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15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За сприяння командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 15-тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення прибув до військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України

За словами командувача, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, засобів гігієни, спальних мішків та інших необхідних у військовому побуті речей.

"Гуманітарний вантаж було передано для Командування завдяки нашим друзям з Польщі. Розмитнення, складування вантажу та інші необхідні процедури здійснили представники благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України" керівницею якого є Ольга Чуйко", – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що важливу роль у спільних гуманітарних програмах Командування об’єднаних сил ЗС України відіграють українські перевізники на чолі з президентом "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України" Леонідом Костюченком.

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15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв 01
15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв 02
15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв 03

Автор: Ірина Дашківська
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Сколько громких имен: И Наев, и "Міжнародна асоціація підтримки України", и "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України".
Наверное только благодаря этим "громким именам" груз не тормознули на таможне наши "доблестные" таможенники, ГБР, СБУ и прочие радетели за безопасность Украины, скрывающиеся от боевых действий на самых "опасных и важных" участках фронта - на тыловых таможнях.
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08.04.2022 10:00 Відповісти
ну, не всё ж оккупантам гуманитарку возить ... что то и нашим бойцам надо.
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08.04.2022 10:08 Відповісти
ясно панятно...хай краще наїв займається гуманітаркою ніж верещук
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08.04.2022 10:10 Відповісти
верещучка типова зекоманда. Вміє перетворити на гімно будь яку добру справу.
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08.04.2022 10:22 Відповісти
Вся Україна стала волонтерами, які забезпечують тисячі тонн гуманітарки, бронежилети, каски, джипи і мікроавтобуси для ЗСУ, а тут посприяв не роздерибанити по дорозі - герой. Да в моїй громаді скоро багатьом людям самим знадобиться гуманітарна допомога, бо вони кожний день щось закуповують для постраждалих регіонів і ЗСУ скоротивши свої потреби до аскетичних. А от забезпечити можливість її доставки це обов'язок чиновників і військового командування за невиконання якого потрібно карати, Стидно повинно бути за похвальні медальки.
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08.04.2022 13:45 Відповісти
 
 