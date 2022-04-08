"Щиро дякую за дитинство!": 9-річний хлопчик з Гостомеля написав листа мамі, яку розстріляли російські окупанти. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російські війська розстріляли машину, на якій з Гостомеля тікала жінка зі своїм сином. Мати загинула на місці, 9-річний хлопчик вижив, люди витягнули його з авто. Він написав листа мамі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист хлопчика публікують соцмережі.
Хлопчик дякує мамі за дитинство і найкращі 9 років життя. Сказав, що намагатиметься прожити життя добре, щоб потім зустрітися з нею в раю.
Топ коментарі
+28 Чукча не читатель.
показати весь коментар08.04.2022 11:04
+24 Hanry Cikorsky
показати весь коментар08.04.2022 11:11
+18 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар08.04.2022 11:07
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Да воздасть їм Господь за Україну. Амінь
Тварі «асвабадітєлі» відбирають дитинство, майбутнє, щастя, життя…
Ненавиджу.
Только не могу понять последнее предложение , он маму называл по имени ???