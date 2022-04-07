Окупанти катували та спалили трьох місцевих жителів в селі Гусарівка на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

Ізюмське райуправління поліції ГУ НП у Харківській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочало досудове розслідування катувань і подальшого підпалу трьох місцевих жителів російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, російські військові під час окупації с. Гусарівка Ізюмського району катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їхні тіла перед підпалом шинами від автомобіля. Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня 2022 року у підвалі одного з будинків знайдено спалені частини тіл трьох осіб", - зазначається у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

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