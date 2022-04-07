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Google Maps покаже панорами зруйнованих війною українських міст, - МВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами світового технологічного гіганта Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії РФ проти України.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета проєкту — фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко розповів, що цей проєкт стартував зі звільненого міста Ірпінь.

"Одночасно роботу розпочинають декілька команд. Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. Ця інформація буде розміщена на Картах Google та буде доступна для широкого загалу. Увесь світ має бачити, як наші міста виглядали раніше й що з ними скоїв агресор", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google видалив сайт Міноборони РФ з пошуку

Google Maps покаже панорами зруйнованих війною українських міст, - МВС 01
Google Maps покаже панорами зруйнованих війною українських міст, - МВС 02
Google Maps покаже панорами зруйнованих війною українських міст, - МВС 03
Google Maps покаже панорами зруйнованих війною українських міст, - МВС 04

Автор: Богдан Гуньковський
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07.04.2022 20:54 Відповісти
це дуже важливо і якнайшвидше..
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07.04.2022 20:56 Відповісти
Ой, молодці які.
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07.04.2022 21:02 Відповісти
Лучше один раз увидеть.
А увидят тысячи людей
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07.04.2022 21:12 Відповісти
рашистська агресія проти України 2022 відкрила принципово новий тип війни. У всіх попередніх збройних конфліктах (Афган, Чечня, Грузія, Донбас-2014, Сирія), рашисти діяли за одним і тим же сценарієм: вчиняли злочини проти людяності, заливати змі фейками і пропагандою, тупо ігнорували міжнародне право і їм все сходило з рук. Війна 2022 - це реально перша в світі війна, яка йде у прямому ефірі. Безпілотники, супутникова зйомка, міжнародна розвідка, телебачення, інтернет, соцмережі, все це дає можливість людям з усього світу бачити що насправді відбувається майже з перших вуст. Відповідно зараз фахівці з будь-якого куточка планети можуть досліджувати джерела і робити висновки. Тому для міжнародного трибуналу над рашизмом буде стільки доказів, що викрутитися кацапським виродкам буде просто неможливо.
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07.04.2022 21:16 Відповісти
чудова ідея, думаю можна буде одразу дистанційно залучити й експертів з підрахування збитків
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07.04.2022 21:17 Відповісти
после такого гугл точно заблочат на рашке
хоть повод найдут

хотя не, есть же выход
сказать что это сами укрАинцы свои города разрушили...
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07.04.2022 22:03 Відповісти
Отличная идея. Рашка наверно запретит показывать. А весь остальной мир пусть видит.
Лишь бы гуман ********** типа Амнести и Красн креста не начали выть о псих травмах....
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07.04.2022 22:09 Відповісти
Гарна ідея, на випадок, якщо хенпрокуратура захоче патірять разом усі докази
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07.04.2022 23:37 Відповісти
 
 