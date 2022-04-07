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Окупанти катували та спалили трьох місцевих жителів в селі Гусарівка на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізюмське райуправління поліції ГУ НП у Харківській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочало досудове розслідування катувань і подальшого підпалу трьох місцевих жителів російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, російські військові під час окупації с. Гусарівка Ізюмського району катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їхні тіла перед підпалом шинами від автомобіля. Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня 2022 року у підвалі одного з будинків знайдено спалені частини тіл трьох осіб", - зазначається у повідомленні. 

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських військових, які чинили звірства в Бучі, повертають в Україну, - ГУР

Окупанти катували та спалили трьох місцевих жителів в селі Гусарівка на Харківщині, - прокуратура 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Твари. Немцы такого не творили. Не тех мы 70 лет называли фашистами.
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08.04.2022 00:05
+33
Є гірше фашиста - рашист.
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08.04.2022 00:08
+9
Её наши войска отбили недавно
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08.04.2022 00:18
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Твари. Немцы такого не творили. Не тех мы 70 лет называли фашистами.
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08.04.2022 00:05 Відповісти
Є гірше фашиста - рашист.
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08.04.2022 00:08 Відповісти
Шинами может и нет, а твари те ещё были. Рекомендую почитать о трагедии Корюковки.
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08.04.2022 00:44 Відповісти
Гусаровка находится возле самого Барвенково на трассе между Славянском и Барвенково

разве туда уже дошли рашисты ?
я слышал что они взяли Бражковку , но про Гусаровку .... ?
это ужас
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08.04.2022 00:07 Відповісти
Взяли причем давно..ее вернули неделю назад
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08.04.2022 00:14 Відповісти
Её наши войска отбили недавно
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08.04.2022 00:18 Відповісти
там еще одна Гусаровка под Балаклеей. Мне всегда казалось что о ней речь, ее освободили дней 10 как назад
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08.04.2022 00:31 Відповісти
надеюсь вы правы
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08.04.2022 00:34 Відповісти
так та Гусаровка в Балаклейском районе , а тут пишут про Изюмский
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08.04.2022 00:35 Відповісти
обе Изюмский. совпадение. Админ реформа. Укрупнение районов произошло. Новость про освобождение была про Балаклейскую
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08.04.2022 00:37 Відповісти
Гусарівка - Харківська область, Ізюмський район, Балаклійська міська громада
Гусарівка - Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада

речь о Балаклейской Гусаровке. Под Барвенковим орков не было
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08.04.2022 00:36 Відповісти
возле Балаклеи она, а не возле Барвенково
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08.04.2022 00:54 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей .
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08.04.2022 00:36 Відповісти
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08.04.2022 00:46 Відповісти
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08.04.2022 09:58 Відповісти
 
 