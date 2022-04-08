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Війська РФ атакували з гелікоптера Вугледар та завдали ракетного удару по Слов’янську, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Донецькій області стабільно напружена. Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ продовжують обстрілювати мирне населення по всій лінії фронту. 7 квітня вони завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську. Внаслідок обстрілів:

– у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;

– у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;

– у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.

"На Мар’їнському напрямку бої точаться, ситуація на фронті не змінилась. На Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – усі вони були відбиті. Також ворог намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Безуспішно", - зазначає Кириленко.

Війська РФ атакували з гелікоптера Вугледар та завдали ракетного удару по Слов’янську, - Кириленко 01

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Війська РФ атакували з гелікоптера Вугледар та завдали ракетного удару по Слов’янську, - Кириленко 02
Війська РФ атакували з гелікоптера Вугледар та завдали ракетного удару по Слов’янську, - Кириленко 03
Війська РФ атакували з гелікоптера Вугледар та завдали ракетного удару по Слов’янську, - Кириленко 04
Війська РФ атакували з гелікоптера Вугледар та завдали ракетного удару по Слов’янську, - Кириленко 05

Крім того, як інформує очільник регіону, тепер росіяни не тільки не дають виїхати цивільним з окупованої території, а й чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донеччини. Вчора евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено – тепер близько 4 тисяч людей вже на безпечній відстані від фронту.

Також повідомляється, що вночі росіяни здійснили обстріли в Очеретинській та Торецькій громадах. Попри все, у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організовує підвезення води та евакуацію населення.

"Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків. Всі злочини російської армії ретельно фіксуємо! Ніхто не уникне кари!", - додає Кириленко.

Автор: Ірина Дашківська
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Нью-Йорк...поселок в Донецкой области который находится возле Торецка...и недалеко от Горловки...
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08.04.2022 09:34 Відповісти
Дякую..Круто...я не знав...ну знаю шо є ве Львові вул ДЖ. Вашингтона..ну шоб Нью -Йорк та шей на сході України
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08.04.2022 09:37 Відповісти
А шо ми на Сході якісь не такі??? Історію учи і де справжня Русь-Україна!
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08.04.2022 10:02 Відповісти
пропустил- образование
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08.04.2022 09:40 Відповісти
Порошенко туда привозил продовольствие для военных
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08.04.2022 09:40 Відповісти
і що ?
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08.04.2022 19:35 Відповісти
 
 