Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує "русский мир" і ненавидить Революцію Гідності. ФОТО

Українець Вʼячеслав Войцешко, який народився у селі Архангелське Херсонської області, воює у складі російської окупаційної армії та, ймовірно, вчиняє злочини проти своїх же земляків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо".

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Журналісти проаналізували перехоплену розмову СБУ, під час якої він говорить зі своєю матір’ю з Херсонщини та намагається евакуювати її. Нагадаємо, Херсон і частина області окуповані росіянами, там тривають бої.

Журналісти знайшли російського військового та ідентифікували його проросійську сім’ю, яка мешкає на Херсонщині.

Матір військового звати Антоніна Войцешко, вона живе у селі Архангельське Херсонської області, працює у місцевій лікарні. Там же живе її чоловік, Микола Войцешко.

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У подружжя — двоє дітей: старший син Олександр Войцешко, якому 37 років, і молодший — Вʼячеслав Войцешко, якому 30 років. Діти народилися та виросли на Херсонщині.

У 2011-му році старший син Олександр пішов служити у Військово-морські сили України. Він служив на українському підводному човні "Запоріжжя", який базувався у Севастополі. Коли навесні 2014-го російські війська анексували Крим, старший син Олександр Войцешко зрадив присягу й перейшов на бік ворога. Він продовжив служити в Криму, але вже під прапорами Росії. В Україні чоловіка оголосили в розшук. А його мама, тато та брат залишилася жити в рідному селі на Херсонщині.

Ще за кілька років молодший син, Вʼячеслав Войцешко, пішов шляхом брата і теж вирішив стати російським солдатом. Він поїхав до Сімферополя і вступив до російської окупаційної армії.

Їхня мати, працівниця сільської лікарні, так і залишилася на Херсонщині. Судячи з її соцмереж, вона регулярно навідувала дітей та онуків на окупованому півострові.

Антоніна Войцешко відверто підтримувала "русский мир". Святкувала день військово-морських сил Росії, лайкала російські пропагандистські картинки типу "больше пота на учениях — меньше крови на войне". А також ненавиділа Революцію гідності й прославляла убивць з міліцейського "Беркута".



