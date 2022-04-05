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"Руїни людських доль": Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Жителям села Світильня на Київщині доставили гуманітарну допомогу.

Про це у Facebook повідомив мер Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Руїни... Руїни не тільки донедавна світлих та затишних будинків. Руїни людських доль. Ось що ми побачили сьогодні у с.Світильня Броварського району, куди доставили гуманітарну допомогу для місцевих мешканців та жителів сусіднього села Кулажинці. Сьогодні людям доставили найнеобхідніше - продукти харчування, одяг, засоби гігієни. Відзавтра налагодимо доставку хліба в район.

Поспілкувався з людьми. Жахіття окупації у кожному слові, але в очах - віра в нашу перемогу!" - зазначив очільник міста.

Також читайте: Війська РФ майже вийшли з Броварського району, - мер Броварів Сапожко

Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 01
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 02
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 03
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 04
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 05
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
"Рюзьгє мір" заходив в гості. Приніс свою "духовнасть".
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05.04.2022 20:43
+24
Нейтральный статус - это кино я где то уже видел. Ах да! Кадыров сначала убивал русню самыми жесткими методами, а потом Бац! Герой рашки... Нейтральный статус это - Сначала мы говорим что будем строить государство способное себя защитить, а потом Бац! Нах армию - дороги строить надо...
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05.04.2022 20:46
+16
После просмотра фоток желание только одно - запустить ракету на Красную площадь. И не одну.
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05.04.2022 20:47
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"Рюзьгє мір" заходив в гості. Приніс свою "духовнасть".
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05.04.2022 20:43 Відповісти
Нейтральный статус - это кино я где то уже видел. Ах да! Кадыров сначала убивал русню самыми жесткими методами, а потом Бац! Герой рашки... Нейтральный статус это - Сначала мы говорим что будем строить государство способное себя защитить, а потом Бац! Нах армию - дороги строить надо...
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05.04.2022 20:46 Відповісти
После просмотра фоток желание только одно - запустить ракету на Красную площадь. И не одну.
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05.04.2022 20:47 Відповісти
Все важче дивитись на ці фото. І фото тіл, закатованих і спалених. Розумію, що на їх місці міг бути і я, і хтось інший.
Але не розумію, чому той, хто знав, що готується, міг, мав час в можливості і мусив щось зробити, щоб запобігти, не зробив НІЧОГО?!
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05.04.2022 20:48 Відповісти
Рашисти не люди, не звірі та навіть не істоти а якась не одухотворена субстанція що здатна нести тільки руйнування
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05.04.2022 20:51 Відповісти
Словом кацапи.
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05.04.2022 20:59 Відповісти
Зато дароґі у нас харошіє...
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05.04.2022 20:59 Відповісти
кацапські танки трохи їх зіпсували, але буде нове "велике_крадівництво" і їх відновлять. За вдвічі вищу ціну
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05.04.2022 21:35 Відповісти
 
 