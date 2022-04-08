15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За сприяння командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 15-тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення прибув до військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України
За словами командувача, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, засобів гігієни, спальних мішків та інших необхідних у військовому побуті речей.
"Гуманітарний вантаж було передано для Командування завдяки нашим друзям з Польщі. Розмитнення, складування вантажу та інші необхідні процедури здійснили представники благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України" керівницею якого є Ольга Чуйко", – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Командувач додав, що важливу роль у спільних гуманітарних програмах Командування об’єднаних сил ЗС України відіграють українські перевізники на чолі з президентом "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України" Леонідом Костюченком.
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