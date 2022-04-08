"Щиро дякую за дитинство!": 9-річний хлопчик з Гостомеля написав листа мамі, яку розстріляли російські окупанти. ФОТО

Російські війська розстріляли машину, на якій з Гостомеля тікала жінка зі своїм сином. Мати загинула на місці, 9-річний хлопчик вижив, люди витягнули його з авто. Він написав листа мамі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист хлопчика публікують соцмережі.

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Хлопчик дякує мамі за дитинство і найкращі 9 років життя. Сказав, що намагатиметься прожити життя добре, щоб потім зустрітися з нею в раю.