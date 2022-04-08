Британський Vogue помістив світлину з Миколаєва на обкладинку. ФОТО

Британський Vogue присвятив новий номер кризам із біженцями у світі та помістив на обкладинці фотографію, зроблену у Миколаєві.

У журналі опубліковані 16 історій людей, яким довелося залишити свої домівки через збройні конфлікти в їхніх країнах. Три з цих історій розповіли українки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Світлину, розміщену на обкладинці журналу, зняв 9 березня під Миколаєвом фотограф Вільям Кео.

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