Одеська митниця "вдягнула" 122-у бригаду тероборони у костюми Brioni й Versace, а також у куртки й джинси Louis Vitton та Prada, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України перевіряє дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який без митного оформлення передав на потреби 122-ї одеської бригади територіальної оборони велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам" передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок", - вказав він.
Бутусов цікавиться, чому саме виникла потреба вдягати захисників Одеси в Louis Vitton - невже бригаді не дісталося військової форми?
Головред Цензор.НЕТ опублікував документи, згідно з якими загальна вартість переданого теробороні одягу складає 1 млн 124 тис. 253 грн. При цьому сам одяг недорогий: футболки коштують по 54 грн, ремені - по 14 грн. Можливо, під виглядом брендового одягу в Україну завезли підробку. Або ж справжню продукцію престижних марок ввезли за заниженою ціною.
Будь ласка, зачекайте...
А ты иди паси гусей....хотя какие там гуси
Я вважаю що в такий ситуації митниця має бути розпущена і набрана за 2 дні як патрульна поліція, просто укомплектувати людьми з вулиці. Нехай неосвічені, але порядніше разів в 100. Або просто з добробатів сформувати підрозділи які візьмуть митницю на контроль. Бісять ці потвори які як гієни і шакали, роками не нажрались так зараз під час війни продовжують!
Одеську митницю розігнати, львівську туди ж, а на додаток - ДБР і ОП на чолі з Єрмаком.
А З ТИМ НАЧАЛЬНИЧКОМ СБУшним В ХЕРСОНІ, ЯКИЙ ВИЯВИВСЯ ЗРАДНИКОМ, ВЖЕ РОЗІБРАЛИСЬ?
А ЧОМУ ПІСЛЯ "НАВЧАНЬ" СБУ НА ПІВДНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВІЙНИ МИННІ ПОЛЯ БУЛИ ЗНЯТІ, ВЖЕ РОЗІБРАЛИСЬ?
Є ще таке: Народні депутати і депутати Київської міськради з ЄвроСолідарності прийшли до керівництва концерну РРТ з вимогою відновити мовлення трьох телеканалів. Керівництво концерну виявилось... у відпустці
Може они заодно и покажут, как одобно во всём этом воевать?
Я имею в виду таможеников...
Буду ванною, ні товар, ні отримувачі до відповідальності притягнуті не будуть.
А ви кажете, чому ж то вони телеканали прикрили?
Передали футболки, куртки, обувь, а на картинке выставили рекламное фото с молокососами в костюмах.
И быдломасса сразу ааааааа, зрада!
Как легко управлять эмоциями людей.
Я считаю что таможня сделала все правильно и по совести. А тех кто разгоняет пургу надо вылавливать.
Та ви гоните!
Ось в цій статті наптсано про організований на Волині склад для продажу гуманітарки.
Один із фігурантів на прізвище Корнєв нещодавно поновлений на посаді в СБУ!
https://www.volynnews.com/ua/news/all/pokazaly-shcho-zberihaiut-na-lutskomu-skladi-z-humdopomohoiu-na-iakyy-ne-puskaly-teroboronu/?fbclid=IwAR17vKY7iEvBIvVaJVA-W4o2VIv3wg5Zu84AgkcG2WNbfz6LLxVwIEfirx4