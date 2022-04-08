За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови одного із міст Львівщини за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Працівники ДБР затримали першого заступника міського голови однієї з міськрад. Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса "Вольво" на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.
Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.
Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучено.
Будь ласка, зачекайте...
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16 хв ·
Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss
Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.
Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.
Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
Може на свято бережуть як парадну форму?
- доброго дня, вас турбує Одеська тероборона
Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
тільки корупція може дати смертельні метастази...
Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня.
Сюр какой то! Похоже что его просто вывели на взятку (хотя его вину не отрицаю)....это как в Одессе с тем трансом и чуваком - тоже сюр в стиле 95 квартала
Пишут фиг знает шо! А я как человек далекий от схем, с полуслова не понимаю "ваших тонкостей"
Лет 10 с гаком уже, как только наличные.
До войны ассортимент практически весь зарубежный, говорили люди, что мол контрабанда.
Как началась война,в сетевых магазинах было ноль, а у них изобилие. как говорят уже теперь,что это гуманитарка.
А корупція це слово не нами вигадане, і працює воно в Європі причудово...
Інша справа, чому хлопа показово злили... Кому він дорогу перейшов...
Ахерамія Україну продає, як сайт не бреше
https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
Я вам стверджую що вся чернігівська область уже контролюється нашими військовими, аж до кордону з парашою.
В чому може полягати компроміс згідно цієї статті?
Далі Арахамія пише, що буде зустрічатися з військовими й на інших напрямках... Буде ключове слово.
Навіть якщо б Арахамія і хотів це зробити, в чому я зараз дуже сумніваюсь, оскільки ми в центрі уваги всього світу, і великі люди за нас... То будь хто і він в тому числі розуміє, що зараз вигідно бути на стороні України...
Якщо товариші модератори зайдуть на сайт пром юа то там дуже багато цікавих речей...
Якщо підуть в продуктові магазини то там теж дуже багато цікавого, а в магазинах з одягом...
Це все легко перевіряється, відсутні прихідні документи на товар... Але ж у нас заборона перевірок бізнесу...
Окей можна надіслати запити на митницю з питанням скільки було офіційно імпортовано товарів протягом місяця...
Відповіді здивують...
Не забудемо й про Одесу де начальник митниці Бріоні роздав теробороні...
Це лише верхівка айсбергу, відсутність відповідальності породжує безкарність... Люди в Україні не змінились, кожен хоче щоб жив чесно хтось інший, але не я... Психологію змінюють покоління.