Одеська митниця "вдягнула" 122-у бригаду тероборони у костюми Brioni й Versace, а також у куртки й джинси Louis Vitton та Prada, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України перевіряє дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який без митного оформлення передав на потреби 122-ї одеської бригади територіальної оборони велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам" передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок", - вказав він.

Бутусов цікавиться, чому саме виникла потреба вдягати захисників Одеси в Louis Vitton - невже бригаді не дісталося військової форми?

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Головред Цензор.НЕТ опублікував документи, згідно з якими загальна вартість переданого теробороні одягу складає 1 млн 124 тис. 253 грн. При цьому сам одяг недорогий: футболки коштують по 54 грн, ремені - по 14 грн. Можливо, під виглядом брендового одягу в Україну завезли підробку. Або ж справжню продукцію престижних марок ввезли за заниженою ціною.









