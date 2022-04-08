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Британський Vogue помістив світлину з Миколаєва на обкладинку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Британський Vogue присвятив новий номер кризам із біженцями у світі та помістив на обкладинці фотографію, зроблену у Миколаєві.

У журналі опубліковані 16 історій людей, яким довелося залишити свої домівки через збройні конфлікти в їхніх країнах. Три з цих історій розповіли українки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Світлину, розміщену на обкладинці журналу, зняв 9 березня під Миколаєвом фотограф Вільям Кео.

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Британський Vogue помістив світлину з Миколаєва на обкладинку 01
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І шо видно на цій світлині? Звичайна дорога. Асфальтована і освітлена.
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08.04.2022 11:34 Відповісти
британцям здається, дивлячись на цю фотографію, що там відбувалася ядерна війна між термінаторами і людством протягом тисячи років
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08.04.2022 11:43 Відповісти
не можу уявити, які б не забутні враження вони отримали від тамбурів приміських потягів чи дірок у підлозі громадських туалетів...
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21.09.2022 14:37 Відповісти
 
 