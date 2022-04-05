Російські окупанти катували та вбили 6 мирних мешканців у Бучі та намагалися їх спалити, - Офіс ГПУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Бучі окупанти намагалися спалити тіла 6 вбитих мирних мешканців. Розпочато розслідування.
Як інофрмує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Офіс ГПУ.
"Бучанська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Під час окупації міста Буча військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили цивільних громадян та з метою приховування злочину підпалили їх тіла.
Під час слідчих дій встановлено, що на тілах загиблих є сліди насильницької смерті та катувань.
На місці працюють прокурори Бучанської окружної та Київської обласної прокуратур спільно з працівниками поліції. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Досудове розслідування триває", - заначається у повідомленні..
Будь ласка, зачекайте...
чому не написано : виявили ще 6???
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
***
Є щира впевненість - що цей день прийде
Знов буде квітнути щаслива Україна !!
Хай в лютих муках здохне кожен кривдник
І кожен вбивця, як вся його родина
Іващенко Костянтин Володимирович
Хаджинов Дмитро Михайлович
Хармишев Євген Олександрович
Сотнікова Наталя Анатоліївна
Карпенко Олена Василівна".