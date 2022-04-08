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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чекаю на зустріч з Києвом" - написала фон дер Ляєн, розмістивши фото біля потяга на вокзалі Перемишля.
Схоже фото розмістив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідає Київ разом з фон дер Ляєн.
Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра Едуарда Геґера, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.
Топ коментарі
+13 Ukraine Press
показати весь коментар08.04.2022 10:00
+8 Юрий Лезновский
показати весь коментар08.04.2022 10:05
+7 volodya a51559b3
показати весь коментар08.04.2022 10:00
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Будь ласка, зачекайте...
Надо было в бронике и каске, короткими перебежками от вагона к вокзалу, а в вокруг охрана "балет"-развертывание отрабатывает "кроя" периметр на сектора, припав на одно колено и слившись с штурмовыми винтовками с коллиматорными прицелами и пр. "обвесами" хищно водя стволами. Короткие команды по рации и охрана перемещается "держа" невидимый, но смертоносный периметр вокруг ВИПа.
Крупные кадры на Урсулу: на лице нет страха, только суровая решимость...
Короче такой "балет" можно было соорудить мама дорогая! Ее бы потом под куполом Европарламента встречали, как будто она лично танк российский из Джавелина подбила (или даже два).
Тут же вопрос кем и на каких условиях берут в ЕС!
Те условия, что "сделала" себе Польша, Украине к сожалению и близко не светят.
Европа это стандарты человечности.
Безопасность.
Прозрачность, отсутствие коррупции. Нормальная судебная система.
Современная армия а не совок.
Окончательный разрыв с росией.
А хорошую и сытную жизнь мы сами себе построим.
и чиновники украинские мигом взятки и откаты брать прекратят?
то что ты описываешь, в странах Бенилюкса, Германии, Швеции и без Евросоюза было и до Евросоюза
Евросоюз - это лимиты на производство и выращивание с/х продукции между прочим.
Украине в НАТО надо, а вот насчет Евросоюза я бы не торопился...