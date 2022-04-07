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Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує "русский мир" і ненавидить Революцію Гідності. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Українець Вʼячеслав Войцешко, який народився у селі Архангелське Херсонської області, воює у складі російської окупаційної армії та, ймовірно, вчиняє злочини проти своїх же земляків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо".

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Журналісти проаналізували перехоплену розмову СБУ, під час якої він говорить зі своєю матір’ю з Херсонщини та намагається евакуювати її. Нагадаємо, Херсон і частина області окуповані росіянами, там тривають бої.

Журналісти знайшли російського військового та ідентифікували його проросійську сім’ю, яка мешкає на Херсонщині.

Матір військового звати Антоніна Войцешко, вона живе у селі Архангельське Херсонської області, працює у місцевій лікарні. Там же живе її чоловік, Микола Войцешко.

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Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 01

У подружжя — двоє дітей: старший син Олександр Войцешко, якому 37 років, і молодший — Вʼячеслав Войцешко, якому 30 років. Діти народилися та виросли на Херсонщині.

Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 02

У 2011-му році старший син Олександр пішов служити у Військово-морські сили України. Він служив на українському підводному човні "Запоріжжя", який базувався у Севастополі. Коли навесні 2014-го російські війська анексували Крим, старший син Олександр Войцешко зрадив присягу й перейшов на бік ворога. Він продовжив служити в Криму, але вже під прапорами Росії. В Україні чоловіка оголосили в розшук. А його мама, тато та брат залишилася жити в рідному селі на Херсонщині.

Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 03

Ще за кілька років молодший син, Вʼячеслав Войцешко, пішов шляхом брата і теж вирішив стати російським солдатом. Він поїхав до Сімферополя і вступив до російської окупаційної армії.

Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 04

Їхня мати, працівниця сільської лікарні, так і залишилася на Херсонщині. Судячи з її соцмереж, вона регулярно навідувала дітей та онуків на окупованому півострові.

Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 05

Антоніна Войцешко відверто підтримувала "русский мир". Святкувала день військово-морських сил Росії, лайкала російські пропагандистські картинки типу "больше пота на учениях — меньше крови на войне". А також ненавиділа Революцію гідності й прославляла убивць з міліцейського "Беркута".

Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 06
Мати зрадника, який хотів вивезти її з окупованої Херсонщини, підтримує русский мир і ненавидить Революцію Гідності 07

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Топ коментарі
+106
Нам би паспорти негромадян якось впровадити і нехай лайкають що хочуть.
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07.04.2022 15:06
+104
Биомусор
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07.04.2022 15:05
+86
Усіх знайдемо та покараємо.
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07.04.2022 15:05
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Кого воспитала с тех и получат по заслугам. А потом и с неё, свиноматки. Все честно. После информации из Бучи, Ирпеня рука не дрогнет.
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07.04.2022 19:20 Відповісти
Депортувати кацапську курву до фюрера,а ще краще прямо в пекло,її ********* там також зачекалися
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07.04.2022 19:33 Відповісти
Переламати руки й ноги цим гнидам і відправити в кацапію частинами.
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07.04.2022 19:38 Відповісти
Сім'я тварюк!!!
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07.04.2022 22:50 Відповісти
Головне шо такi не пiдкарнi.
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08.04.2022 01:32 Відповісти
вот и я говорю - весь кацапстан и рюцкий мир в возрасте от 10 лет и до 60 должен быть простерилизован... чтобы больше никто не породил свинорылокозломордого кацапа, мордвина, тувинца, якута, чукчу и прочий узкоглазый непотреб... и это обязательно надо прописать в договоре по итогам войны с кацапией...
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08.04.2022 05:48 Відповісти
Яка ганьба цим батькам за таких манкуртів, зкацаплених фуфльом з московщини…
Зрадників ніхто не поважає …
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08.04.2022 12:10 Відповісти
свиноматка без мозгов и таких же ********* нарожала, пока такие Гниды на Украинской земле, ПИД,,,рашенский Фекалистан будет пытаться их "защищать"....
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08.04.2022 12:13 Відповісти
Було б дивно, якби потвора народила сокола. А так все у нормі. Потворапотвора...
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09.04.2022 09:50 Відповісти
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