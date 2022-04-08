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"Щиро дякую за дитинство!": 9-річний хлопчик з Гостомеля написав листа мамі, яку розстріляли російські окупанти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські війська розстріляли машину, на якій з Гостомеля тікала жінка зі своїм сином. Мати загинула на місці, 9-річний хлопчик вижив, люди витягнули його з авто. Він написав листа мамі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист хлопчика публікують соцмережі.

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Хлопчик дякує мамі за дитинство і найкращі 9 років життя. Сказав, що намагатиметься прожити життя добре, щоб потім зустрітися з нею в раю.
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Топ коментарі
+28
Суки рашистські. Не пробачимо ніколи в житті. І на тому світі також.
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08.04.2022 11:04
+24
Прочитайте. Этот ребенок умнее и добрее всех руских вместе взятых.
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08.04.2022 11:11
+18
Пленных не брать.
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08.04.2022 11:07
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Не можу заставити себе прочитати…
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08.04.2022 11:03 Відповісти
Прочитайте. Этот ребенок умнее и добрее всех руских вместе взятых.
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08.04.2022 11:11 Відповісти
Суки рашистські. Не пробачимо ніколи в житті. І на тому світі також.
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08.04.2022 11:04 Відповісти
покажіть то мишебратським скотам які гордяться терористами і горді за війну з Україною.
Да воздасть їм Господь за Україну. Амінь
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08.04.2022 11:04 Відповісти
Так, а вони і так все знають... Вони хочуть смерті українців!!! Немає хароших рускіх!
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08.04.2022 11:09 Відповісти
Зачем показывать тем выродкам? Чтобы они хлопали и радовались?
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08.04.2022 11:10 Відповісти
Їх нічого не переконає.....тільки куля поміж очі
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08.04.2022 11:16 Відповісти
Куля, це дуже швидко. Треба їх ПОВІЛЬНО різати на частини, щоб гади відчули весь біль нашої землі.
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08.04.2022 11:29 Відповісти
нема коли, їх, ********* багато
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08.04.2022 11:50 Відповісти
Пленных не брать.
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08.04.2022 11:07 Відповісти
УМНЕЧКА!Такой маленький ,но какая в нем добрая,любящая и сильная личность уже выросла..Мама воспитала хорошего человека..Уверена ,что Бог для него определил светлую дорогу жизни..он не оставит сироту .в беде
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08.04.2022 11:08 Відповісти
І написано ж російською!
Тварі «асвабадітєлі» відбирають дитинство, майбутнє, щастя, життя…
Ненавиджу.
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08.04.2022 11:11 Відповісти
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которая попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов.
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08.04.2022 11:18 Відповісти
А говорят шахматы мозги не отбивают
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08.04.2022 11:33 Відповісти
Надо им провести прием "Ухи! ... ухи!!!" при помощи шахматных досок!
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08.04.2022 13:14 Відповісти
Все семьи зверей и организаторов должны пройти такую же казнь жертв Бучи и других городов.
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08.04.2022 11:24 Відповісти
Страшное и гарусное письмо …
Только не могу понять последнее предложение , он маму называл по имени ???
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08.04.2022 11:25 Відповісти
Схоже що так, на ім'я
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08.04.2022 11:31 Відповісти
Заметте, написано на руzком. Вот так Раzzейа защищает руzкоязычных. Ето для тех идиотов которые верят что кремль просто хочет сделать в Украине руzкий язык государствнным и они от нас отцепятся.
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08.04.2022 11:28 Відповісти
Для этого мальчика детство закончилось.
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08.04.2022 13:05 Відповісти
Кто знает где находится мальчик? Напишите пожалуйста
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09.04.2022 12:02 Відповісти
 
 