УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18829 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном
6 528 35
війна (56882) Латвія (873) Стефанчук Руслан (654)

Латвія розглядає можливість позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів РФ, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Сейм Латвії розглядає зміни до Закону про громадянство, що створять правову основу для позбавлення громадянства осіб, які підтримують воєнні злочини РФ.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час онлайн-виступу подякував латвійському парламенту за солідарність і підтримку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

"Промовистим є факт, що з часу російського вторгнення в Україну Службою державної безпеки Латвії розпочато вже 14 кримінальних проваджень стосовно жителів Латвії, які героїзували злочини росіян в Україні", - наголосив український спікер.

Він також нагадав про дуже важливу підтримку Латвією зусиль України з притягнення РФ до відповідальності в міжнародних судових інституціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії призначив 9 травня днем пам’яті загиблих українців

Серед важливих ініціатив Саейми Латвії щодо політичної підтримки України Голова ВР відзначив припинення діяльності груп дружби з РФ та Білоруссю; встановлення адміністративної відповідальності за використання ворожої символіки РФ; розірвання співробітництва з російськими та білоруськими містами тощо.

Латвія розглядає можливість позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів РФ, - Стефанчук 01

Стефанчук також подякував за підтримку у питанні запровадження безполітної зони над Україною; надання озброєння, медичних та продовольчих товарів, дозволу латвійським добровольцям брати участь у бойових діях проти російського загарбника в Україні.

"З особливою вдячністю хотів би відзначити прийняття Саеймою Латвії закону про підтримку громадян України, завдяки якому тисячі громадян нашої країни в пошуку порятунку від нелюдської війни РФ проти України змогли знайти прихисток у гостинній щедрій Латвії", — зауважив спікер.

Він відзначив і цінний внесок Латвії у просуванні питання якнайшвидшого приєднання України до ЄС та введення жорстких санкцій проти Росії.

Латвія розглядає можливість позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів РФ, - Стефанчук 02

"Україна високо цінує позицію вищого керівництва Латвії щодо необхідності повного припинення торгівельно-економічних відносин із країною-агресором. Особливо хотів відзначити акцію "Купуй українське", - додав Голова ВР.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
В Украине нужно такое в первую очередь сделать, принять закон или внести изменения
показати весь коментар
08.04.2022 10:26
+22
показати весь коментар
08.04.2022 10:27
+22
Нам треба такий закон якнайшвидше!!!
показати весь коментар
08.04.2022 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Украине нужно такое в первую очередь сделать, принять закон или внести изменения
показати весь коментар
08.04.2022 10:26 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 10:27 Відповісти
Так там і так за ***** нєгражданє...
показати весь коментар
08.04.2022 10:28 Відповісти
граждане, понаехавшие, получившие гражданство много себе позволяют
показати весь коментар
08.04.2022 10:29 Відповісти
Так вони громадянами переважно не стали - там для громадянства мову і історію Латвії треба вивчити і екзамени здати...
показати весь коментар
08.04.2022 10:39 Відповісти
В Латвии русни полым полно.
показати весь коментар
08.04.2022 10:28 Відповісти
Так они же ну точно как чума. Расползаются по Европе, сидят там в нормальных условиях для жизни и один хрен чем-то недовольны. Ну точно рашисты.
показати весь коментар
08.04.2022 10:42 Відповісти
Когда в 1994 стоял вопрос - оставить руснявых колонистов совка или армию Россию вместе с базами, выбор был очевиден. И как история показала - правильный.
показати весь коментар
08.04.2022 11:50 Відповісти
А у нас за 8 років війни не спромоглися навіть закон про колабораціонізм прийняти.
показати весь коментар
08.04.2022 10:29 Відповісти
когда вносили это предложение, то голоса не все отдавали, так как ВР кишила коллаборантами и сепарами
показати весь коментар
08.04.2022 10:31 Відповісти
Ото ж.
Але зустрічне питання - хто їх привів у ВР?
показати весь коментар
08.04.2022 10:38 Відповісти
Порошенко
показати весь коментар
08.04.2022 10:41 Відповісти
І за іронією долі зараз якраз в тих регіонах, де в більшості своїй голосували за опезежопників та зелебобіків і відгрібають, прости господи. Може хоч після Перемоги до них дойде причинно-наслідковий зв'язок.
показати весь коментар
08.04.2022 10:55 Відповісти
Нічого до них не доходить. Знаю по наших совкодрочерах. Їх всіх треба депортувати в Росію або в ОРДЛО. А в їх квартири вселити неватних переселенців з неокупованих територій. Отакий обмін.
показати весь коментар
08.04.2022 11:12 Відповісти
Недолугий закон про люстраці
показати весь коментар
08.04.2022 11:42 Відповісти
Нам треба такий закон якнайшвидше!!!
показати весь коментар
08.04.2022 10:29 Відповісти
Так, може підійми свою величезну дупу і хоча б зарееструй подібний законопроєкт! Ліберторіанець ти наш...
показати весь коментар
08.04.2022 10:33 Відповісти
то потрібно в нас зробити- відправити усю ******* в магадан
показати весь коментар
08.04.2022 10:36 Відповісти
Браво! Москалям Москву!
показати весь коментар
08.04.2022 10:43 Відповісти
круто, треба просувати таку ідею в ЄС,

підтримуєш парашу? іди нах туди жити, а не в ЄС сидіти
показати весь коментар
08.04.2022 10:44 Відповісти
Як щиро захоплюється сеймом Латвії "щирий патріот" пан Стефанчук! Так війна на нашій землі. Чого ж "слуга урода" ще й досі не прийняла подібний закон в Україні?! У вас же монобільшість.
Чи ви всі боїться, що самі можете потрапити під його дію?
показати весь коментар
08.04.2022 10:50 Відповісти
Этот закон нужно принять в Украине!
СРОЧНО!!!
показати весь коментар
08.04.2022 10:53 Відповісти
Должно быть не 14, а СОТНИ уголовных производств! В одной партии Русский Союз Латвии минимум половина ОТКРЫТО поддерживает руSSких фашистов! А такие личности как Татьяна Жданок греют сраку В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ, получают зарплату из наших налогов и одновременно являются (ВИДЕО) спонсорами и вдохновителями руSSких фашистов "Суть времени". Это видео выступления накануне оккупации Крыма и Донбасса. Члены из "Суть времени" пестрят в Миротворце!
показати весь коментар
08.04.2022 10:55 Відповісти
100% prav.
показати весь коментар
08.04.2022 12:15 Відповісти
По всей Европе надо бы так...
показати весь коментар
08.04.2022 10:56 Відповісти
Так, треба депортувати всю росіянську вату з Європи, позбавывши їх эвропейського громадянства, бо вони являються небезбечними "консервами" Кремля. Вони вже зараз влаштовують мітинги і автопробіги в підтримку фашизму кремля, показуючи єдність і готовність виконувати любі його накази. А як настане час, то вони дадуть під дих Європі, як тільки Кремль віддасть наказ.
показати весь коментар
08.04.2022 11:17 Відповісти
Жахливі кадри з Латвії про ту саму бидлорусню, на 7:45 хвилині. Саме це викликало таку реакцію:

https://www.youtube.com/watch?v=cmuqCXC1U7o
показати весь коментар
08.04.2022 11:19 Відповісти
К сожалению от совка осталось и такое наследствие. Даугавпилс исторически был городом с большим числом проживающих русских и евреев. После второй мировой вместо евреев приехало самы понимаете кто.
показати весь коментар
08.04.2022 11:58 Відповісти
Да. Но пришло время что-то с єтим решать прямо сейчас.
показати весь коментар
08.04.2022 12:07 Відповісти
Uze seichas nagchili... Nachale 90godov bil vibor, esli xotite voti ES i NATO togda nelzja vigonjat zaexavshix sovetsko-roZZijskix okupantov, no prietom mozem nedavat im Latvijas grazhdanstvo. Vibor zddelali pravilniji, popali v ES i NATO, no etot vibor stoit nam mnogo, mnogo kacapov i 5kolana.
показати весь коментар
08.04.2022 12:32 Відповісти
И вот сейчас как раз новое временнОе окно возможностей навести порядок в своем доме, вьітравить дихлофосом кацапских тараканов. Рад, что Сейм взялся за єту работу.
показати весь коментар
08.04.2022 12:39 Відповісти
Усі хто підтримує рашку будь-де - у Прибалтиці, Україні, Іспанії та ще десь, хоча б на Брайтон-Біч - всі вони потенційно небезпечні тому що можуть стати приводом для агресії рашки. Таму - за росіянським воєнним кораблем з країни на історичну "родіну"-уродіну
показати весь коментар
08.04.2022 11:27 Відповісти
А кацапня з українськими паспортами і далі буде "аніжебратья"?
показати весь коментар
08.04.2022 12:35 Відповісти
гоните всю кацапню из латвии засратой метлой!
показати весь коментар
08.04.2022 14:38 Відповісти
 
 