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війна (56882) Київська область (3134) Бородянка (71)

Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Рятувальники продовжують розбирати завали у звільненій від рашистів Бородянці.

Про це у Facebook повідомив Олександр Хоменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники витягують з-під завалів тіла чотирьох людей, які ховалися у підвалі від бомбардування, Бородянка, 7 квітня 2022 року. Цих людей вбила авіабомба, яку русня цілеспрямовано скинула на житловий будинок 1 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 01
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 02
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 03
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 04
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 05
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 06
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 07
Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Убежище в подвале - коварная штука
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08.04.2022 01:01 Відповісти
Если бы не Россия - коварная ****, то прятаться в подвале не пришлось бы.
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08.04.2022 01:13 Відповісти
Убежище в подвале кирпичного и панельного дома- коварная штука. Монолит покрепче будет, но необходимо наличие нескольких выходов.
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08.04.2022 01:15 Відповісти
Яке має бути сховище, щоб воно гарантовано врятувало від виробу з БЧ> 200 кг (а 0,5 тн)?
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08.04.2022 10:20 Відповісти
Смотря какой подвал. В подвали дома сталинских времён не так страшно. Подвалы советских панельных домов при разрушения дома - верная смерть.
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08.04.2022 11:02 Відповісти
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08.04.2022 09:57 Відповісти
 
 