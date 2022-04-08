Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер" на 38 млн доларів.
Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко, передає Цензор.НЕТ.
"Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31.03 Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери Бушмастер. Наступного ранку Прем’єр-Міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
- Сара, позвони Мойше, путь везет сюда свою бочку кваса, 10% мои, они тут скоро все захотят пить!
Поворачивается к внуку, говорит:
- Запомни, мой мальчик, когда дураки дерутся, умные должны делать деньги!
По-друге, ніде не написано, що вони приїхали пусті
Назагал це справедливо.
Вона не пристосована вести боротьбу з бронетехнікою.
Звичайно, це класний захищений бронеавтомобіль.
Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
Що ж тобі таварішчь майор спати не дає? Оце з самого раночку та з похмєла ротом срать примушує. Немає демократії в твоїй динири, чи звідки ти там вєщаєш, болєзний. Ніякого, *****, чєловєколюбия!
Повезло ординцям, нехай забирають. Їм тре на чомусь двохсотих катать.
- ПервоЄ, второЄ ...
- А компот?!
..." (с)
То що повернути чи відмовитися - які ваші пропозиції?
На вооружении
Австралия
Армия Австралии - 1020 единиц, по состоянию на 2019 год[2]
Южноавстралийская лесная служба - 15 единиц в противопожарном варианте FireKing, по состоянию на 2016 год[3]
Индонезия - 3 единицы, по состоянию на 2019 год[4]
Нидерланды - 60 единиц Bushmaster IMV, по состоянию на 2019 год[5]
Фиджи - 10 единиц Bushmaster IMV, по состоянию на 2019 год[6]
Ямайка - 12 единиц, по состоянию на 2019 год[7]
Япония - 8 единиц, по состоянию на 2019 год[8]
Украина - 20 единиц, на момент передачи 2022 год[9][10]
Подяка.
Всё успешно разворовали и продали за копейки аборигенам Африки и Азии.
А теперь выпрашиваем подаяние по всему миру.