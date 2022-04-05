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Чоловік загинув від вибуху своєї замінованої автівки на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Житель села на Київщині не чекаючи зачистки звільненої території забрав свій автомобіль. Машина виявилась замінованою окупантами. Чоловік загинув від вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції Київщини.

"4 квітня, 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де виявив свою автівку. Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території, не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями.

"Радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - додали в поліції.

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Чоловік загинув від вибуху своєї замінованої автівки на Київщині, - поліція 01
Чоловік загинув від вибуху своєї замінованої автівки на Київщині, - поліція 02
Чоловік загинув від вибуху своєї замінованої автівки на Київщині, - поліція 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Мрази кацапские!
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05.04.2022 20:28 Відповісти
Скільки ще можна писати "російські військові"?!!!!!!!!!!!!!! Автори, ви не розумієте?!!!! Це вбивці, нелюди, гірші за фашистів. Це - не військові. Вживайте відповідну термінологію
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05.04.2022 20:34 Відповісти
Кацапи звісно не люди і вбивати їх потрібно скрізь всюди . Але голова на плечах - не тільки , щоб на ній шапку носити . Про це теж не треба забувати .
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05.04.2022 21:04 Відповісти
Приберіть з посилань усміхнену морду Кабаєвої. Гидко дивитись.
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06.04.2022 07:53 Відповісти
 
 