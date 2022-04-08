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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер" на 38 млн доларів.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31.03 Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери Бушмастер. Наступного ранку Прем’єр-Міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент", - розповів він.

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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 01
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 02
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 03
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 04
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 05

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 06
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 07
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 08
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 09
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Топ коментарі
+49
Отак і назбираємо зі світу по нитці..
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08.04.2022 08:33
+29
Ну це не БТР, а бронемашина, але те, що треба. Для оперативної евакуації поранених і для перекидання розрахунків з протитанковою зброєю на позиції.
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08.04.2022 08:39
+27
Йошкін-кошкін! Де та Австралія, а й та щось старається.
Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
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08.04.2022 08:48
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Отак і назбираємо зі світу по нитці..
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08.04.2022 08:33 Відповісти
Україна вже сама інтернаціональна зброярня в світі ☺️
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08.04.2022 08:38 Відповісти
А берували ото ушидкое самі робити, але 73%...
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08.04.2022 09:21 Відповісти
зелена шобла все продумала - гроші з доріг собі у кишеню, про якість доріг не відстежиш тепер, а зброю нададуть безплатно інші. Тепер ще прибарахляться при відбудові - там калькуляцію тільки лінивий не робить. Тай таке.
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08.04.2022 09:38 Відповісти
Скажи - Путін *****!
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08.04.2022 09:58 Відповісти
я не угомонюсь..А что тама Франция и Израиль (на двух стульях уселись)
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08.04.2022 08:35 Відповісти
они мысленно поддерживают решение Австралии... ну, или не поддерживают... это же мысленно...
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08.04.2022 08:42 Відповісти
Старый еврей с балкона наблюдает во дворе большую драку, говорит жене:
- Сара, позвони Мойше, путь везет сюда свою бочку кваса, 10% мои, они тут скоро все захотят пить!
Поворачивается к внуку, говорит:
- Запомни, мой мальчик, когда дураки дерутся, умные должны делать деньги!
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08.04.2022 08:47 Відповісти
Так таки выхожит, что евреи совсем не умные. Как начали драться с двоюродными братьями-арабами лет 100 назад, так и дерутся до сих пор.
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08.04.2022 09:00 Відповісти
В Израиле живет сейчас 30% арабов (почему тема отдельная), через пару десятков лет будет 50%... а далее..
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08.04.2022 09:08 Відповісти
Австралії за цю техніку Україна не буде платити.
По-друге, ніде не написано, що вони приїхали пусті
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08.04.2022 09:10 Відповісти
Угу ... Потім репарації потихеньку розтечуться на відшкодування допомоги союзникам.
Назагал це справедливо.
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08.04.2022 11:05 Відповісти
Про Израиль можно забыть, если верить тому что говорят наши военные.
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08.04.2022 08:57 Відповісти
Чого люде до Ізраіля чіпляються ?! Вони з 1946 р. воюють у оточенні. І не скиглять.
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08.04.2022 11:06 Відповісти
Потому что с 1946 года их поддерживаеют США финансово, материально, дипломатически и технологически.
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08.04.2022 11:29 Відповісти
Дивився скільки військ. техніки у них. Таке враження, що літаки, БТР і танки у них по домівках стоять.
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08.04.2022 11:50 Відповісти
Кизда вам Орки!!!
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08.04.2022 08:38 Відповісти
Ну це не БТР, а бронемашина, але те, що треба. Для оперативної евакуації поранених і для перекидання розрахунків з протитанковою зброєю на позиції.
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08.04.2022 08:39 Відповісти
По ТТХ бронирование выше чем у бтр, потому и выше прайс.
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08.04.2022 12:30 Відповісти
Я не дивлюсь ТТХ, а бачу вікна машини.
Вона не пристосована вести боротьбу з бронетехнікою.
Звичайно, це класний захищений бронеавтомобіль.
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08.04.2022 12:55 Відповісти
А німці щось ніяк не розродяться - два кроки вперед, крок назад. Досі тягнуть з танками.
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08.04.2022 08:40 Відповісти
Ну, БМП-1 уже дают.
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08.04.2022 08:55 Відповісти
Дают. Точнее продают. Чехия а не ФРГ.
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08.04.2022 08:58 Відповісти
Дуже хороші машини. Протимінний захист, зручний відсік. Треба розуміти, що це не бойова машина, а саме транспортер. Австралія не виготовляє власну важку бойову техніку, хоча пробувала робити її під час Другої Світової війни в умовах напівблокади Японією. Не можна сказати, що цей дочюсвід був вдалим, тому від власного виробництва танків та іншої важкої зброї Австралійці відмовились, отримуючи її від США зокрема. Але що стосується саме броньованих транспортних платформ, то поставлені в Україну машини - одні з найкращих у світі у своєму класі. І у багатьох збройних конфліктах, зокрема у Афганістані їх широко використовували західні союзники в основному у якості машин для транспортування поранених і особового складу.
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08.04.2022 08:42 Відповісти
У Росії готуються ініціювати низку законопроєктів, які дозволять усиновлювати дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій України до РФ, за спрощеною процедурою.
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08.04.2022 08:45 Відповісти
Ти ба - "аттракцион невиданной щедрости" якийсь. Ну-ну ...
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08.04.2022 12:18 Відповісти
Йошкін-кошкін! Де та Австралія, а й та щось старається.
Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
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08.04.2022 08:48 Відповісти
Моя ж ти ясочка!

Що ж тобі таварішчь майор спати не дає? Оце з самого раночку та з похмєла ротом срать примушує. Немає демократії в твоїй динири, чи звідки ти там вєщаєш, болєзний. Ніякого, *****, чєловєколюбия!

Повезло ординцям, нехай забирають. Їм тре на чомусь двохсотих катать.
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08.04.2022 09:00 Відповісти
Админ , присмотритесь к только сегодня зарегестированному , но уже вовсю разгоняет фейки русни Сивочолий Отаман
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08.04.2022 09:00 Відповісти
Ты лаптеногое ипанулось с горя что ли?? Эти Бушмастеры до сего дня дырявые могли захватить только в Австралии...в Украине их не было...
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08.04.2022 09:01 Відповісти
Дрыщ лапотный, ты такой-же долбень, как и твой куратор. Машинки эти еще на доставлены, а ты, ******* обосранный уже кукарекаешь. Поэтому твое место в спаме. Да, и потише кукарекай, а то тебя найдут жидобандеровцы, надругаются в извращенной форме и прикопают. Твой айпишник, быдло, уже зафиксирован.
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08.04.2022 09:04 Відповісти
Они прямо из Австралии их забирали? Сказочники.
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08.04.2022 09:12 Відповісти
я вижу они без пулеметов(((
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08.04.2022 08:51 Відповісти
пулеметьі прикрутить не сложно...
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08.04.2022 19:57 Відповісти
Кацаби сунуть компотом що не можуть подорожувати в Домінікану і Шрі-Ланку…. А ми можемо хіба через цих виродків https://youtube.com/shorts/p0zhQB6Ta00?feature=share
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08.04.2022 08:51 Відповісти
Є кулемети на них???
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08.04.2022 08:52 Відповісти
Ну место для установки есть, в чем проблема поставить?
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08.04.2022 08:57 Відповісти
А я вот не сильно высокого мнения от таких поставок. Если они поломаются, кто их починит, кто оперативно передаст детали для них? Поставки должна осуществлять одна страна или группа стран, но технику одного вида и комплектующие для техники. В Украину еще в 2015 году передали выведенные из оборота британские старые броневики. Не видно их на полях сражения. В общем, австралийцы должны добавить и должны обязаться давать и комплектующие... Иначе это не помощь совсем
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08.04.2022 08:58 Відповісти
БТР Саксон были переоборудованы в КШМ и санитарки. Активно использовались.
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08.04.2022 09:04 Відповісти
Це ж не кацапське гівно щоб одразу "ломатся", на нормальних машинах можно кілька років їздити і нічого не робити крім заміни масла та фільтрів
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08.04.2022 09:05 Відповісти
" ...

- ПервоЄ, второЄ ...
- А компот?!

..." (с)

То що повернути чи відмовитися - які ваші пропозиції?
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08.04.2022 12:25 Відповісти
Ось нам дійсно не вистачало для перемоги якраз цих 20 монстрів ціною в 1,9 міліона баксів кожен? Ніхуа не розумію...
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08.04.2022 08:58 Відповісти
ВАМ не знаю, а НАМ будь які поставки техніки до вподоби.
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08.04.2022 10:02 Відповісти
І де вы воюєте, вподобанець наш сміливий?
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08.04.2022 10:38 Відповісти
А ви, певно, "з палаючого танка" пишете?
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08.04.2022 12:27 Відповісти
!!!!!!!!!!! Thanks !!!!!!!!!!!
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08.04.2022 08:59 Відповісти
сподіваюся українське ДБР, прикордонники та митникі не затримають на кордоні і не вимагатимуть якісь відкати
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08.04.2022 09:00 Відповісти
Таке може бути.ДБР доблесно воює з волонтерами та патріотами.
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08.04.2022 09:08 Відповісти
Подібних машин на Заході повно. Вони їх вивезли з Афганістану, та ускладнені без діла. Звісно, велика подяка Австралії, але таких машин треба сотні.
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08.04.2022 09:06 Відповісти
Их не было в Афгане...и в Европе их до сотни всего...
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08.04.2022 09:23 Відповісти
При вторжении СССР в Афган - не было. Когда в Афгане были США - были
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08.04.2022 09:33 Відповісти
Не было...их и выпущено всего чуть больше 1000 штук..
На вооружении

Австралия

Армия Австралии - 1020 единиц, по состоянию на 2019 год[2]
Южноавстралийская лесная служба - 15 единиц в противопожарном варианте FireKing, по состоянию на 2016 год[3]

Индонезия - 3 единицы, по состоянию на 2019 год[4]
Нидерланды - 60 единиц Bushmaster IMV, по состоянию на 2019 год[5]
Фиджи - 10 единиц Bushmaster IMV, по состоянию на 2019 год[6]
Ямайка - 12 единиц, по состоянию на 2019 год[7]
Япония - 8 единиц, по состоянию на 2019 год[8]
Украина - 20 единиц, на момент передачи 2022 год[9][10]
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08.04.2022 09:38 Відповісти
Я не мав на увазі ,,Бушмастери", але подібні типу mrap. Їх багато типів, та на озброєнні НАТО їх багато.
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08.04.2022 09:42 Відповісти
"Бойове кенгуру "..
Подяка.
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08.04.2022 09:14 Відповісти
З усього імпортного вже можна укомплектувати легку бригаду або створити ще по одному батальйону в існуючих. Досить щоб ці машини протримались хоча б кілька місяців, втрати бувають. Велика подяка західним друзям.
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08.04.2022 09:23 Відповісти
После распада Союза Украина была одной из самых милитаризированных стран мира. Запасов боевой техники и боеприпасов хватало на десятки лет беспрерывных боевых действий.
Всё успешно разворовали и продали за копейки аборигенам Африки и Азии.
А теперь выпрашиваем подаяние по всему миру.
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08.04.2022 09:44 Відповісти
Онотоле, Саламатін, зелупа..... які питання?
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08.04.2022 10:05 Відповісти
Ну так , а хто в цьому винен,30 років країна МАЙЖЕ нічого не створювала і не будуваля для саме Держави , тільки маєтки будувались для багатих і ТРЦ, що ви хотіли!?
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08.04.2022 10:11 Відповісти
А потрібно не 20 а хотя б 2000
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08.04.2022 10:06 Відповісти
З миру по нитці - голому сорочка!
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08.04.2022 10:12 Відповісти
Nemci dumajet dat Ukraine 100 tankov i drugoje.Vydymo pro leopardi rec idiot
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08.04.2022 10:34 Відповісти
Своё по распродавали на миллиарды, а теперь побираются по всему миру- дайте нам хоть шо небудь.
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08.04.2022 11:41 Відповісти
ничего, что это разные люди и разное время? продавали правительства до 2014 года существовавшие.
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08.04.2022 11:49 Відповісти
Типа после 14-го шото другое было.))
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08.04.2022 12:01 Відповісти
Та воно просто кукурікає - в спам.
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08.04.2022 12:33 Відповісти
 
 