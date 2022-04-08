Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Рятувальники продовжують розбирати завали у звільненій від рашистів Бородянці.
Про це у Facebook повідомив Олександр Хоменко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рятувальники витягують з-під завалів тіла чотирьох людей, які ховалися у підвалі від бомбардування, Бородянка, 7 квітня 2022 року. Цих людей вбила авіабомба, яку русня цілеспрямовано скинула на житловий будинок 1 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
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