Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер" на 38 млн доларів.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31.03 Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери Бушмастер. Наступного ранку Прем’єр-Міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент", - розповів він.

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