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Британський Vogue помістив світлину з Миколаєва на обкладинку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Британський Vogue присвятив новий номер кризам із біженцями у світі та помістив на обкладинці фотографію, зроблену у Миколаєві.
У журналі опубліковані 16 історій людей, яким довелося залишити свої домівки через збройні конфлікти в їхніх країнах. Три з цих історій розповіли українки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Світлину, розміщену на обкладинці журналу, зняв 9 березня під Миколаєвом фотограф Вільям Кео.
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Борменталь Незабаром
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Ig Shu
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