п'ятьох немає. ЗСУ таки видніше.
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05.04.2022 23:26 Відповісти
Подлежат заключению в лагерях и каждодневному труду на развалинах.
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07.04.2022 06:29 Відповісти
В ад сук, В АААД!!!
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05.04.2022 20:21 Відповісти
 
 