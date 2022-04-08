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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чекаю на зустріч з Києвом" - написала фон дер Ляєн, розмістивши фото біля потяга на вокзалі Перемишля.

Схоже фото розмістив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідає Київ разом з фон дер Ляєн.

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Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра Едуарда Геґера, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва 01
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва 02
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Топ коментарі
+13
Байден та посольства США дають зброю, багато зброї, а не "занепокоюються!
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08.04.2022 10:00
+8
Это женщина искренне хочет помочь Украине в отличии от шульцов и макоронов.
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08.04.2022 10:05
+7
Прикинь, тепер є що згадати. Молодість...
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08.04.2022 10:00
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Выехала она ...оружие и деньги пусть едут ...
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08.04.2022 09:46 Відповісти
А Байден і посольство США ? Які боягузи...
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08.04.2022 09:47 Відповісти
Байден та посольства США дають зброю, багато зброї, а не "занепокоюються!
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08.04.2022 10:00 Відповісти
Однак... Повернення посольства США в Київ, призначення посла США в Україні, візит Байдена в Київ стали б для Путіна...
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08.04.2022 10:09 Відповісти
це нічого не дасть, уже давно зрозуміло що ту заразу спинить лише сила, а сила то зброя, занепокоєння нам ніразу не допомогло
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08.04.2022 10:34 Відповісти
100%. Убивать, только убивать оккупантов, и чем больше тем лучше
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08.04.2022 19:30 Відповісти
Это женщина искренне хочет помочь Украине в отличии от шульцов и макоронов.
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08.04.2022 10:05 Відповісти
Вы думаете?
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08.04.2022 10:52 Відповісти
До Бучі її. нехай милується. І Шольца туди. Всіх до єдиного еуропейських лідерів. І змусити тіла вбитих збирати по місту. Впевнений, на наступний ранок у нас будуть всі без винятку види озброєнь. З Орбаном окрема пісня, цього ушльопка на передок, під кацапський Солнцепьок. Нехай прочуствує, гнида кремлядська.
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08.04.2022 09:49 Відповісти
Так згідний..картинки картинками ,а от своїми очами нехай побачать що коїться в Європейській країні поруч з Євосоюзом в ХХІ столітті
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08.04.2022 09:52 Відповісти
Я б ще до Бучі першу блєді відправила, досить вже по Італіям переховуватись!
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08.04.2022 10:34 Відповісти
Фон дер Ляєг якраз завжди однозначно нас підтримує
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08.04.2022 10:37 Відповісти
Цікаво, плацкарт чи загальний вагон? Колись давно наїздився потягами, сплячи на третій поличці, чи в році 1994 при морозі -20 їхав з Києва в вагоні без опалювання, та вкривався матрацом.
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08.04.2022 09:52 Відповісти
Прикинь, тепер є що згадати. Молодість...
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08.04.2022 10:00 Відповісти
св. если ты нищеброд и не в состоянии заработать на билет, то сиди дома
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08.04.2022 10:04 Відповісти
Ванюшка, ти ще малий і не дуже розумний,не знаєш як воно було. Справа не в грошах, а щоб поїхати брав білети які були. Та ще велику чергу вистоїш, та радий що є хоча би загальний вагон.
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08.04.2022 10:24 Відповісти
По правилам - нельзя ездть на 3й полке. Это нарушение правил перевозки
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08.04.2022 11:44 Відповісти
А що це Єрмака не видно у формі залізничника?
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08.04.2022 10:00 Відповісти
Эх, разочаровала меня "Европа". Пиариться тетя не умеет ни разу.
Надо было в бронике и каске, короткими перебежками от вагона к вокзалу, а в вокруг охрана "балет"-развертывание отрабатывает "кроя" периметр на сектора, припав на одно колено и слившись с штурмовыми винтовками с коллиматорными прицелами и пр. "обвесами" хищно водя стволами. Короткие команды по рации и охрана перемещается "держа" невидимый, но смертоносный периметр вокруг ВИПа.
Крупные кадры на Урсулу: на лице нет страха, только суровая решимость...
Короче такой "балет" можно было соорудить мама дорогая! Ее бы потом под куполом Европарламента встречали, как будто она лично танк российский из Джавелина подбила (или даже два).
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08.04.2022 10:05 Відповісти
такі зйомки в Тіктоці, тут К-Дирка непервершений спеціяліст
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08.04.2022 10:23 Відповісти
Сейчас, вроде, подобралась неплохая такая евробанда - Боррель, Мишель, фон дер Ляен, Метсола.. И, вроде, как все они поддерживают наше вступление в ЕС. Поэтому, если сейчас не вступим то уже хз когда сможем в следующий раз.
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08.04.2022 10:46 Відповісти
я вот удивляюсь, откуда такая уверенность, что после вступления в ЕС жизнь большинства украинцев улучшится?
Тут же вопрос кем и на каких условиях берут в ЕС!
Те условия, что "сделала" себе Польша, Украине к сожалению и близко не светят.
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08.04.2022 10:56 Відповісти
Дело не в ожиданиях лучшей жизни от Европы.
Европа это стандарты человечности.
Безопасность.
Прозрачность, отсутствие коррупции. Нормальная судебная система.
Современная армия а не совок.
Окончательный разрыв с росией.
А хорошую и сытную жизнь мы сами себе построим.
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08.04.2022 11:18 Відповісти
думаешь судей Евросоюз будет назначать? и вместо ментов "европолицаев" пришлет?
и чиновники украинские мигом взятки и откаты брать прекратят?
то что ты описываешь, в странах Бенилюкса, Германии, Швеции и без Евросоюза было и до Евросоюза
Евросоюз - это лимиты на производство и выращивание с/х продукции между прочим.
Украине в НАТО надо, а вот насчет Евросоюза я бы не торопился...
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08.04.2022 11:57 Відповісти
А где после вступления в ЕС жизнь ухудшилась? Ну вот в какой стране жили хорошо, вступили в ЕС и стали жить плохо? ЕС - это в первую очередь те самые евроценности - демократия, антикоррупция, права человека, честные суды.
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08.04.2022 11:23 Відповісти
Так, щось ніхто не виходить(крім Британії, але то інша справа), навіть Угорщина зі своїми примхами
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08.04.2022 11:41 Відповісти
с Болгарами например поговори, если есть знакомые болгары
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08.04.2022 11:53 Відповісти
Украина это Европа
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08.04.2022 11:13 Відповісти
Отведите их в Бучу и Ирпень. Пусть посмотрит, к чему приводит обеспокоенность без реальных действий. И Боррелю напомните, что болтать в войне - смерти подобно. Это из-за него Украина не получила самолёты МиГ-29.
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08.04.2022 12:29 Відповісти
 
 