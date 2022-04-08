УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20596 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
38 560 18
війна (56882) Буча (498)

Жертви російських окупантів у Бучі. ФОТОрепортаж (21+)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі появилися нові фотографії жертв рашистів у Бучі. Увага перегляд фото не рекомендований особам до 21 року та людям з нестійкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Жертви російських окупантів у Бучі 01
Жертви російських окупантів у Бучі 02
Жертви російських окупантів у Бучі 03
Жертви російських окупантів у Бучі 04
Жертви російських окупантів у Бучі 05
Жертви російських окупантів у Бучі 06
Жертви російських окупантів у Бучі 07
Жертви російських окупантів у Бучі 08
Жертви російських окупантів у Бучі 09
Жертви російських окупантів у Бучі 10
Жертви російських окупантів у Бучі 11

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+40
Це жахливо,але ми ще не знаємо, масштаби вбивств в Маріуполі.
показати весь коментар
08.04.2022 02:46
+28
И не узнаем. Теперь они будут вычищать оккупированные территории - крематории у них есть, трупов на улице уже не будет.
показати весь коментар
08.04.2022 03:13
+9
Якби ці люди знали по небезпеку , вони би рятувались.
Жах...
Їх не просто вбивали, а катували , страчували.
показати весь коментар
08.04.2022 08:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це жахливо,але ми ще не знаємо, масштаби вбивств в Маріуполі.
показати весь коментар
08.04.2022 02:46 Відповісти
И не узнаем. Теперь они будут вычищать оккупированные территории - крематории у них есть, трупов на улице уже не будет.
показати весь коментар
08.04.2022 03:13 Відповісти
После сравнения списков уцелевших и регистрированных убытих, безвести пропавшие по большому - как раз те, которых убили.
показати весь коментар
08.04.2022 11:05 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 05:24 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 05:26 Відповісти
Якби ці люди знали по небезпеку , вони би рятувались.
Жах...
Їх не просто вбивали, а катували , страчували.
показати весь коментар
08.04.2022 08:20 Відповісти
Хм... Очень странное убеждение...
То есть уроки 2й мировой они пропустили... ? Захват домьабве и концлагеря, казни там 8 лет - они не знали ?!
Просто они из тех, кто был халатен к собственной жизни, или их родители были халатны к их жизням...

А некоторые,возможны были из числа , которым все равно при ком жить...
Людей жаль... Но они не могли не знать что война - это смерть !
показати весь коментар
10.04.2022 19:53 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
08.04.2022 08:25 Відповісти
Катомор
показати весь коментар
08.04.2022 08:36 Відповісти
А нелюди до цих пір стверджують, що це постанова. Москаль не має права на існування.
показати весь коментар
08.04.2022 08:59 Відповісти
По ТВ і деякі укр. зірки муз. блогери, ведучі і експерти досить шукають хороших росіян да ************ що народ рос. невинен. Ну ну ....
показати весь коментар
08.04.2022 09:08 Відповісти
Запам'ятовуйте хто ці люди. Вони будуть викинуті зі суспільного життя після перемоги.
показати весь коментар
08.04.2022 09:19 Відповісти
Будь-який кац..п на території України має бути знищенний не тільки на цій війні, а і після нашої перемоги.
Побачив кац..па- вбий. Це не люди, це якісь нелюди-садисти.
Немає про шо з ними розмовляти.
Знищувати.
показати весь коментар
08.04.2022 09:11 Відповісти
господи, как это можно понять..., обычные пожилые люди..., какие-то несчастные бабушки, убитые на пороге собственного дома, за что? это точно сделали не люди, это изверги, не о чем говорить и не надо никаких судов, суды - это для людей, а тут - просто зло, которое надо уничтожить
показати весь коментар
08.04.2022 09:24 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 10:25 Відповісти
конечно, жертвы страшные, но, у меня вопрос, идёт захоронение, трупы выносят из домов и забирают на улицах ----ГДЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ, КТО ПОВЕРИТ В ТО ,ЧТО, ЭТО СДЕЛАЛИ КОЗЛОМОРДЫЕ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
08.04.2022 10:30 Відповісти
Найдённых трупов всё таки осматрывают. Трупы только с пулевыми ранениями и особенно с связанными руками сами по себе не появляется.
показати весь коментар
08.04.2022 11:06 Відповісти
 
 