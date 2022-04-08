Жертви російських окупантів у Бучі. ФОТОрепортаж (21+)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі появилися нові фотографії жертв рашистів у Бучі. Увага перегляд фото не рекомендований особам до 21 року та людям з нестійкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+40 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар08.04.2022 02:46
+28 Gar
показати весь коментар08.04.2022 03:13
+9 Ksenia VB
показати весь коментар08.04.2022 08:20
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Будь ласка, зачекайте...
Жах...
Їх не просто вбивали, а катували , страчували.
То есть уроки 2й мировой они пропустили... ? Захват домьабве и концлагеря, казни там 8 лет - они не знали ?!
Просто они из тех, кто был халатен к собственной жизни, или их родители были халатны к их жизням...
А некоторые,возможны были из числа , которым все равно при ком жить...
Людей жаль... Но они не могли не знать что война - это смерть !
Побачив кац..па- вбий. Це не люди, це якісь нелюди-садисти.
Немає про шо з ними розмовляти.
Знищувати.