Війська РФ завдають авіаударів по цивільній інфраструктурі Луганщини, сталося 24 пожежі, - Гайдай. ФОТО

За добу на Луганщині сталися 24 пожежі в житловому секторі.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку ворог цілив по будинках в Гірському та Попасній, удень зосередив зусилля на Рубіжному, ввечері – на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Усі ці удари – по мирних жителях, по їх домівках. Росіяни лишають їх майна та, що найстрашніше, життя, а на фронті несуть втрати", – повідомив він.

Гайдай додав, що ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема, й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки.

Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, однак успіху не мали.

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Загалом на Луганщині і Донеччині відбито ще сім атак ворога – знищено чотири танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, збито один літак та чотири безпілотних літальних апаратів.