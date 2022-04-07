Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Наразі важко передбачити, скільки жертв російських окупантів буде у звільненій Бородянці.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою зоборонена касетна бомба, обабіч дороги - спалена транспортна заряджаюча машина "Смерчу", а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, важко передбачити, скільки жертв російської агресії буде в Бородянці.

"Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл. Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення - тут немає жодного військового об‘єкту", - наголосила генпрокурор.

Вона наголосила, що російіські окупанти цілеспрямовано винищували мирне населення: вбивали, катували і мордували.

"В Мотижині звір убив жінку тільки за те, що вона була в чорному. Жага крові українців дозволяє рашистам розстрілювати навіть за якийсь не такий одяг. Батька вбитої 7 днів тримали в сараї із зав‘язаними очима. Там же в Мотижині армійська розвідка РФ перевіряла телефони людей, обираючи жертв для так званої "денацифікації". Руїни Бородянки та інших довколишніх населених пунктів розбирають рятувальники, а паралельно з ними працюють слідчо-оперативні групи", - поінформувала генпрокурор.

Прокурори, поліцейські, співробітники СБУ, експерти з 5 областей - всі збирають доказову базу воєнних злочинів РФ для національних і міжнародних судів.Прибув до Бородянки і відомий експерт з міжнародного кримінального права Вейн Джордаш.

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