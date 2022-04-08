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За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови одного із міст Львівщини за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР затримали першого заступника міського голови однієї з міськрад. Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса "Вольво" на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.

Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучено.

Читайте також: Українські митники на західному кордоні вимагають хабарі, - волонтери

За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 01
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 02
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 03
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 04
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 05
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 06
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 07

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Юрій Бутусов

16 хв ·



Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss

Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.

Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.

Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
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07.04.2022 15:51
+22
В нашій країні навіть ядерна війна корупцію не зупинить!
Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
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07.04.2022 15:51
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07.04.2022 15:50 Відповісти
Юрій Бутусов

16 хв ·



Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss

Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.

Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.

Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
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07.04.2022 15:51 Відповісти
Живу в Одесі. Жодного ТРОшника не бачив у брендовому шмоті.
Може на свято бережуть як парадну форму?
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07.04.2022 16:17 Відповісти
подивися уважно - вони повинні виглядати приблизно так

- доброго дня, вас турбує Одеська тероборона
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07.04.2022 16:33 Відповісти
Хто такий ,чому нема доказів, чи може піар ?
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07.04.2022 16:55 Відповісти
В нашій країні навіть ядерна війна корупцію не зупинить!
Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
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07.04.2022 15:51 Відповісти
а чим ви думаєте вони займаются?
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07.04.2022 16:55 Відповісти
Коррупция - один из способов обхода "строгостей" авторитарного режима.
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07.04.2022 18:21 Відповісти
так-що путіни та кіSSєльови НЕ залякають Україну ядерною війною...

тільки корупція може дати смертельні метастази...
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07.04.2022 20:04 Відповісти
от же ж лайно тилове
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07.04.2022 15:52 Відповісти
на восток его окопы рыть
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07.04.2022 15:52 Відповісти
Його, сволоту та таких як він до Рижого лісу краще, щоб він окопи там заривав!!!!!!
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07.04.2022 15:54 Відповісти
Європарламент підтримує та закликає негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії. "За" проголосували 513 євродепутатів, "проти" - 22 парламентарі, ще 19 утрималися.
Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня.
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07.04.2022 15:53 Відповісти
а у нас, тим часом, вуглускри тишком тягнуть все, що не так лежить. Чим вони відрізняються від мародера-орка?! Нічим. Така ж сама паскуда.
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07.04.2022 16:01 Відповісти
Вимагати хабаря за те, щоб прийняти подарунок для твого міста...просто немає небраних слів про цього покидька...
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07.04.2022 15:53 Відповісти
кому война, а кому мать родна..., это ж надо, какая скотина, наживается на войне...
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07.04.2022 15:57 Відповісти
По законам военного времени, расстрел.
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07.04.2022 15:58 Відповісти
***!!!!!!!!!!!!!!!! Ну от як?! Так це тільки одного вищемили. Тим паче - ДЕ!!! На Львівщині!!!! Сволота! Та до тебе, урода, ракети ще не прилітали!!!!! Взяти б такому, та яйця відрізати, та ними й заткнути пельку, щоб зжер їх.
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07.04.2022 15:59 Відповісти
От ******! Але саме херово, що він такий не один.
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07.04.2022 16:00 Відповісти
Конфіскація повна і на зону підараса відправити
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07.04.2022 16:01 Відповісти
Так і випрошується цинічне: -" Хто ж єго пасадіт? - Он же ПАМЯТНІК!" ...
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07.04.2022 16:34 Відповісти
лишь бы у тех кто везет к нам продукты не опустились руки перед такими "патриотами".
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07.04.2022 16:02 Відповісти
Яб повесил...
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07.04.2022 16:02 Відповісти
Тьфу, позорище. Мерзко даже представить такое.
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07.04.2022 16:03 Відповісти
мародеров во время войны всегда пристреливали, они хуже оккупантов
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07.04.2022 16:04 Відповісти
Даже сбежать не так стыдно, чем остаться тут и на таком зарабатывать. Паскудство.
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07.04.2022 16:04 Відповісти
А почему лицо ретушируют. Его нужно представить во всей красе. Вся Украина должна знать "нашего" героя.
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07.04.2022 16:05 Відповісти
Ну как можно быть такими уродами
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07.04.2022 16:10 Відповісти
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн хабаря від волонтера за передачу автобуса, отриманого міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги.

Сюр какой то! Похоже что его просто вывели на взятку (хотя его вину не отрицаю)....это как в Одессе с тем трансом и чуваком - тоже сюр в стиле 95 квартала
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07.04.2022 16:11 Відповісти
Який сюр? Мерія отримала автобус від Фінляндії задарма як гуманітарну допомогу, потім фігурант намагався продати цей автобус волонтерській організації за 100 тисяч гривень. Навар від гешефту чомусь названо хабарем.
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08.04.2022 00:07 Відповісти
Вот теперь понятно.

Пишут фиг знает шо! А я как человек далекий от схем, с полуслова не понимаю "ваших тонкостей"
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08.04.2022 01:00 Відповісти
Ничего. Татаров придет, клетку откроет. Потом ищите в Германии
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07.04.2022 16:13 Відповісти
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Откровение 22:14,15
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07.04.2022 16:15 Відповісти
На кілок би цю паскуду.
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07.04.2022 16:16 Відповісти
На все своя пора
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07.04.2022 16:16 Відповісти
у нас в селі, за право володіння ключами від складу з гуманітаркою, розміщеному в школі, розгорнулася справжня битва.
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07.04.2022 16:21 Відповісти
Таких сук,разом з їх "виводками,позбавляти всього майна,всіх коштів і дозволяти жити виключно на те що ім "подадуть",на "гуманітарці",у таборі для біженців! Навіть собачої будки не залишати-пес не винен,має право на хату!
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07.04.2022 16:23 Відповісти
потрібно доповнити карний кодекс доповненням в якому визначити що оборудки з гуманітаркою , спорядженням чи зброєю під час воєнних дій це обтяжуюча обтяжуюча обставина за яку велика велика відповідальність
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07.04.2022 16:24 Відповісти
покажите морду данного ********: хоть он еще не знает что он уже *******
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07.04.2022 16:33 Відповісти
А повесить за ребро? Впрочем его надо посадить и надолго.
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07.04.2022 16:42 Відповісти
ФАКТИ , цих псів повинні знати в лице .ще раз сказав А ,говори Б , факти .
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07.04.2022 16:51 Відповісти
В мене завжди запитання до тих ,хто пише статті і додає фото - чому ви завжди закриваєте рила тих злочинців ??? Хай знають їхні близькі , родичі !!!
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07.04.2022 16:56 Відповісти
Стріляти ублюдка, без підозри і розслідувань! Шкодник гімняний, привик на кожному кроці хап-хап.
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07.04.2022 17:04 Відповісти
Стрелять не получится , но срок нужно давать максимальный, с конфискацией всего майна в пользу ВСУ.
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07.04.2022 17:11 Відповісти
Ще э така річ, що на одному курорті розгорнули мобільний військовий шпиталь. Далеко від фронту
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07.04.2022 17:11 Відповісти
Новоград-Волынский. Магазин Добрыня.
Лет 10 с гаком уже, как только наличные.
До войны ассортимент практически весь зарубежный, говорили люди, что мол контрабанда.
Как началась война,в сетевых магазинах было ноль, а у них изобилие. как говорят уже теперь,что это гуманитарка.
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07.04.2022 17:36 Відповісти
Підорасти, хлопці елементарних речей не мають, ***** шоломи М52 юзають, а ці курви бабло заробляють. Що ***** сцикотно поїхати на Схід чи Південь? **** ще будуть навчати як біженцям розмовляти.
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07.04.2022 18:04 Відповісти
То що, от коли почне поступати допомога Заходу на відновлення, тоді почнеться справжній дерібан...
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07.04.2022 18:25 Відповісти
******** в жопу, тупо отвафлить и видеозаснять. Прошу щиро вибачити за мій французький. Впевнений, що стосовно запропонованих дій заперечень не буде дуже багато.
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07.04.2022 18:53 Відповісти
Это как раз то из за чего нас и не берут ни в ЕС, ни в НАТО и вообще никуда. КОРРУПЦИЯ.
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07.04.2022 19:22 Відповісти
Ні. В НАТО нас не беруть тому, що не на часі.... В ЄС не беруть тому, що не беруть...
А корупція це слово не нами вигадане, і працює воно в Європі причудово...
Інша справа, чому хлопа показово злили... Кому він дорогу перейшов...
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08.04.2022 00:58 Відповісти
І що ж ним буде? Невже розстріляють по законам військового часу?
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08.04.2022 00:52 Відповісти
А чому такі гуманні закони, тем більше в війсковий час?
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08.04.2022 00:57 Відповісти
тю...

Ахерамія Україну продає, як сайт не бреше

https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
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08.04.2022 00:58 Відповісти
У вас стара методична. На чернігівському напрямку наші війська стоять на кордонах України. Компроміс це Бєлгород не бомбити?
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08.04.2022 01:01 Відповісти
Ви про що, шановний?
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08.04.2022 01:03 Відповісти
Ви читали що в статті? Арахамія зустрівся з військовими на чернігівському напрямку з питань компромісів.
Я вам стверджую що вся чернігівська область уже контролюється нашими військовими, аж до кордону з парашою.
В чому може полягати компроміс згідно цієї статті?
Далі Арахамія пише, що буде зустрічатися з військовими й на інших напрямках... Буде ключове слово.
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08.04.2022 01:10 Відповісти
До чого тут якась методичка? Ви МОЄ повідомлення читали?
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08.04.2022 01:19 Відповісти
Звичайно. Я ж і відповів про продаж України це зі старої методички...
Навіть якщо б Арахамія і хотів це зробити, в чому я зараз дуже сумніваюсь, оскільки ми в центрі уваги всього світу, і великі люди за нас... То будь хто і він в тому числі розуміє, що зараз вигідно бути на стороні України...
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08.04.2022 01:27 Відповісти
Не розумiю. Це такий новий вид самовбивства?
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08.04.2022 01:02 Відповісти
А мене забанили на тиждень за те що я сказав що так звані 'волонтери' гуманітаркою торгують....
Якщо товариші модератори зайдуть на сайт пром юа то там дуже багато цікавих речей...
Якщо підуть в продуктові магазини то там теж дуже багато цікавого, а в магазинах з одягом...
Це все легко перевіряється, відсутні прихідні документи на товар... Але ж у нас заборона перевірок бізнесу...
Окей можна надіслати запити на митницю з питанням скільки було офіційно імпортовано товарів протягом місяця...
Відповіді здивують...
Не забудемо й про Одесу де начальник митниці Бріоні роздав теробороні...
Це лише верхівка айсбергу, відсутність відповідальності породжує безкарність... Люди в Україні не змінились, кожен хоче щоб жив чесно хтось інший, але не я... Психологію змінюють покоління.
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08.04.2022 01:07 Відповісти
 
 