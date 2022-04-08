Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. ФОТОрепортаж

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чекаю на зустріч з Києвом" - написала фон дер Ляєн, розмістивши фото біля потяга на вокзалі Перемишля.

Схоже фото розмістив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідає Київ разом з фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російській владі доведеться відповідати за скоєні воєнні злочини в Україні, - фон дер Ляєн

Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра Едуарда Геґера, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.



