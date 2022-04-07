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Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Наразі важко передбачити, скільки жертв російських окупантів буде у звільненій Бородянці.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою зоборонена касетна бомба, обабіч дороги - спалена транспортна заряджаюча машина "Смерчу", а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, важко передбачити, скільки жертв російської агресії буде в Бородянці.

"Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл. Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення - тут немає жодного військового об‘єкту", - наголосила генпрокурор.

Вона наголосила, що російіські окупанти цілеспрямовано винищували мирне населення: вбивали, катували і мордували.

"В Мотижині звір убив жінку тільки за те, що вона була в чорному. Жага крові українців дозволяє рашистам розстрілювати навіть за якийсь не такий одяг. Батька вбитої 7 днів тримали в сараї із зав‘язаними очима. Там же в Мотижині армійська розвідка РФ перевіряла телефони людей, обираючи жертв для так званої "денацифікації". Руїни Бородянки та інших довколишніх населених пунктів розбирають рятувальники, а паралельно з ними працюють слідчо-оперативні групи", - поінформувала генпрокурор.

Прокурори, поліцейські, співробітники СБУ, експерти з 5 областей - всі збирають доказову базу воєнних злочинів РФ для національних і міжнародних судів.Прибув до Бородянки і відомий експерт з міжнародного кримінального права Вейн Джордаш.

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Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 01
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 02
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 03
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 04
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 05
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 06
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 07
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 08
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 09
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 10
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 11
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 12
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 13
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 14
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 15
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 16
Тільки з-під завалів двох розбомблених будинків у Бородянці дістали 26 тіл, - Венедіктова 17

Автор: Богдан Гуньковський
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07.04.2022 21:42 Відповісти
Мне почему-то вспоминается пойманньій зачем-то живьем парашенский летчик...
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07.04.2022 21:43 Відповісти
на руках путинских ублюдков миллионы жертв. Для полного наказания ублюдков, нужно поднимать жертв Чечни, Грузии, Сирии, Украины, Боинг MH-17, теракты во всем мире - миллионы убитых на руках этих мразей.
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07.04.2022 21:47 Відповісти
Как можно после этого ставить гарантом россию? Россия и россияне должны быть на скамье подсудимых!
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07.04.2022 21:48 Відповісти
Дмитрий Сириус, не слухайте зелену гидоту а просто майте на увазі
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07.04.2022 22:16 Відповісти
Кожен третій окупант бригади, що звірствувала в Бучі, раніше воював у Сирії - "Слідство. Інфо"

https://dilo.net.ua/novyny/kozhen-tretij-okupant-brygady-shho-zvirstvuvala-v-buchi-ranishe-voyuvav-u-syriyi-slidstvo-info/?fbclid=IwAR2zrwGfW-DmdJgruTRzNBK23wFcTh7MdAPq99zAAKlRnatk6VNm5oeRL2U
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07.04.2022 22:19 Відповісти
Представляете , как они тренировались на сирийцах ? И мир это проглотил .

ТАК ВОТ - кацапы подавятся Украиной и кровью своей захлебнутся.
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07.04.2022 22:21 Відповісти
 
 